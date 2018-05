Glück mit dem Wetter hatten die Teilnehmer des St. Gangolfsritts in Neudenau am Sonntag. Der Freiburger Weihbischof Dr. Rainer Klug segnete dabei das Quellwasser sowie die Pferde aus der gesamten Region. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Neudenau. "Im Geist geht den Weg - Spiritu ambulate", lautet der Wahlspruch des emeritierten Freiburger Weihbischofs Dr. Rainer Klug. Folgerichtig war er der ideale Hauptzelebrant beim gestrigen St. Gangolfsritt in Neudenau. Denn schon "in aller Herrgottsfrühe" hatten sich 71 Reiterinnen und Reiter aufgemacht, um an der traditionellen Pferdewallfahrt mit anschließender Segnung teilzunehmen. Der Wettergott meinte es diesmal gut mit Rössern und Reitern, schickte zwar Wolken, jedoch keinen Regen. "Schwitzen müssen wir heute nicht", erklärte Daniela Honecker, die zusammen mit ihrer Tochter in anderthalb Stunden von Tiefenbach an die Jagst geritten war.

"Schon als Kind kam ich jedes Jahr von Herbolzheim und war begeistert, das war das Höchste", erläuterte die passionierte Reiterin, dass sich mit der Teilnahme am St. Gangolfsritt ein Kindheitstraum für sie erfüllt habe. Bereits zum vierten Mal ritt sie mit bei der Prozession, und zwar auf ihrem Pferd "La Dame", einer eleganten Connemara-Holsteiner-Mischung. Dieses Mal hat sie aber am Lindenplatz Helm und Warnweste gegen eine stilvolle Robe aus dem Fundus des Neudenauer Heimatvereins eingetauscht. Mit weiten Trompetenärmeln und Rock nahm sie an der berittenen Darstellung der Historie von Neudenau teil. Dabei zeigten Ritter und Bauern, Heilige und Kardinäle, Knappen und Adelige die wechselvolle Geschichte des Orts auf. Standarten und Kommentare ordneten das Geschehen ein.

"Das ist ein Kaltblut", kommentierte ein Mädchen einen der "Hingucker" dieser außergewöhnlichen Pferdeparade. Ihr Nachbar meinte anerkennend: "Ein Mordsgaul!" Pater Bernard Goworek, Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit Billigheim-Neudenau-Schefflenz, freute sich, dass Weihbischof Rainer Klug gleich zugesagt habe, zum St. Gangolfsritt zu kommen. "Ihre fröhliche Art hat uns vor zwei Jahren, als Sie die Firmung bei uns spendeten, gut getan."

Mit einem dicken Lob begann der Hauptzelebrant der Eucharistiefeier, nachdem er das frisch geschöpfte Quellwasser sowie die Pferde gesegnet hatte. "Der St. Gangolfsritt gehört zu den Kostbarkeiten des Glaubens in unserer Erzdiözese." Er sei zudem ein starkes Zeichen des Glaubens, das sich aus der Geschichte heraus entwickelt habe. "Ich bin mir sicher, Sie wissen, was Sie da tun und weshalb Sie das auf sich nehmen", wandte sich Klug an die Reiter, die mit ihrer Teilnahme ein persönliches Glaubenszeugnis ablegten.

"Wir dürfen nicht rücksichtslos die Erde, das Wasser und die Luft verpesten", appellierte der Geistliche. Es sei schon schlimm genug, dass wir jetzt sogar die Bienen extra schützen müssten. "Bewahren Sie sich diesen alten Brauch. Das ist keine Romantik, sondern ein Impuls zum Umdenken", charakterisierte der Weihbischof den St. Gangolfsritt.

Aktuell sei dieser Heilige sowieso. Denn der im Jahr 760 Ermordete habe in einer aufgewühlten Zeit gelebt, dem Ende der Völkerwanderung: "Er weiß um die Nöte des Einzelnen. Wir können uns ihm anvertrauen." Der Musikverein und der katholische Kirchenchor Neudenau begleiteten die Messe musikalisch.