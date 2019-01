Mosbach. (ar) Nun steht es fest. Das Kaufland macht im Mosbacher Obertorzentrum endgültig die Lichter seiner Filiale aus: Am Samstag, 23. Februar, wird dort der letzte Verkaufstag sein, danach wird die Filiale des Neckarsulmer Lebensmittelkonzerns an der Ecke Hauptstraße/Alte Bergsteige geschlossen. Dies teilte am Freitag das Unternehmen mit.

Überraschend ist, dass der Vollsortimenter nun früher die Regale im Obertorzentrum ausräumt (ursprünglich hatte man das Engagement Mitte des Jahres dort beenden wollen). "Die Geschäftsentwicklung der letzten Jahre an diesem Standort hat gezeigt, dass es für uns nicht mehr wirtschaftlich ist, diesen Betrieb aufrechtzuerhalten", begründet Pressereferentin Anna Münzing auf RNZ-Nachfrage die Entscheidung des Konzerns.

Über das Aus des Lebensmittelkonzerns und insbesondere dessen Auswirkungen diskutierte man zuletzt intensiv in Mosbach. Die Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach hat großes Interesse daran, das Obertorzentrum künftig zu nutzen. Ihr Baukompetenzzentrum soll dort eine Heimat finden, Vorlesungsräume, Labore und Büros sollen eingerichtet werden.

Das Unternehmen wird eigenen Angaben zufolge die 48 Mitarbeiter, die von der Schließung betroffen sind, in umliegenden Filialen weiterbeschäftigen. Davon werden laut Münzing 13 Mitarbeiter im Kaufland in der Neckarelzer Pfalzgraf-Otto-Straße tätig sein. Für Mitarbeiter, die das Angebot nicht hätten annehmen können, habe man gemeinsam mit dem Betriebsrat einen Interessenausgleich und Sozialplan erarbeitet.