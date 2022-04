Bürgermeister Thorsten Weber freut sich über das neue Angebot in Limbach und gratuliert Laura Wendel zum Schritt in die Selbstständigkeit. Foto: Rüdiger Busch

Limbach. (rüb) Wer den ersten Döner in Deutschland verkauft hat, darüber streiten die Gelehrten. Fest steht nur: Es muss vor rund 50 Jahren in Berlin gewesen sein. Keine Zweifel gibt es dagegen, wer den Röner erfunden hat und wo er seine Premiere gefeiert hat: Laura Wendel hatte die Idee für die eingedeutschte und mit Odenwälder Zutaten gefüllte Fladenbrot-Variante. Seit 1. März verkauft die 32-Jährige den Röner in ihrem Imbisswagen in der Ortsmitte von Limbach.

Dass sie sich in ihrer Heimat selbstständig macht, war so nie geplant, aber dennoch naheliegend. Denn die Gastronomie ist ihr Leben: "Ich habe nie etwas anderes gemacht", berichtet die junge Frau, die in Mosbach geboren wurde und in Scheringen aufgewachsen ist. Nach einer Ausbildung zur Hotelfachfrau im Hotel Stumpf in Neunkirchen begannen ihre Wanderjahre, die Laura Wendel unter anderem nach Heidelberg und nach Bayern führten.

Der Service war und ist ihre Welt: "Ich bin einfach kommunikativ und schätze schon immer den Austausch mit meinen Gästen." Daneben kocht sie aber auch gerne. Mit dem Imbisswagen kann sie beide Leidenschaften auf ideale Weise kombinieren.

"Eigentlich wollte ich ja nie selbstständig werden", berichtet Laura Wendel. Als es sie nach den vielen Jahren in der Fremde wieder zurück in die Heimat zog, wurde die Selbstständigkeit dann doch zur Option. Doch was genau sollte sie machen? Schnell rückte ein Imbiss in den Kreis der Möglichkeiten: "Mit überschaubarem Aufwand ein gutes, schnelles Produkt anbieten." Handwerker, Arbeiter oder Schüler, die über Mittag schnell ein warmes Gericht suchten, seien in der näheren Umgebung bislang nicht fündig geworden. Diese Marktlücke wollte sie füllen.

Da in ihrer Philosophie aber nicht nur die Schnelligkeit Platz findet, sondern auch die Qualität, stand für sie fest, dass sie auf regionale Zutaten setzten wollte. Der Röner war geboren, eine Mischung aus Döner und Steak-Brötchen, mit dem großen R für Regionalität. Die Hauptzutaten kommen alle aus Limbach und Umgebung. Das Fladenbrot – wahlweise mit Käse oder Sesam – wird von der Bäckerei Schmitt geliefert. Ins Brot kommt klein geschnittener und pikant gewürzter Schweinebraten von der Metzgerei Dörrich, eine selbst zubereitete Sauce und knackiges Gemüse. Freitags hat sie auch eine fischige Variante im Angebot mit geräucherter Forelle vom Forellenbauer in Dallau. Aber auch vegetarisch und vegan ist der Röner erhältlich.

Und jetzt die entscheidende Frage: Wie schmeckt der Röner? "Sehr gut", sagt Bürgermeister Thorsten Weber, der sich über die "Bereicherung des gastronomischen Angebots in Limbach" und über den regionalen Ansatz freut. Auch Laura Wendel ist mit der bisherigen Resonanz zufrieden: "Es wird gut angenommen."

Auch von der Möglichkeit der telefonischen Vorbestellung würden immer mehr Kunden Gebrauch machen. Diese Option erleichtert ihr während der Stoßzeiten die Arbeit. "Gerade in der Mittagspause muss es ja schnell gehen", weiß Laura Wendel, die genau auf die Rückmeldungen ihrer Kunden hört und auch Anregungen gegenüber immer aufgeschlossen ist. "Manche Kunden haben bemängelt, dass der Röner nicht heiß genug war. Deshalb werde ich jetzt einen Kontaktgrill kaufen, um ihn heißer servieren zu können."

Neben dem Röner hat sie inzwischen auch einen Road Hot Dog im Sortiment, eine Geflügelwurst im Fladenbrot, ergänzt mit Schmorzwiebeln, Salat, Gemüse und einer Sauce. "Die Idee dazu ist mir im Schlaf gekommen", berichtet Laura Wendel und lacht. Weitere Neu-Kreationen werden folgen. Garantiert. So denkt die 32-Jährige bereits an eine süße Variante im Stil eines Klatschbrötchens: ein Fladenbrot, gefüllt mit einem Schokokuss, gebrannten Nüssen, Apfel und selbstgemachter Marmelade. Noch eine Erfindung aus Limbach.

Info: Der Röner-Imbiss hat von Montag bis Samstag von 11.30 bis 13.30 Uhr sowie Montag bis Freitag zusätzlich von 16.30 bis 19.30 Uhr geöffnet.