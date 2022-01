Von Peter Lahr

Neckarzimmern. Mosbach machte den Anfang, in Billigheim ging’s weiter, nun ist Neckarzimmern die nächste Station der RNZ-Rathausrunde. Im ausführlichen Gespräch erklärt Bürgermeister Christian Stuber, was zuletzt wichtig war, was aktuell ansteht und was zeitnah bedeutend sein wird.

Verschanzt sich nicht hinter dem Schreibtisch, sondern hat offene Augen und Ohren für die Anliegen der Bürger: Christian Stuber, Bürgermeister von Neckarzimmern. Foto: Lahr

"Bei aller Problematik, die wir während Corona erleben mussten, haben wir auch viel Licht gesehen, es gab einen großen Zusammenhalt in der Bevölkerung. Zum Glück ist bei uns keine Spaltung wahrnehmbar." So fasst Neckarzimmerns Bürgermeister Christian Stuber die positiven Erlebnisse des vergangenen Jahres zusammen. Nachdem die Tiefbauarbeiten rund um die Erneuerung der Gas- und Strominfrastruktur mittlerweile ebenfalls zu einem guten Abschluss gekommen sind, geht es im neuen Jahr primär um eine wichtige Hochbaumaßnahme.

Der spürbar in die Jahre gekommene, alte Bauhof soll an die bereits existierende Halle in der Luttenbachtalstraße "angedockt" werden, um wieder zeitgemäße und aktuellen Sicherheitsstandards entsprechende Arbeitsbedingungen für die drei Bauhof-Mitarbeiter zu ermöglichen. Die dafür veranschlagte Investition von 320.000 Euro ist für die 1500 Einwohner zählende Neckargemeinde kein Pappenstiel, wie Stuber unterstreicht – auch wenn am Ende noch einige Zuschüsse hinzukommen werden.

Auch nach 16 Jahren "Dienstzeit" fühlt sich Stuber sehr wohl im Rathaus. Die täglich erlebte "Bürgernähe" würde er gerne weiter positiv gestalten und kandidiert deshalb bei der Bürgermeisterwahl am 20. Februar. Begründung: "Wir haben noch einiges zu tun, eine Gemeinde ist ja nie fertig. Es wäre noch genügend Potenzial da, um die Gemeinde weiter zu entwickeln."

Beim Rückblick auf 2021 sagt Christian Stuber: "Im Rahmen der Möglichkeiten war etwas Vereinsleben möglich." Sein Dank gilt in diesem Zusammenhang den vielfach ehrenamtlich Engagierten in der Gemeinde. "Je nach Möglichkeiten" habe es Vereinssport gegeben. In enger Abstimmung mit dem Rathaus wurden Hygienekonzepte erarbeitet und "vorbildlich umgesetzt". Wobei Stuber generell zu bedenken gibt: "Die Pandemie war – und ist – für alle Neuland."

Andere Einschränkungen der Bürger ergaben sich 2021 vor Ort durch Tiefbauarbeiten und dadurch gesperrte Straßen. "Da war Geduld gefragt und jeder Bürger betroffen." Der Lohn der Geduld: Jetzt entspricht die Gasversorgung den neuen Erfordernissen und auch das Stromnetz ist wieder "optimiert".

"Überschaubar" sei der Finanzrahmen von Neckarzimmern. Die Entwicklung der recht kleinen Gemeinde sei durch die Topografie zusätzlich eingeschränkt: Neckarzimmern liegt zwischen Neckar, Eisenbahn und Bundesstraße. Naturschutzgebiete sowie der Neckarhang mit der Burg begrenzen zudem eine Expansion. Die Folgen: "Keine neuen Gewerbegebiete und Gewerbesteuern, keine neuen Baugebiete."

Ein erhebliches Zusatzproblem ergebe sich aus dem neuen Kameralistik-System, so Stuber: "Es ist nahezu unmöglich, eine Gemeinde wirtschaftlich zu betreiben." In der Folge müssten wirklich alle Maßnahmen immer wieder auf den Prüfstand. "Zum Glück herrscht Einigkeit zwischen Gemeinderat, Verwaltung und dem Bürgermeister", zeigt sich Stuber erleichtert. Denn er weiß aus der langjährigen Praxis: "Manches geht nicht, was man will. Man muss immer das große Ganze betrachten." Fazit: "Wir können keine Luftschlösser bauen, aber gemeinsam doch einiges erreichen."

Im Bereich der Jugendarbeit sei man schlicht auf die Vereine angewiesen, die dankenswerterweise "eine große Palette" an Angeboten bereithielten. So stoße die Jugendfeuerwehr auf großes Interesse. Der FC Phoenix biete nicht nur Fußball an, sondern mittlerweile eine Reihe von "Bewegungsmodulen". Leider falle auch dieses Jahr die Fastnacht eher "überschaubar" aus. Das sei besonders traurig, da sich hier auch viele Kinder und Jugendliche in diversen Tanzgruppen mit viel Spaß engagierten. Fast zum Erliegen gekommen seien die meisten Seniorenangebote während der Pandemie. Ob VHS 55+ oder die DRK-Seniorengymnastik, überall wurde zurückgefahren. Immerhin gebe es derzeit wieder ein kleines Aufbruchssignal. Eine Freiwilligen-Initiative organisierte einen Kaffeetreff.

Der alte Bauhof zwischen Rathaus und Freiwilliger Feuerwehr ist in die Jahre gekommen und soll durch einen Neubau an einer bereits genutzten Halle ersetzt werden. Foto: Lahr

Auf der Agenda für 2022 steht ganz oben der Bauhof. "Die bisherige Betriebsstelle entspricht nicht mehr den Anforderungen", unterstreicht Stuber. Ob Arbeitssicherheit oder Lagerung von Material, das sei hier alles nicht mehr zeitgemäß zu leisten. Zudem sei das Dach undicht. Während der alte Bauhof zwischen Rathaus und Feuerwehr stillgelegt werden soll, schnüre man an der bereits genutzten Halle eine Art Gesamtpaket mit neuem Bauhof-Anbau inklusive Carport. "Mit drei Mitarbeitern ist der Bauhof sowieso schlank aufgestellt", führt Stuber weiter dazu aus.

Da die Finanzen kein größeres Team hergeben, wachse das Aufgabenspektrum des Bauhof-Trios kontinuierlich: "Jeder Einzelne muss mehr bewältigen." Zudem engagiere sich der Bauhof stärker beim Gebäudeunterhalt, um die Gemeindekasse zu schonen. So war bereits beim Umbau der bald fünfgruppigen Kindertagesstätte ein Bauhof-Mitarbeiter vor Ort, um die Handwerker zu entlasten. "Im Umkehrschluss bleibt dann manches auf der Strecke, was der Bürger vor Ort wahrnimmt, etwa im Grünbereich", warnt Stuber vor einer Verzerrung der Aufgabenfelder. Es sei immer ein Abwägungsprozess nötig, um zu entscheiden, wo der Bauhof effektiver eingesetzt werde.

"Man weiß, was man hat und was nicht", erklärt Christian Stuber die Motivation für seine erneute Bürgermeister-Kandidatur um eine dritte Amtsperiode. Er hoffe, sich weiter einbringen zu können, um Neckarzimmern weiter voranzubringen. Potenzial sei nämlich trotz allem vorhanden. Die reichhaltige und sehenswerte Naturlandschaft will man in Form eines Biodiversitätslehrpfades einem breiteren Publikum anschaulich vermitteln.

Die Burg Hornberg und der Wein – zwei wichtige Elemente für die Gemeinde Neckarzimmern. Foto: Schattauer

Da die meisten Gäste die Burg Hornberg besuchen – zusammen mit der Tagungsstätte der Evangelischen Jugend in Baden der größte Frequenzgeber am Ort – wolle man rund um die Burg auf vielfältige Lebensräume von Pflanzen und Tiere hinweisen – mit einem Schwerpunkt auf die (mögliche) Lebensvielfalt in Weinbergen. Beim Wein schließt sich dann ein weiterer Kreis zwischen gestern und heute. Denn der Weinanbau auf den Steillagen zählt landesweit zu den ältesten seiner Art.

Martin Haseleu, Bauhof-Mitarbeiter bei der Gemeinde Neckarzimmern

"Wir machen alles von A bis Z, das ist das Schöne an meinem Beruf", erklärt Bauhof-Mitarbeiter Martin Haseleu. Nach einer Ausbildung zum Installateur sammelte er sieben Jahre lang einschlägige Berufserfahrung, bevor er zum Bauhof wechselte. "Wir lernen jeden Tag dazu", betont der umtriebige junge Mann, der zudem in zwei Freiwilligen Feuerwehren aktiv ist. Eine gewisse Offenheit sei deshalb unabdingbar. Denn mancher Tag verlaufe am Ende ganz anders, als am Morgen noch gedacht und geplant war. Mal ist es eine Ölspur auf der Straße, die schnelles Handeln erfordert. Mal sind es Starkregen-Ereignisse, die auch außerhalb der üblichen Arbeitszeit einen spontanen Arbeitseinsatz notwendig machen. Dann muss Haseleu etwa dafür sorgen, dass die Geröllfänge an den Hanglagen frei von Ästen und Gehölzen bleiben, um den Abfluss zu gewährleisten.

Für Bauhof-Mitarbeiter Martin Haseleu ist jeder Tag anders. Trotz großer Arbeitsbelastung ist er mit Herz und Seele aktiv. Foto: Lahr

"Winterdienst macht mir Spaß", erklärte der Bauhofler und auch die Mäharbeiten an den Straßengrünflächen gehörten zu seinen "Favoriten". Richtig ärgerlich wird Haseleu dagegen, wenn er an die wilden Müllablagerungen denkt, die in letzter Zeit immer mehr würden. Etwa am Altkleider- oder Altglas Container. "Freitags ist unser Mülltag." Und es ist schon vorgekommen, dass man vor der Frühstückspause eine Pritsche voller illegal entsorgtem Müll einsammelte, um kurz darauf die nächste neu hinzugekommene Ablagerung zu entdecken. Sogar der Wald diene manchen Zeitgenossen als wilde Müllkippe – von Autoreifen über Mikrowellen bis zu TV-Geräten reiche hier das Spektrum, das für zusätzliche Bauhof-Arbeit und verständlichen Ärger sorgt.

Trotzdem hat Martin Haseleu den Wechsel zum Bauhof nie bereut. Nicht nur, dass jeder Tag anders sei, gefällt ihm. "Das Team ist wie eine zweite Familie, was Besseres kann man nicht haben", stellte er klar. Da halte nämlich jeder zusammen. Das sei etwas anderes als in einer großen Gemeinde mit entsprechend großem Bauhof: "Hier ist man keine Nummer."