Von Caspar Oesterreich

Neunkirchen. "Tapfer" ist das Wort, das Paul Fleischer und seine Frau Durcas Estobesa-Fleischer wohl am besten beschreibt. Er sitzt seit mehr als 40 Jahren im Rollstuhl, nachdem eine Hebebühne versagte und ein herabfallendes Auto dem Kfz-Meister die Wirbelsäule zertrümmerte. Sie kümmerte sich stets liebevoll um ihren Mann, half ihm neben ihrem Job so gut es ging bei der Bewältigung des Alltags – vor allem nach seinen zahlreichen Operationen. Bis sie vor knapp zwei Jahren selbst ein Schlaganfall ereilte. Seitdem ist ihre linke Körperhälfte fast vollständig gelähmt, zudem ihre Auffassungsgabe eingeschränkt. "Unterhaltungen fallen mir schwer", sagt sie.

Ihre Lebensfreude haben die beiden Neunkirchener aller Schicksalsschläge zum Trotz nie verloren. Paul Fleischer ist um keinen flotten Spruch verlegen, gerne bringt er andere Menschen zum Lachen. "Nur wie die AOK und der Medizinische Dienst der Krankenkassen mit uns umgehen, lässt uns verzweifeln", sagt der 66-Jährige im Gespräch mit der RNZ. "Erst wird geknausert, Anträge werden abgelehnt oder zunächst nur minderwertige Hilfsmittel genehmigt." Erst wenn die Folgekosten zum Beispiel durch einen Krankenhausaufenthalt zu hoch würden und die Ärzte Druck machten, bekäme man die Hilfe, die man tatsächlich auch brauche. "Da könnte ich ein ganzes Buch drüber schreiben", macht Paul Fleischer deutlich und schüttelt den Kopf. "Einerseits wird massiv gespart, anderseits bekomme ich zum Beispiel einen neuen Rollstuhl hingestellt, obwohl ich den alten selbst für ein paar Euro an Materialkosten reparieren könnte."

Hintergrund Das Wirtschaftlichkeitsgebot ist ein wesentlicher Maßstab für die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Demnach müssen die Leistungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein, [+] Lesen Sie mehr Das Wirtschaftlichkeitsgebot ist ein wesentlicher Maßstab für die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Demnach müssen die Leistungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein, dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Konkret bedeutet das, dass ... > ... die Leistungen dem Einzelfall angepasst sein müssen, dem allgemein anerkannten Stand der med. Erkenntnisse entsprechen und den med. Fortschritt berücksichtigen (ausreichend), > entscheidend ist, dass die Leistung für das Behandlungsziel dienlich ist (Zweckmäßigkeit), > das angestrebte therapeutische oder diagnostische Ziel durch die Leistung effektiv und effizient zu erreichen ist (Wirtschaftlichkeit), > die Leistung objektiv erforderlich sein muss, um im Einzelfall ausreichend und zweckmäßig zu sein (Notwendigkeit). Mit der Forderung, den Behandlungserfolg durch den Einsatz wirtschaftlicher Mittel zu erreichen, wird eine Zweck-Mittel-Relation aufgestellt: Es sollen qualitativ minderwertige Leistungen verhindert und gleichzeitig ausufernde Kosten vermieden werden. Das Wirtschaftlichkeitsgebot erstreckt sich auf alle Gebiete der vertragsärztlichen Versorgung, einschließlich Diagnostik und Therapie.

Ganz aktuell geht es um einen Bewegungstrainer für Durcas Estobesa-Fleischer, mit dem sie sitzend Arme und Beine stärken kann. Ende vergangenen Jahres verschrieb der Neukirchener Hausarzt Dr. Matthias Vogel der 64-Jährigen ein solches Gerät. Die Schmerzen in ihrer linken Körperhälfte und auch im rechten Knie nahmen in der Folge ab, das sichere Gehen in der Wohnung wurde ohne Hilfsmittel wieder möglich. Zwei Kilo nahm Estobesa-Fleischer in nur wenigen Wochen ab. "Außerdem konnte durch das Training eine Senkung des Blutdrucks sowie eine gesteigerte Tagesaktivität erreicht werden. Es bewirkte eine merkliche Verbesserung des Gesundheitszustandes der Patientin", betont der Mediziner gegenüber der RNZ.

Nach der sechswöchigen erfolgreichen Erprobung holte die AOK den Bewegungstrainer jedoch wieder ab, ein Antrag auf dauerhafte Nutzung wurde Mitte Januar abgelehnt. "Nach Auskunft des Medizinischen Dienstes (MD) kommt eine Versorgung mit einem Bewegungstrainer nicht in Betracht", heißt es in dem Ablehnungsbescheid der Krankenkasse. Eine Indikation aufgrund der Angaben im Erprobungsbericht sei nicht nachvollziehbar, es liege kein weitestgehender Funktionsverlust bei Estobesa-Fleischer vor. Schließlich könne sie eine Gehstrecke von 200 Metern mit Hilfsmitteln bewerkstelligen, "außerdem besteht Sturzgefahr". Empfohlen wird vom MD stattdessen eine Physio-/Ergotherapie, "gegebenenfalls eine Rollstuhlversorgung".

"Ein fahrlässige und offensichtliche Fehlbeurteilung", sagt Vogel. Der MD habe Estobesa-Fleischer nie gesehen und schlicht vom Schreibtisch aus eine Versorgung mit dem erfolgreich erprobten Hilfsmittel entgegen der Auffassung des Hausarztes für nicht notwendig erklärt. Trotz etlicher Telefonate und Bemühungen sei es dem Ehepaar nicht gelungen, Termine für eine physiotherapeutische Behandlung zu erhalten, erläutert der Mediziner in einem Schreiben an die AOK. Der bisherige Therapieerfolg sei durch die Abholung des Bewegungstrainers in Gefahr. "Die Empfehlung, der Patientin gegebenenfalls einen Rollstuhl zu rezeptieren, kann nur als zynisch bezeichnet werden", betont Vogel. Die Fehleinschätzung im Ablehnungsbescheid sei "dringend zu revidieren", schließt er sein Schreiben an die AOK mit deutlichen Worten ab.

Zur Prüfung der medizinischen Voraussetzungen erfolge bei einem Bewegungstrainer in jedem Einzelfall eine Vorlage beim Medizinischen Dienst, erklärt die AOK auf RNZ-Anfrage. "Eine negative Stellungnahme durch den MD erfolgt, wie in dem vorliegenden Fall, wenn auf Grundlage der medizinischen Unterlagen eine ausreichende Gehfähigkeit (hier 200 Meter) noch gegeben ist und eine weitere Beübung am Rollator erfolgen kann." Ungeachtet dieser Ausgangslage habe man "natürlich Verständnis für die Situation unserer Versicherten. Im Rahmen der Ablehnung teilten wir dem Ehemann mit, dass wir empfehlen, den Sachverhalt nochmals mit dem Arzt zu besprechen. Kommt der Arzt zu dem Ergebnis, dass die Versorgung alternativlos ist, weil sich der Gesundheitszustand zwischenzeitlich verschlechtert hat, schauen wir uns die Versorgung gerne nochmals an."

Grundsätzlich sei eine Kostenübernahme immer dann möglich, wenn diese die Vorgaben erfüllt, die auf Basis der Entscheidungen des Gemeinsamen Bundesausschuss erstellt werden, dem höchsten Gremium der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. "Im Ergebnis richten sich Produktauswahl und Umfang der Versorgung indikationsbezogen nach dem individuellen, medizinisch notwendigem Bedarf des Versicherten. Leistungen, die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, können Versicherte nicht beanspruchen, dürfen die Leistungserbringer nicht bewirken und die Krankenkassen nicht bewilligen", weist die AOK auf das sogenannte Wirtschaftlichkeitsgebot (siehe Hintergrundkasten) der gesetzlichen Krankenversicherung hin.

Versicherte würden "eine Behandlung, Therapie oder Pflege erhalten, die dem medizinisch-technischen Fortschritt entspricht und gleichzeitig wirtschaftlich vertretbar ist", schreibt auch der MD auf RNZ-Anfrage. "Die Gutachten des Medizinischen Dienstes stellen eine Empfehlung dar, die leistungsrechtliche Entscheidung über einen Antrag obliegt der Kranken- oder Pflegekasse." Primär werde ein Bewegungstrainer nur als Unterstützung einer laufenden physiotherapeutischen Behandlung indiziert.

Dr. Mattihas Vogel hat seiner Patientin empfohlen, Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid einzulegen, was Estobesa-Fleischer mithilfe ihres Anwaltes Roland Weber auch getan hat. "Man kann den Eindruck gewinnen, dass sich oft erst intensiver mit Anträgen und Widersprüchen befasst wird, wenn sich die Betroffenen rechtskundigen Rates bedienen", erklärt der Jurist. Es gebe etliche Fälle wie den von Durcas Estobesa-Fleischer. "Es ist gut, wenn sich die Betroffenen auf die Hinterbeine stellen und nicht alles schlucken, was die Krankenkasse entscheidet", betont auch Mediziner Vogel.

Nach allem Ärger nahm der "Fall" nun doch eine erfreuliche Wendung: Einen Tag nach Beantwortung der Presseanfrage meldete sich die AOK nämlich erneut bei der Rhein-Neckar-Zeitung. Man habe dem Widerspruch von Estobesa-Fleischer nun stattgegeben und den Bewegungstrainer bewilligt.