Von Gabriele Eisner-Just

Neckarzimmern. Die Anwohner von Neckarzimmern sind leidgeprüft: Bis zu 14.000 Fahrzeuge am Tag passieren die Ortsdurchfahrt auf ihrem Weg nach Mosbach oder Heilbronn, darunter auch ein erheblicher Anteil Schwerlastverkehr. Deshalb wurde im Jahr 2015 ein Lärmaktionsplan aufgestellt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es um die Ergebnisse der lärmmindernden Maßnahmen aus diesem Aktionsplan. Bürgermeister Christian Stuber erinnerte an die wesentlichen Handlungen der vergangenen Jahre: Insbesondere an die Erneuerung des Straßenbelags waren große Hoffnungen geknüpft. Der alte Belag mit seinen Rissen, Erhebungen und Mulden führte nämlich vermehrt zu Fahrgeräuschen. Seit August nutzen die Verkehrsteilnehmer den glatten, neuen Straßenbelag, der vom Regierungspräsidium in Auftrag gegeben wurde.

Weitere Maßnahmen zur Absenkung der Fahrgeschwindigkeit waren optische Verengungen der Fahrbahn und ein stationärer Blitzer im Ort. Außerdem konnten Anwohner der besonders betroffenen Straßen einen Antrag auf Zuschüsse für Lärmschutzfenster stellen. Alle Aktionen dienten der Verringerung von Lärm, denn 65 Dezibel am Tag und 45 Dezibel in der Nacht sollen nicht überschritten werden. "Alle fünf Jahre ist eine Überprüfung der Maßnahmen gesetzlich vorgesehen", erläuterte Bürgermeister Stuber. "Dabei geht es darum, welche Maßnahmen wirksam waren und welche nachgebessert werden müssen. Als effektivste Methode wird sich wohl die Tempokontrolle mit Bußgeld bei Überschreitung des Tempolimits herausstellen. Damit stellt sich die Frage, ob ein weiterer Blitzer installiert werden sollte. Auch eine Begrenzung auf Tempo 30 steht als Möglichkeit zur Diskussion."

Ein Gemeinderat schlug im Verlauf der Diskussion vor, den Bereich des ehemaligen Gipswerks noch einmal zu betrachten und die Möglichkeit einzubeziehen, das Ortsschild weiter nach außen zu setzen, damit die Verkehrsteilnehmer früher abbremsen. Das Gremium beschloss daraufhin einstimmig, als Grundlage für die Überprüfung der Lärmaktionsplanung einen Ingenieurvertrag mit dem Büro Zimmermann über 4670 Euro abzuschließen. Das Ingenieurbüro hat im Jahr 2015 schon den Aktionsplan erstellt. Die weitere Vorgehensweise ist ähnlich wie beim Bebauungsplan: Zuerst werden in einem Aufstellungsbeschluss Maßnahmen zu Papier gebracht. Die Bürger können über die Öffentlichkeitsbeteiligung ihre Meinung dazu sagen und Anregungen geben. Danach erfolgen unter Einbeziehung der Bürgerbeteiligung ein Gemeinderatsbeschluss und die Umsetzung der Maßnahmen.

Sodann ging es um die Wahlbezirke zur Landtagswahl am 14. März 2021. Da diese sicherlich noch unter Corona-Bedingungen erfolgen muss, plädierte Bürgermeister Stuber dafür, die Sporthalle als Wahllokal auszuweisen. Nur hier wären genügend Abstand und eine sichere Durchführung möglich, so der Bürgermeister. Der Sitzungssaal des Gemeinderates im Rathaus solle für die Auszählung der Briefwahl vorbehalten werden. Der Rat beschloss einstimmig, einen einzigen Wahlbezirk in Neckarzimmern zu bilden und die Räumlichkeiten so zu nutzen, wie von der Verwaltung vorgeschlagen.

In den weiteren Punkten wurde die Bauleitplanung von Nachbargemeinden erörtert. In allen drei Fällen – Seniorenzentrum der Johannes-Diakonie in Mosbach, Bebauungsplan Mühlstraße in Gundelsheim und Neckarelzer Straße in Mosbach – werden keine Anregungen und Bedenken vorgetragen. Eine Gemeinderätin wunderte sich allerdings darüber, dass im Fall Neckarelzer Straße ein weiterer Einkaufsmarkt genehmigt wird, während Neckarzimmern laut Gutachten nur ein Markt mit bis zu 800 Quadratmetern Fläche zusteht. Rundherum würden immer mehr und größere Märkte errichtet oder erweitert, da sei Neckarzimmern regionalplanerisch benachteiligt. Ein Gemeinderat regte an, die Verwaltung mit den Stellungnahmen zur Bauleitplanung der Nachbargemeinden zu beauftragen. Das Gremium soll dann davon in Kenntnis gesetzt werden. Die entsprechende Änderung der Geschäftsordnung soll in einer der nächsten Sitzungen vorgelegt werden.

Ein Ratsmitglied regte außerdem an, die bei der Sanierung entstandene Fläche der Erdlagerung in Höhe des Campingplatzes zu begrünen. Bürgermeister Stuber vermeldete, dass die Leonhard Weiss Bauunternehmung schon Grassamen eingesät habe und eine Blumenwiese anlegen werde, die dann für Insekten als Nahrungsquelle zur Verfügung stehen soll. Weiterhin wies ein Gemeinderat auf das Unternehmen BBV mit seinem Projekt Glasfaserausbau hin, das in Neckarzimmern noch nicht sichtbar sei. Stuber erklärte, die Gemeinde sei für Werbung an Laternenmasten und beweglichen Werbeträgern offen und warte auf eine Anfrage des Unternehmens.