Jessica Ittemann aus Neunkirchen liebt und sammelt Einhörner. In den letzten vier Jahren haben sich sowohl ihr Haus als auch ihr Arm mit den Fabelwesen gefüllt. Für sie und ihren Mann gehören die magischen Wesen längst zum Alltag. Foto: Noemi Girgla

Von Noemi Girgla

Neunkirchen. Das Haus, in dem Jessica Ittemann in Neunkirchen lebt, ist schon von Weitem nicht zu übersehen. Auf dem Balkon prangt ein riesiges aufgeblasenes Gummi-Einhorn, vor dem Eingang steht ein pinkfarbenes Einhorngehege. Tritt man durch die (natürlich rosafarbene) Haustür, findet man sich in einem wahr gewordenen Mädchentraum wieder.

Tausende Einhörner tummeln sich hier auf gerade einmal 80 Quadratmetern. Wie viele der Fabelwesen es tatsächlich sind, weiß nicht einmal Jessica Ittemann noch genau. Durch einen Zufall wurde die 33-Jährige Anfang März auf die "Rekordwochen" von Radio Regenbogen aufmerksam. Gesucht wurde die Person mit der "größten Sammelleidenschaft in Baden und der Pfalz". Spontan schickte Ittemann dem Sender einige Fotos ihrer Sammlung – und gewann. 1000 Euro erhielt sie für diesen Rekord. Die sollen nun selbstverständlich auch in ihre Sammlung investiert werden.

Das "Einhorn-Land" von Jessica Ittemann aus Neunkirchen Kamera/Redaktion: Noemi Girgla / Produktion: Götz Münstermann

"Von dem Preisgeld habe ich schon wieder jede Menge bestellt", verrät Ittemann der RNZ. Man finde ja immer etwas, das man unbedingt noch haben möchte. Und haben möchte Jessica Ittemann eigentlich alles mit Einhörnern. Was sie sich von dem Geld auf jeden Fall noch holen möchte, sind ein Paar Einhorn-High-Heels. "Die gibt es aber nur in den USA, und ich kann sie von Deutschland aus leider nicht bestellen", meint die Sammlerin. Noch ist nicht geklärt, wie das Schuhwerk von den Staaten nach Neunkirchen kommen soll.

Angefangen hat Ittemanns Sammelleidenschaft 2017. "Ich arbeite bei einem Discounter, und da hatten wir damals einen Einhornkuchen und Einhornsecco im Angebot. Das waren die ersten Stücke, die ins Haus kamen. Danach hat sich das Sammeln irgendwie verselbstständig", sagt die Marktleiterin und zuckt mit den Schultern. "Den Kuchen habe ich definitiv nicht mehr", grinst sie. Er wurde irgendwann gegessen – der Secco steht bis heute im Regal.

Zu dem ursprünglichen Ikearegal mit neun Fächern, das die Anfänge der Sammlung beherbergte, sind längst zahlreiche Regale hinzugekommen. Jeder nur mögliche Stauraum im Haus wird für die Einhörner genutzt. Dabei sind die meisten Artikel noch originalverpackt. "Ausgepackt und benutzt wird nur, was ich doppelt habe", erklärt Ittemann. Viel ist das allerdings nicht. Auch wenn man es angesichts der vollen Regale kaum glauben mag, beteuert sie, dass sie trotz zahlreicher Geschenke und Einkäufe nur wenig in zweifacher Ausführung hat.

Und was sagt ihr Mann dazu? "Der ist begeistert. Wenn ich glücklich bin, dann passt das alles", sagt die Fabelwesen-Liebhaberin. Im Januar wurde auch das Haus renoviert. "Bis dahin war hier alles in Weiß gehalten, nun haben wir Pink gestrichen." Jessica Ittemann ist fest davon überzeugt: "In diesem Haus kann man gar keine schlechte Laune kriegen. Und wenn man doch welche hat und hier reinkommt, ist sie auch schon wieder verflogen."

Doch nicht nur das Haus ist voller Einhörner, auch die 33-Jährige selbst. Sie hat sich zahlreiche Einhorn-Tatoos stechen lassen. Ebenfalls erst in den letzten Jahren. Inzwischen ist bereits ein Arm voll mit den magischen Pferdewesen. Während Jessica Ittemann noch einige freie Stellen auf der Haut hat, ist das Haus inzwischen so voll, dass einige Einhörner ins "Außengehege" mussten. "Eigentlich waren die Keramikeinhörner für drinnen gedacht. Da ich aber den Platz brauchte, hatten wir die Idee, einen Hasenstall zu kaufen, den pink zu lackieren und die Einhörner geschützt da reinzusetzen", berichtet Neunkirchenerin.

Für sie und ihren Mann gehören die gehörnten Tiere längst zum Alltag. "Sie sind einfach unsere Leidenschaft, unser beider Leben. Natürlich ist der ein oder andere überrascht Besucher, wenn er zum ersten Mal das Haus betritt, aber für uns ist das nichts Besonderes mehr." Die Leidenschaft für Einhörner scheint bei Jessica Ittemann in der Familie zu liegen. "Meine Nichte ist immer begeistert, wenn sie hier reinkommt; sie ist auch Einhorn-verrückt", verrät sie.

Und noch ein weiteres Alleinstellungsmerkmal geht mit den Märchengestalten einher: "Wenn meine Freunde etwas mit Einhörnern sehen, egal wo, denken sie automatisch an mich und bringen es mir mit – weil sie es mit mir verbinden." Für Jessica Ittemann sind die Tiere "einfach magisch" – und das "letzte Einhorn" ist bestimmt noch lange nicht in das von Weitem sichtbare Haus in Neunkirchen eingezogen.