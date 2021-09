Von Dorothea Damm

Neckarzimmern. Immer mehr Gemeinden haben große Schwierigkeiten, Nachfolger zu finden, wenn ein niedergelassener Arzt in den Ruhestand geht. In Neckarzimmern war es genauso, nun ist die Nachbesetzung aber gelungen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats musste das Gremium über die Umwidmung der ehemaligen Sparkassenfiliale in eine Arztpraxis abstimmen. Das taten die Räte und können sich nun ebenso wie die Bürger bald wieder über eine Ärztin mitten im Ort freuen.

Nach gut einem Jahr sei dies ein "großer Erfolg", so Bürgermeister Stuber, der gleichzeitig bekannt gab, dass er sich um eine weitere Amtszeit als Bürgermeister in der Neckargemeinde bewerben wird. Für Stuber, der bereits seit 16 Jahren die Gemeinde leitet, wäre es dann die dritte Wahl. "Ich habe im Amt des Bürgermeisters von Neckarzimmern meine Lebensaufgabe gefunden", betonte Stuber, der besonders die fruchtbare und konstruktive Arbeit mit dem Gemeinderat und den engagierten Bürgern hervorhob. Ihm sei bewusst, dass die Rahmenbedingungen und die Zeiten nicht einfacher werden, und ergänzte mit Blick auf die schwierige finanzielle Situation, dass man die Herausforderungen immer wieder annehmen müsse. Dazu sei er bereit und noch genauso motiviert wie am ersten Tag als Bürgermeister.

Eine dieser Herausforderungen ist die inzwischen über 60 Jahre alte Luttenbachtalbrücke. Sie weist erhebliche Schäden auf. Eine Untersuchung der Brücke habe noch keine ausreichenden Ergebnisse gebracht, sodass weitere Analysen notwendig sein werden und sicher auch große Kosten und längere Baumaßnahmen auf die Gemeinde zukommen werden.

An anderen Stellen in Neckarzimmern wird bereits gebaut. Neben neu zu verlegenden Stromkabeln stimmte der Gemeinderat auch privaten Bauprojekten zu. "Wir versuchen hier, das Mögliche möglich zu machen", betonte Stuber mit Blick auf den stets knappen Wohnraum in der Gemeinde. Eingeschränkt ist in Neckarzimmern an manchen Stellen der Platz, an dem man sein Auto abstellen kann, und so ließ die Gemeinde einzelne Plätze gemeinsam mit den zuständigen Behörden und der Polizei im Rahmen einer Verkehrsschau begutachten. Hier wurde allerdings trotz der oftmals ungeschickt abgestellten Autos oder des als eingeschränkt empfundenen Sichtfeldes kein Handlungsbedarf vonseiten der Polizei gesehen.

Sehr gefreut hat man sich im Gemeinderat darüber, dass Neckarzimmern einen Zuschuss in Höhe von 55.000 Euro erhalten wird, um einen Biodiversitätspfad in der Nähe der Burg Hornberg anzulegen. Hier sollen Wege ertüchtigt werden und Schilder auf die in Neckarzimmern wohnhaften Tiere verweisen. Bei der Gemeindetreppe wird das Geländer erneuert. "Es ist nicht so schön, aber es macht die Treppe, die an manchen Stellen in einem sehr schlechten Zustand ist, wieder nutzbar", betonte Stuber. Diese Lösung sei die kostengünstigste und annehmbarste gewesen.

Weiterhin informierte Stuber den Gemeinderat, dass der Blitzer in der Hauptstraße in Neckarzimmern sehr erfolgreich sei. Denn er erreicht ganz offensichtlich, dass die Geschwindigkeit eingehalten wird. Nur sehr wenige Fahrzeuge werden dort (noch) geblitzt. Ganz anders sah es bei einer Verkehrsmessung in der Luttenbachtalstraße aus: Hier fuhren über zwölf Prozent der Autos zu schnell. Die Polizei plant, dort weitere Geschwindigkeitskontrollen vorzunehmen. Außerdem informierte Stuber, dass auf dem Spielplatz ein neues Spielgerät installiert wurde, dass das Ortsmitteilungsblatt etwas teurer werden wird und dass die Gemeinde gemeinsam mit den Nachbargemeinden ein Starkregenkonzept erstellen wird. Dieses soll aufzeigen, wo es Gefahrenzonen gibt.

Die neu eingerichtete Kindergartengruppe werde gut angenommen und noch im Laufe des Jahres so viele Kinder aufnehmen, dass die geplante Kinderzahl erreicht wird. Hier werde nun auch eine Küchenzeile benötigt, die die Gemeinde gemeinsam mit der Kirchengemeinde finanzieren wird.

Nicht einverstanden ist der Gemeinderat Neckarzimmern damit, dass in direkter Nähe zur Burg Hornberg und zum Stockbronner Hof ein Windpark genehmigt werden soll. Die Gemeinde Neckarzimmern sieht erhebliche Bedenken mit Blick auf den Denkmalschutz, die Umwelt und die Anwohner durch die Anlagen. Die Gemeinde bittet hier um weitere Stellungnahmen und gibt große Bedenken zu Protokoll. Gegen die Errichtung einer Fotovoltaik-Freiflächenanlage im Rahmen des Bebauungsplanes Solarpark Böttinger Hof bringt die Gemeinde Neckarzimmern jedoch keine Bedenken vor.