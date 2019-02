Neunkirchen. (bx) Bereits vor einem Jahr beauftragte die Gemeinde Neunkirchen die Umwelt- und Energieagentur des Landkreises Karlsruhe (UEA) unter Beteiligung der Energieagentur Neckar-Odenwald-Kreis mit der Erstellung eines Quartierkonzepts für Neunkirchen. Mittlerweile wurden eine Ausgangs- und Potenzialanalyse mit Gebäudedaten und der Analyse des Energiebedarfs erstellt, zwei konkrete Quartiere untersucht und neben einer Thermografie-Aktion eine Energie- und CO²-Bilanz erstellt.

Wolfgang Schuler von der IBS Ingenieurgesellschaft trug hierzu entsprechende Daten vor, mit denen es möglich sein sollte, den Bürgern Entscheidungshilfen für eine Teilnahme an dem Projekt an die Hand zu geben. Weiterhin erklärte er, auf welche Art die Energie den Gebäuden zugeführt werden soll, wobei er konkret von zwei Standorten im Süden (beim THW-Heim) und Norden (bei den Sportanlagen) von Neunkirchen ausging.

Außerdem stellte er vor, wie Energiebedarfs-Spitzen gepuffert werden und der Normalbetrieb laufen soll, indem zwei Hackschnitzelkreisläufe und eine Solarthermieanlage ineinander übergreifen und so die optimale Nutzung gewährleisten. Nach einer Analyse von möglichen Energiepreisentwicklungen und Anschlusskosten, in die er auch mögliche Förderprogramme einflocht, kam Schuler zu dem Ergebnis, dass sich für den Verbraucher jährliche Gesamtkosten von ca. 2700 Euro pro Jahr für den gesamten Wärmebedarf ergeben würden.

Anschließend stimmte Kämmererin Judith Kuhn auf den Haushalt der Gemeinde ein. Dabei präsentierte sie in einer Analyse des Verwaltungshaushalts die Mehr- und Mindereinnahmen der Gemeinde gegenüber, wobei im Jahr 2019 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 162.000 Euro erfolgen kann. Im Detail beleuchtete sie die Realsteuern, die FAG-Zuweisungen, die Gebühren- und Pachteinnahmen und bezog neben weiteren Rechnungsposten auch Ausgaben für Hochwasserschutz, Abwasser und Gemeindewohnungen mit ein. Insgesamt errechnete sich aus der Darstellung ein Verwaltungshaushalt in Höhe von 4,8 Millionen Euro.

Im Vermögenshaushalt kamen besonders drei größere Bau- und Investitionsausgaben, wie der Ausbau der Kirch- und der Talstraße, Ausgaben für die Feuerwehr und die Anlage eines Sport- und Bewegungsparks bei der Grundschule zum Tragen, während weitere Maßnahmen bei der Grundschule, den Kindergärten, dem Friedhof, dem Bauhof und dem Breitbandausbau eher im unteren Bereich der Investitionen liegen. Der Gemeinderat beschloss einstimmig einen Haushaltsplan im Gesamtvolumen von knapp 5,7 Millionen Euro.

Für das gemeinsame Amtsblatt der Ortschaften Aglasterhausen, Neunkirchen und Schwarzach musste ein neues Redaktionsstatut beschlossen werden, in dem Einzelheiten festgelegt sind, die bereits mit den anderen beteiligten Gemeinden abgesprochen worden waren. Auch der Gemeinderat Neunkirchen schloss sich den bisher erarbeiteten Beschlüssen an.

Darüber hinaus legte der Rat fest, dass dem Ingenieurbüro Martin Schnese aus Reichartshausen der Auftrag erteilt wird, die Baumaßnahme "Kirchstraße" zu betreuen. Zudem erhielt dasselbe Büro als preisgünstigster Anbieter den Auftrag zur Planung und Betreuung der Baumaßnahme "Sport- und Bewegungspark Neunkirchen". Gleichzeitig wurde die Verwaltung ermächtigt, den Auftrag für ein Lärmgutachten an den annehmbarsten Anbieter zu erteilen.