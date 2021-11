Die Kronen zahlreicher Buchen sind ausgedünnt, an den oberen Ästen haben sich regelrechte „Krallen“ gebildet. Wenn etwa ein Drittel der Krone abgestorben sei, müsse man eine Entscheidung treffen, meint Manuel Mannuß, Revierleiter in Neunkirchen. Foto: Noemi Girgla

Von Noemi Girgla

Neunkirchen. Für Manuel Mannuß ist die Waldwirtschaft ein Generationenvertrag. "Wir müssen uns immer vor Augen halten, wo unser jetziger Bestand herkommt, welche wirtschaftlichen und klimatischen Faktoren eine Rolle spielten und das auch verstehen.

Gleichzeitig müssen wir aber auch mit einem Auge vorsichtig in Richtung Zukunft schielen und das Risiko streuen", ist seine Überzeugung. Mitte dieses Jahres hat der junge Revierleiter den Gemeindewald in Neunkirchen übernommen. "Ich will nicht sagen, dass das hier das gelobte Land ist, aber uns geht es noch besser als vielen anderen Wäldern in der Region", gibt er einen Einblick in den Zustand des Neunkirchener Waldes. Doch auch hier macht sich der Klimawandel bemerkbar. "Der Wald wird immer da sein, aber er verändert sich jetzt ziemlich schnell und wird künftig anders aussehen, als noch vor 20 Jahren", gibt Mannuß zu bedenken.

Am Sportplatz in Neunkirchen ist das bereits deutlich zu sehen. "Das Waldbild hat sich komplett verändert. Alte Bäume sind plötzlich weg. Noch ist die Lage nicht prekär, aber die Buchen sterben schon ab. Auf dieses Ausmaß war niemand gefasst", erklärt er. Mannuß führt die RNZ zu einer alten Buche nahe dem Sportplatz. Die Krone ist ausgedünnt, an den oberen Ästen haben sich regelrechte "Krallen" gebildet. Eben dort wird Anfang Dezember eine Verkehrssicherungsmaßnahme fällig, um einige der stark geschädigten Bäume zu entfernen.

Die Rinde einer Buche ist durch die anhaltende Hitze aufgeplatzt. Archivfoto: Jonas Güttler/dpa

Wenn etwa ein Drittel der Krone abgestorben sei, müsse man eine Entscheidung treffen, meint Mannuß. Man müsse rechtzeitig eingreifen. Erstens, um das Holz noch nutzen zu können, zweitens um eine Gefahrenquelle auszuschließen. "Denn wenn so ein Ast abbricht, herunterfällt und jemanden trifft, kann das schwere Folgen haben."Doch warum hat es gerade die Buchen so hart getroffen?

"Da spielen mehrere Faktoren zusammen", so Mannuß. Zum einen hätten die älteren Baumbestände sich nicht so schnell auf die neuen natürlichen Rahmenbedingen einstellen können, zum anderen seien Buchen auch durch ihr Wurzelwerk nur begrenzt anpassungsfähig. "Die Buche hat ein sogenanntes Herzwurzelsystem. Das reicht nicht so weit in tiefere Bodenschichten wie zum Beispiel das Pfahlwurzelsystem einer Eiche", erläutert der Fachmann. Verfügbares Bodenwasser sei oftmals nur sehr begrenzt vorhanden gewesen. Denn: "Die letzten Jahre waren durchweg zu trocken."

Auch wenn dieser Sommer einen anderen Eindruck vermittelte, reichte es nicht, um die Wasserreserven im Boden wieder aufzufüllen. "Der Regen war als Übergangslösung nicht schlecht, hat aber bei Weiten nicht gereicht", befindet Mannuß. Er sei nicht bis in die tieferen Schichten gekommen, aber gut für die Neupflanzungen gewesen, deren Wurzelwerk noch knapp unter der Oberfläche liegt. Aber: "Ein Jahr reicht da einfach nicht aus." Dabei sei das in Neunkirchen noch "Jammern auf hohem Niveau", befindet der Revierleiter. "Durch die geografische Lage des Kleinen Odenwalds werden hier vermehrt Niederschläge in der Region abgefangen und gehalten. Im Bauland sieht es da ganz anders aus", gibt Mannuß zu bedenken.

In seinen Augen muss die junge Förstergeneration nun neue Wege gehen. "Das bedeutet nicht, dass unsere Vorgänger etwas falsch gemacht hätten", betont er. Die Umstände hätten sich nur verändert – und auf diese neuen Umweltbedingungen müsse man eben eingehen. "Die Forschung wird dabei eine wichtige Rolle spielen", ist er sich sicher. Momentan werde beispielsweise die "Epigenetik" erforscht. Das heißt, wie schnell die Gene beziehungsweise Pflanzenzellen auf die veränderten Umweltbedingungen reagieren und sich ihnen anpassen.

Kranker Baum: Teilweise verfärbte Belaubung an einer geschädigten Buche. Archivfoto: LFV

Aber auch die Bewirtschaftungsformen müssten überdacht werden und sich ändern. Die Sonneneinwirkung habe sich extrem gesteigert, und manch eine alte Methode habe sich dabei nicht bewehrt oder gar dem Waldinnenklima geschadet.

Ebenfalls könne eine gesunde Mischung verschiedener Baumarten helfen. "Schon mein Opa hat gesagt: ,Wer streut, rutscht nicht’", gibt Mannuß zu bedenken. Dabei sei aber wichtig, dass die Baumarten auch zueinander und zum jeweiligen Standort passen. Denn die Buche als typische Schattbaumart und die Eiche, eine Lichtbaumart, würden ohne menschliches Zutun nur an wenigen Standorten koexistieren können.

In Neunkirchen experimentiert man schon länger mit neuen Baumarten. "Viele exotische Forstpflanzungen wurden schon vor 40 bis 50 Jahren getätigt. Darunter Mammutbäume, Tulpenbäume und Edelkastanien. Einige der schon länger bei uns angebauten Douglasien und Roteichen sind jedoch noch älter." Weitere sogenannte Testanbauten seien in den letzten Jahren mit türkischer Tanne und Baumhasel erweitert worden. Im Falle der Douglasie seien erste Samen von Nordamerika um 1830 in Deutschland angekommen. "Ursprünglich wurden sie dann erst regional in Gartenanlagen und Forstgärten angepflanzt, kurz darauf im Wald. Heute liegt die Douglasie bei einem Anteil von knapp zehn Prozent in Neunkirchen." Ein Allheilmittel sei das nicht, jedoch eine gute Ergänzung zu den Hauptbaumarten.

Eine weitere Herausforderung ist es im Wald, Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion unter einen Hut zu bekommen. Um allen drei wichtigen Faktoren gerecht zu werden, erfordert es viel Fachpersonal. Das reicht laut dem Revierleiter aber bei Weitem nicht aus. Durch zunehmendes Schadholz sei auch mehr Pflanzfläche entstanden. Eine wohldurchdachte Wiederbewaldung sei dabei eine wichtige zukünftige Aufgabe, führt der Förster an. Man stehe derzeit mit wenig Personal also vor noch mehr Aufgaben. "Zwar haben wir inzwischen auch digitale Hilfsmittel, aber das ist alles noch am Anfang", fügt Mannuß hinzu.

Geschädigte Bäume und Bestände bieten natürlich auch tolle Möglichkeiten, um aktiven Waldnaturschutz zu betreiben, so wie es auch in Neunkirchen stattfindet. Sogenannte Waldrefugien wurden schon vor einigen Jahren im Gemeindewald ausgewiesen. "Solange von den Bäumen keine Gefahr ausgeht, überlassen wir sie sich selbst und den Tieren, die darin ein Habitat gefunden haben. Muss aus Sicherheitsgründen doch eingegriffen werden, verbleibt das Holz im Wald, liefert Wohnraum und Nahrung für Insekten und wird langsam zersetzt", erklärt Mannuß. Das Thema wird in seinen Augen auf Dauer noch interessanter werden. Denn es würden aktuell immer mehr solcher Flächen gefordert.

Momentan versuchen er und seine Kollegen, so wenig wie möglich einzugreifen, und setzen verstärkt auf Naturverjüngung denn auf Pflanzungen. Im Gemeindewald Neunkirchen beträgt der Anteil natürlich nachkommender kleiner Buchen aktuell rund 80 Prozent. "Hier bedarf es in Zukunft Arbeit und Pflege, um eine gesunde Mischung standortgerechter Bäume heranzuziehen", resümiert der Revierleiter.

"Die Waldwirtschaft ist ein Generationenvertrag", schließt Mannuß. "Auf alles, was kommt, müssen wir den Wald und auch uns selbst vorbereiten." Aber auch, wenn der Wald sich zunehmend verändern wird – laut dem jungen Revierleiter wird er immer da sein. Das macht doch etwas Hoffnung.