Neckarzimmern. (pol/mün) Weil ein kleiner Hund bellend und aggressiv auf ihn zugelaufen kam, musste ein Radfahrer am Sonntag bei der Burg Hornberg eine Vollbremsung hinlegen. Dabei stürzte der 48 Jahre alte Mann und laut Polizei war er auch vorübergehend bewusstlos.

Die Hundehalterin soll sich nicht um den Mann am Boden gekümmert und einfach ihren Weg fortgesetzt haben. Ob ihr Hund angeleint war, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, so die Polizei.

Der Radfahrer schaffte es dann nach Hause, wohin eine Rettungswagenbesatzung gerufen wurde und ihn versorgte. Über die Schwere der Verletzungen ist bisher nichts bekannt.