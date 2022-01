Von Gabriele Eisner-Just

Neunkirchen. Neues Jahr, neuer Modus: Zum ersten Mal traf sich der Gemeinderat Neunkirchen hybrid – in Präsenz und online. "Nach dem massiven Anstieg von Corona-Infektionen probieren wir dieses Format aus", erklärte Bürgermeister Bernhard Knörzer.

Die erste Tagesordnung des Jahres war überschaubar: Es ging vor allem um die Änderung des Bebauungsplans Langenwald und um Baugesuche für das gerade fertiggestellte Baugebiet. Die mittlerweile vierte Teiländerung des Bebauungsplans sieht vor, Bauherren einen größeren Gestaltungsspielraum einzuräumen. Damit die Gebäude nach hohem energetischem Standard gedämmt werden können, schlug die Verwaltung eine Änderung der Traufhöhen vor. Diese darf bergseits fünf Meter statt 4,50 Meter betragen; auf die Festsetzung einer talseitigen Traufhöhe wird verzichtet. Damit können Häuslebauer ihr Hausdach nach Kfw-Standard umfangreich dämmen und haben immer noch genügend Raum in den Zimmern des Obergeschosses. Außerdem dürfen die Bauherren ihre überdachten Stellplätze und Garagen mit begrünten Flachdächern ausrüsten, denn das zurückgehaltene Regenwasser wirkt sich positiv auf das Mikroklima aus. Einstimmig votierte der Gemeinderat für die Teiländerung.

Im Baugebiet sind die Kanäle, Erschließungsstraßen und Straßenbeleuchtung gerade fertiggestellt und die ersten Baugesuche gehen bei der Verwaltung ein. Da der neue Bebauungsplan erst kurz vor der Rechtskraft steht, stimmte der Gemeinderat über drei Baugesuche ab und genehmigte einstimmig mehrere Flachdachgaragen sowie zweimal eine Überschreitung des Baufensters. Ein Haus darf ein zweites Vollgeschoss erhalten, weil die Traufhöhe eingehalten wird.

In seinen aktuellen Informationen berichtete Knörzer über den Stand der Nahwärmeversorgung: In den vergangenen Wochen wurden 50 Nahwärmeverträge unterschrieben; weitere Interessenten warten noch auf ihren Beratungstermin. Der Bürgermeister verdeutlichte noch einmal das Ziel, mindestens 250 Gebäude an das regionale Nahwärmenetz anzuschließen. In einigen Straßenzügen könne man schon ein gutes Interesse sehen, in anderen fehlten noch Verträge. Für eine wirtschaftliche Nutzung der Nahwärme benötige man 60 Prozent der Gebäude pro Straßenzug. Es sei das erklärte Ziel, Ende 2022 mit der Planung fertig zu sein und die Baugenehmigung zu erhalten. Der aufwendige Netzbau solle dann schon Ende 2022 beginnen.

Eine Bürgerfrage betraf ebenfalls den Zeitplan für das Nahwärmeprojekt. Laut Bürgermeister sollen die Verträge bis Ende Februar 2022 eingereicht werden. Die Planung der Heizzentrale mit Fotovoltaik- und Solarthermieanlage beginnt in den nächsten 14 Tagen. Noch vor der Sommerpause sollen die Baumaßnahmen zumindest für ein Teilnetz ausgeschrieben werden.

Aus nicht-öffentlicher Sitzung gab Knörzer bekannt, dass der Bürgermarkt Neunkirchen zum Abschluss des Jahres 2021 unterstützt wird. Der Bürgermarkt hatte durch die Corona-Pandemie wirtschaftliche Einbußen zu verzeichnen. Nach einer Frage aus dem Gemeinderat zu abmontierten Ortsschildern appellierte der Bürgermeister an alle, Beobachtungen zum Diebstahl von Schildern zu melden. Der um sich greifende Schilderklau verursache unnötige Kosten für die Gemeinde.

Ein Bürger erkundigte sich nach einem geplanten Windpark und ob die Windkraft in Verbindung mit der Nahwärmeversorgung Neunkirchens stehe. Knörzer erklärte, dass sich die Gemeinden des Kleinen Odenwalds zusammen mit Eberbach und Schönbrunn am Windparkprojekt "Hebert" beteiligen möchten. Sollte dieses Projekt durch den Bürgerentscheid im April 2022 gekippt werden, müsse im Gemeindeverbund über neue Standorte beraten werden. Damit sei Strom aus Windkraft möglicherweise ein Thema für das zweite Quartal 2022.