Am Ende gewinnt immer die Bank – ob in der Spielhalle vor Ort oder im Online-Casino. Mehr als 200 000 Menschen in Deutschland gelten als glücksspielsüchtig. Der neue Glücksspielstaatsvertrag ist für sie Fluch und Segen zugleich. Symbolfoto: dpa

Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Nach langem Hin und Her haben sich die Bundesländer auf eine Neuauflage des Glücksspielstaatsvertrages geeinigt. Am 1. Juli tritt er in Kraft. Auf fast 70 Seiten ist geregelt, was in Zukunft für Anbieter und Zocker gilt. Während Online-Glücksspiel deutschlandweit erlaubt wird, droht lokalen Spielhallenbetreibern die Schließung.

Wirklich glücklich mit dem Regelwerk ist Dr. Martina Kirsch, Leiterin der Suchtberatung im Neckar-Odenwald-Kreis, nicht. "Es gibt gute und schlechte Aspekte an dem neuen Glücksspielstaatsvertrag", erklärt die Psychotherapeutin im Gespräch mit der RNZ. Positiv zu bewerten sei etwa, dass sich Menschen mit exzessivem Spielverhalten in Zukunft relativ einfach landesweit über das Spielersperrsystem "Oasis" einschränken könnten. "Bisher mussten sich die Betroffenen meist in jeder Spielhalle, bei jedem Wettanbieter und Casino einzeln sperren lassen", verdeutlicht ihre Kollegin Kathrin Hauth, Expertin in Sachen Glücksspiel bei der Suchtberatung.

Auch die neuen Kontrollfunktionen beim Online-Glücksspiel – etwa ein Einzahlungslimit von 1000 Euro pro Monat – seinen gute Ansätze. "Bloß wie die umgesetzt und überprüft werden sollen, bleibt abzuwarten", so Hauth. Die neue Aufsichtsbehörde werde jedenfalls erst 2023 mit ihrer Arbeit beginnen. Aus Sicht von Kirsch einer der größten Kritikpunkte am neuen Glücksspielstaatsvertrag.

Tom Sauer, Inhaber von "Toms Spielclub" in Mosbach, hat da ganz andere Probleme. "Ich weiß heute noch nicht, ob es uns am 1. Juli noch gibt", betont er. Seine Spielhalle liegt weniger als 500 Meter Luftlinie von einer anderen entfernt. Ein Parallelbetrieb innerhalb dieses Radius’ ist aber in Zukunft nicht mehr erlaubt. Auch zu Kinder- und Jugendeinrichtungen muss ein Mindestabstand von 500 Metern eingehalten werden.

Während andere Bundesländer die Abstandsregel teilweise schon wieder aufgeweicht haben, heißt es im Koalitionsvertrag der baden-württembergische Landesregierung auf Seite 75: "An den bestehenden Regeln zu Mindestabständen für Spielhallen werden wir festhalten." Und auch von der Option in § 29 Absatz 4 GlüStV 2021, also der Abweichung vom Verbot von Mehrfachkonzessionen bei Spielhallen, will Grün-Schwarz "keinen Gebrauch machen". Selbst wenn Sauer den Zuschlag erhalten würde, ist ein Umsatzeinbruch damit unausweichlich. Statt bisher 34 Spielautomaten (bis 30. 6. besitzt er zwei volle Konzessionen und eine teilweise) dürfte er nur noch zwölf Automaten aufstellen.

Durch ihre harte Linie zerstöre die Landesregierung "Hunderte meist familiengeführte Betriebe und 8000 Arbeitsplätze in Baden-Württemberg, vorwiegend von Frauen", sagt Georg Stecker, Vorstandssprecher des Dachverbandes der Deutschen Automatenwirtschaft. "Es droht darüber hinaus eine Klagewelle, weil Kriterien für das nun anstehende Auswahlverfahren unter den von der Schließung bedrohten Spielhallen fehlen."

Die Entscheidung, welche Spielhalle weiterbetrieben werden darf, obliegt den Kommunen. "Die Entscheidung über Erlaubnisanträge von Spielhallenbetreibern können nur die örtlich zuständigen Behörden treffen, da es hierbei auf die Kenntnis der Umstände des jeweiligen Einzelfalls ankommt", heißt es vom Wirtschaftsministerium.

Die Stadt Mosbach erklärte auf RNZ-Anfrage, welche Kriterien man in Bezug auf Konzessionsvergaben für Spielhallen im Stadtgebiet anwenden wolle: "Hierzu können wir keine Auskunft geben, da es sich um laufende Verfahren handelt."

Tom Sauer bleibt bis zur finalen Entscheidung nur das Prinzip Hoffnung. Er kann nicht verstehen, warum lokale Spielhallenbetreiber "so drastisch eingeschränkt werden, während das Online-Glücksspiel legalisiert wird". Er müsse sich an Schließzeiten halten, "die wir freiwillig um zwei Stunden verlängert haben, wir dürften nur noch zwölf Automaten aufstellen, während die Onliner so unbegrenzt viele Nutzer gleichzeitig haben können – und das rund um die Uhr", kritisiert er. Zudem gelte bei ihm erst ab 21 Jahren Zutritt, und seine Mitarbeiter seien geschult, um süchtiges Spielverhalten zu erkennen und Betroffene darauf anzusprechen.

"Das Personal in Spielhallen muss vor Stellenantritt und auch in regelmäßigen Abständen an speziellen Schulungen teilnehmen", bestätigt Suchtberaterin Hauth. Auch wenn sich die Mitarbeiter danach nicht zwangsläufig in der Rolle der Suchtprävention sehen – "natürlich auch irgendwo zwischen den Stühlen stehen", so Hauth, "findet in Spielhallen vor Ort immerhin eine gewisse soziale Kontrolle statt, die beim Online-Glücksspiel, zu Hause vor dem PC oder versteckt am Smartphone, nicht gegeben ist."