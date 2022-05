Mosbach. (schat) Die Position ist ausgeschrieben, Bewerbungen sind möglich. Am vergangenen Freitag fand sich im Anzeigenteil der RNZ ein besonderes Stellenangebot. Die Stadt Mosbach hat nämlich die Stelle des Oberbürgermeisters (m/w/d) neu zu besetzen. Die Amtszeit von OB Michael Jann läuft mit dem 31. August 2022 aus, der Amtsinhaber hatte allerdings bereits in einem RNZ-Interview im April 2021 angekündigt, dass er sich noch ein weiteres Mal für das Amt an der Spitze der Verwaltung der Großen Kreisstadt bewerben wolle. So verwundert es nicht, dass die Bewerbungsunterlagen des 62-Jährigen bereits bei der Stadt eingegangen sind. Michael Jann war 2006 als Nachfolger von Gerhard Lauth erstmals zum Oberbürgermeister gewählt und 2014 für eine zweite Amtszeit bestätigt worden. Bei der Wahl vor acht Jahren war kein weiterer Kandidat angetreten.

Terminiert ist die Wahl auf Sonntag, 26. Juni, eine eventuell notwendig werdende Neuwahl würde dann am 10. Juli stattfinden. Bewerbungen für die höchste Stelle in der Großen Kreisstadt sind seit vergangenem Samstag und noch bis Montag, 30. Mai, möglich. Voraussetzung für eine Kandidatur sind unter anderem mindestens 50 Unterstützungsunterschriften wahlberechtigter Personen. In der Stellenausschreibung der Stadt Mosbach findet sich im Übrigen am Ende auch ein Hinweis, dass der Stelleninhaber sich wieder bewirbt. Diese zusätzliche Information sei bei derlei Ausschreibungen üblich, heißt es auf Nachfrage der RNZ dazu aus dem Rathaus. Stand Dienstagabend lagen bei der Stadt indes bislang noch keine weiteren Bewerbungen vor.

Info: Eine öffentliche Bewerbervorstellungsrunde ist für Montag, 20. Juni, 19 Uhr, in der Alten Mälzerei in Mosbach vorgesehen.