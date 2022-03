Sechs Bauplätze in schönster Lage entstehen in Neckarkatzenbach mit Blick auf den Mittelberg. Diese Aussicht wirkte sich auch auf die Namensgebung der neuen Straße aus, die der Gemeinderat bei einer Enthaltung beschloss. Foto: Gabriele Eisner-Just

Von Gabriele Eisner-Just

Neunkirchen. Startschuss für das kleine Baugebiet "Vorderer Grund II" in Neunkirchens Ortsteil Neckarkatzenbach: In der Februar-Sitzung informierte Oliver Schnese, Geschäftsführer des Ingenieurbüros Martin-Schnese (Reichartshausen), den Gemeinderat über die Ausbauplanung. Die Hanglage der sechs Bauplätze erschwert die Erschließung mit einer Zufahrtsstraße und Ver- und Entsorgungskanälen.

Eine Stichstraße soll von der Neckarstraße an zwei Bestandsgebäuden vorbei mit teilweise 20 Prozent Steigung hangaufwärts führen. Der dafür abgetragene Boden wird zur Auffüllung des unteren Hangbereichs wiederverwendet; dies war auch eine Maßgabe der Behörden beim Landratsamt. Eine Ringwasserleitung wird die Anlieger zuverlässig mit Trinkwasser versorgen, außerdem werden die Eigentümer zum Bau von Zisternen verpflichtet. Das aufgefangene Regenwasser soll nicht nur zur Gartenbewässerung verwendet werden, sondern auch dem Hochwasserschutz dienen, indem die Zisternen bei Starkregen Wasser zurückhalten.

Das Gremium beschloss die Ausschreibung der Baumaßnahmen in zwei Losen. Die Vergabe ist in der April-Sitzung geplant und die Baugebietserschließung soll schon im November abgeschlossen werden. Auch votierte der Rat für die Vergabe von Ingenieurverträgen für Mischwasserkanalisation und Straßenbau an das Ingenieurbüro Martin-Schnese.

Nach einem Aufruf im Amtsblatt der Gemeinde waren etliche Namensvorschläge für die neue Straße eingegangen. Besonders häufig wurde der "Mittelbergblick" genannt, da das neue Baugebiet beste Sicht auf den Mittelberg hat. Bei einer Enthaltung legte der Gemeinderat diesen Namen für die neue Straße fest.

Im Anschluss legte Rechnungsamtsleiterin Judith Kuhn den Gemeindehaushalt 2022 vor, den die Räte in der Klausursitzung Anfang Februar schon ausgiebig diskutiert hatten. Insgesamt, so Kuhn, stellten erforderliche Zukunftsinvestitionen in den Bereichen Klimaschutz, Energiewende und Digitalisierung sowie die Erfüllung von Rechtsansprüchen wie beispielsweise der Anspruch auf Kinderbetreuung die Kommunen vor große Herausforderungen.

Die Einnahmemöglichkeiten der Gemeinde seien im vergangenen Jahr optimiert (Erhöhungen Grundsteuer B, Hundesteuer sowie neue Gebührensatzungen) und die Ausgaben 2022 auf das Notwendige beschränkt worden. Dennoch werde man im gesamten Planungszeitraum (2022 bis 2025) die in der neuen Haushaltssystematik geforderten Abschreibungen nicht vollständig erwirtschaften können. Mit 4.878.285 Euro Einnahmen (+470.000 Euro im Vergleich zu 2021) und 4.982.110 Euro Ausgaben (+350.000 Euro) schließe der Gemeindehaushalt 2022 laut jetziger Planung mit einem Fehlbetrag von 103.825 Euro ab. Größte Einnahmequellen sind mit 1,326 Mio. Euro die Schlüsselzuweisungen sowie die Kommunale Investitionspauschale und mit 1,118 Mio. Euro der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Zwar haben sich die Erträge durch Steuern und Abgaben, Gebühren, Erstattungen und Zuweisungen erhöht, diese Mehreinnahmen werden jedoch durch hohe Aufwendungen mehr als aufgezehrt.

Besonders deutlich stiegen die Personalkosten um etwa 70.000 Euro auf 1,062 Mio. Euro. Sehr kostenintensiv gestaltet sich auch der Kindergartenbereich mit 790.000 Euro (Vorjahr: 590.000 Euro); nach Zuschüssen und Erstattungen verbleibt eine Kostensteigerung von 170.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Investitionen in Straßenbau, Hochwasserschutz und Renaturierungsmaßnahmen, die Baugebietserschließung, ein Zukauf von Rohbauland sowie Baumaßnahmen schlagen kräftig zu Buche, wobei der starke Anstieg der Bau- und Energiekosten die Preise extrem in die Höhe treibt.

Auch in den Jahren 2023 bis 2025, in denen besonders hohe Investitionen zu tätigen sind, wird der Haushalt voraussichtlich mit einem negativen Gesamtergebnis abschließen. Aufgrund der guten Ergebnisse der Jahre 2020 und 2021 bleibt die Gemeinde aber im gesamten Planungszeitraum liquide, die Verluste können aus den Rücklagen ausgeglichen werden. Einstimmig beschloss der Rat die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 und die Finanzplanung 2022 bis 2025.

Anschließend beriet das Gremium über den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Energie Neunkirchen, der für die Versorgung der Gemeinde mit Nahwärme aus Holzhackschnitzeln und Solarthermie sorgen soll. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 7,717 Mio. Euro, wobei 5,323 Mio. Euro an Förderungen zugesagt sind.

Dieses Jahr sind die Detailplanung des Nahwärmenetzes, die Ausschreibung technischer Anlagen für den ersten Bauabschnitt und der Ankauf einer Fläche für die Heizzentrale vorgesehen, sodass 600.000 Euro Ausgaben anstehen. Die Förderung von knapp 364.000 Euro und eine Kreditaufnahme sollen die Kosten decken. 2022 und 2023 ergeben sich unterm Strich kleine Verluste von 10.000 Euro bzw. knapp 13.000 Euro, für 2024 werden erstmalig Umsatzerlöse für Wärmeverkäufe erwartet. Der Jahresgewinn wird dann auf knapp 67.000 Euro prognostiziert; 2025 soll dieser schon gut 76.000 Euro betragen. Auf lange Sicht, so Bürgermeister Bernhard Knörzer, solle der Eigenbetrieb sich nicht nur selbst tragen, sondern auch einen Beitrag zu den Gemeindefinanzen leisten. Grundsätzlich sei das Projekt "100 % Neunkirchen" als wichtiger Beitrag in Sachen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Generationenverpflichtung gestartet worden.

Die Basis des Zahlenwerks ist eine Annahme von 200 bis 220 privaten Abnehmern kommunaler Nahwärme plus Wärmelieferungen an die kommunalen und kirchlichen Einrichtungen. Knörzer zeigte sich optimistisch, dass diese Zahl erreicht werden kann. Schon im Mai wolle die Verwaltung die Entwurfsplanung vorlegen und noch in diesem Jahr einen Teil des Nahwärmenetzes errichten lassen. Der Rat nahm den Wirtschaftsplan 2022 und die Erfolgs- und Vermögensplanung 2023 bis 2025 einstimmig an.

Einige Baugesuche wurden positiv beschieden, kurios mutet das Baugesuch in der Nähe der Burg Stolzeneck an: Die Gemarkungsgrenze Neunkirchen-Eberbach läuft direkt durch das Bestandsgebäude. Knörzer gab bekannt, dass die Neubesetzung der Kassenverwaltung beschlossen wurde. Außerdem beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, einen planerischen Vorentwurf für die Errichtung eines Gesundheitszentrums in Neunkirchen erarbeiten zu lassen.