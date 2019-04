Von Stephanie Kern

Schefflenz. Neben den Abwassergebühren war der Schefflenzer Wald bestimmendes Thema der Gemeinderatssitzung am Montag. Einerseits ging es um die Zukunft der Holzvermarktung, andererseits um den Ankauf von Waldflächen. Dieser Tagesordnungspunkt, erläutert von Bürgermeister Rainer Houck, ist gerade Standard bei Gemeinderatssitzungen im Neckar-Odenwald-Kreis. Denn der zieht sich aus der Holzvermarktung zurück und die Gemeinden müssen nach neuen Vertriebswegen für ihr Holz suchen.

Da kommt die Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland, kurz FVOB, ins Spiel. Diese sitzt in Buchen und verspricht, ein Vermarktungsangebot für Kommunal- und Privatwald im gesamten Landkreis vorzuhalten. Dafür müssen die Gemeinden der Genossenschaft beitreten (was für Schefflenz einmalig Kosten von 1200 Euro verursacht). Hinzu kommen dann Kosten pro vermarktetem Festmeter Holz.

Und hier zeigt sich, wieso das Kartellamt die bisherige Form der Vermarktung verbietet. Durch Subventionen vom Land lag dieser "Vermarktungspreis" bisher bei 1,15 Euro pro Festmeter. Über die FVOB werden es 2,40 Euro pro Festmeter sein. "Es ist also eine Kostenumwälzung vom Land auf die Kommunen?", fragte Georg Fischer und erhielt dafür ein Nicken.

Was sich dadurch für den Förster Gerd Hauck ändert, wollte Hardy Schwalb wissen. "Nichts", antwortete Hauck. Die Auszeichnung der Hölzer, die Betreuung im Wald, das übernimmt weiterhin der Schefflenzer Förster. Die FVOB sei ausschließlich für die Vermarktung zuständig. Die Ausschließlichkeit bezieht sich allerdings nicht auf die Zusage von Schefflenz. Denn wenn die Gemeinde lukrativere Vermarktungswege für ihr eigenes Holz findet, ist sie nicht verpflichtet, die Verkäufe über die FVOB abzuwickeln. Die Verwaltung erhielt den Auftrag, den Beitritt vorzubereiten.

Dass da - nach dem Trockenjahr 2018 - überhaupt noch etwas zu verkaufen ist aus dem Wald, dafür trägt Förster Gerd Hauck Sorge. An ihn heran treten nun nach diesem "Katastrophenjahr" immer wieder Privatwaldbesitzer, die ihre Grundstücke nicht mehr pflegen können oder wollen und der Gemeinde anbieten. Um 25.000 Euro zum Erwerb von Wald bat der Förster deshalb. "Es fällt mir unendlich schwer, hier zuzustimmen", sagte Martina Feil. Denn auf der einen Seite müsse man sparen, auf der anderen will man Wald erwerben. "Kann man die Waldstücke nicht gegen Bezahlung für die Waldbesitzer in Ordnung halten?", fragte Feil. Doch dafür habe Gerd Hauck aktuell keine Kapazitäten.

Als "sinnvoll" bewertet hingegen Gero Wohlmann den Erwerb dieser Waldstücke. "Das ist ja eine langfristige Investition." Friederike Werling fragte nach der künftigen Entwicklung im Wald: "Wie forsten wir jetzt auf, wenn schon Douglasie und Buche dem vergangenen Sommer nicht standhielten?", fragte sie den Förster. Darüber werde gerade landesweit heftig diskutiert, berichtete Gerd Hauck: "Das hat noch niemand gemacht, wir müssen ausprobieren."

Woher das Geld für den Walderwerb denn komme, wollte Gero Wohlmann noch wissen. Die Antwort darauf hatte Kämmerin Katrin Weimer. Hier zeige sich der Vorteil der neuen doppischen Haushaltsführung. Denn die Erträge aus dem Wald seien direkt als solche verfügbar und müssten nicht erst (wie früher) umgewandelt werden. "Diese 25.000 Euro sind verfügbar", sagte Weimer. "Ich wollte 100.000 Euro", schmunzelte Hauck und sorgte damit für Lacher. Dass die Situation im Wald aber derzeit alles andere als lustig sei, das verdeutlichte Bürgermeister Houck: "So niedergeschlagen wie in diesem Jahr habe ich unseren Förster noch nie erlebt." Der überplanmäßigen Ausgabe von 25.000 Euro stimmten die Gemeinderäte schlussendlich zu.