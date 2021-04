Von Dorothea Damm

Neckarzimmern. "In Neckarzimmern sind insgesamt 254 Personen täglich gesundheitskritischen Lärmbelastungen ausgesetzt. Das entspricht 17 Prozent der Einwohner", so das schockierende Ergebnis der Überprüfung des Lärmaktionsplanes. Und dabei ist zu beachten, dass der Lärm, der durch die Bahn entsteht, nicht berücksichtigt wurde. Das liegt vor allem daran, dass für Geräuschbelastungen durch Schienenverkehr das Eisenbahnbundesamt zuständig ist. In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es also ausschließlich um den durch den Straßenverkehr entstehenden Geräuschpegel.

Seit 2015 gibt es einen solchen Lärmaktionsplan, der alle fünf Jahre überprüft und fortgeschrieben wird. Bürgermeister Christian Stuber betonte, wie wichtig es in der verkehrsbelasteten Gemeinde Neckarzimmern sei, hier aktiv zu werden. Seit 2015 wurden bereits einzelne Maßnahmen umgesetzt. Vor allem der neue Straßenbelag in der Ortsmitte und die neue Position des Blitzers sollten für eine Reduzierung des Geräuschpegels sorgen. "Das hat auch funktioniert", betonte Diplomingenieur Uwe Zimmermann. Der Sicherheitsauditor für Außerortsstraßen und Ortsdurchfahrten ergänzte aber, dass keine der Maßnahmen gereicht habe. "Alle Häuser der Hauptstraße sind noch immer zu stark den Lärmbelastungen durch die den Ort auf 700 Metern querende Bundesstraße ausgesetzt." Die Gemeinde muss handeln, um die Gesundheit der Einwohner zu schützen.

Nach kurzer Diskussion stand fest, dass man der Bevölkerung verschiedene Maßnahmen vorschlagen will, um die Situation zu verbessern. Neben Straßenverengungen am Ortseingang, der regelmäßigen Erneuerung des Straßenbelags oder einem Geschwindigkeitstrichter am Ortseingang würde vor allem eine Reduzierung der Durchfahrtsgeschwindigkeit positive Effekte zeigen. So beschloss der Gemeinderat mit einer knappen Mehrheit, eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf Tempo 30 entlang der gesamten Wohnbebauung zu fordern, und nicht – wie zunächst angedacht – vorerst die Geschwindigkeit nur nachts zu beschränken. Ein entsprechender Entwurf wird nun für einen Monat öffentlich ausliegen, und gleichzeitig werden die zuständigen Behörden über die Planungen der Gemeinde informiert.

In diesem Maßnahmenkatalog stehen aber nicht nur diese Projekte, sondern es ging auch um den weiteren Verlauf der Bundesstraße im Bereich des Ortsteils Steinbach. Hier soll eine Blitzeranlage kommen, die bereits im Haushalt eingeplant ist. Gleichzeitig wird eine Querschnittsreduzierung der Fahrbahn angestrebt.

Nicht von gesundheitsschädlichem Lärm durch die Straße betroffen ist dagegen der Bereich an der Luttenbachtalstraße. Messungen haben hier keinen konkreten Handlungsbedarf nachgewiesen. Allerdings sollen auch hier Verbesserungen der Situation erreicht werden, die – besonders durch den hohen Anteil an Schwerlastverkehr – als belastend empfunden wird. Hier könnte eine Reparatur der Straßenschäden Besserungen bringen. Eine Reduzierung der Geschwindigkeit im Bereich des querenden Schulweges kommt hier genauso in Betracht wie eine Fahrbahneinengung. Dass in der Straße Handlungsbedarf besteht, brachte die Lärmmessung durch das Ingenieurbüro zutage. Neben dem Lärm wurde auch die Geschwindigkeit der Fahrzeuge gemessen. An praktisch jedem Tag der Messung erreichten in der Nebenstraße am Hang Verkehrsteilnehmer Spitzengeschwindigkeiten um die 140 km/h.

Neben dem großen Thema Lärm ging es in der Sitzung darum, eine neue Kindergartengruppe für zehn über Dreijährige einzurichten. Diese werde dringend benötigt, da so Kinder aus der Krippengruppe in die neue Gruppe kommen können und wieder mehr Plätze für die ganz Kleinen auf der Warteliste frei werden. Elternbeiträge werden in der Zeit, in der die Einrichtung pandemiebedingt geschlossen war, von der Gemeinde übernommen. Da das Land einen Teil der Kosten übernimmt, wird der inzwischen rechtskräftig genehmigte Haushalt nur um 2000 Euro zusätzlich belastet. Dennoch trägt die Gemeinde 75 Prozent der Kosten, die durch den Kindergarten entstehen. Das entsprach im vergangenen Jahr etwa 558.000 Euro. Die Einrichtung der neuen Gruppe wird weitere Kosten von 80.500 Euro verursachen, denen zusätzliche Einnahmen von 42.500 Euro (aus Landeszuschüssen und Elternbeiträgen) gegenüberstehen.

Die Gemeinde bemüht sich weiterhin sehr aktiv darum, wieder eine Arztpraxis vor Ort zu haben. Auch die Kapelle am Friedhof wird in den kommenden Wochen wegen der erheblichen Mängel begutachtet werden. Beim Thema "Verschmutzung" wird die Firma Inast künftig alle 14 Tage die Gemeinde bei der Reinigung unterstützen. Gleichzeitig bekommt der Spielplatz eine neue Kleinkinderschaukel, und die Gemeinde wird das Projekt aktiv unterstützen, bei dem ein gelbes Band künftig darauf hinweist, dass man Obst von entsprechend gekennzeichneten Bäumen ernten darf. In den nächsten Wochen wird für 8000 Euro das Parkett in der Festhalle saniert. Auch hat der Gemeinderat beschlossen, sich an einer Ausschreibung zu beteiligen, die für die gesamten Feuerwehren im Kreis die Einführung des Digitalfunks vorbereitet.