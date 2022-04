Von Dorothea Damm

Neckarzimmern. "Wir versuchen immer wieder, ganz flexibel auf den Bedarf an Kinderbetreuung in unserer Gemeinde zu reagieren", betonte Bürgermeister Christian Stuber in der jüngsten Sitzung des Neckarzimmerner Gemeinderats einmal mehr, wie wichtig es ist, jungen Eltern ein solches Angebot machen zu können. "Die Nachfrage ist dabei nach wie vor sehr hoch, sodass auch die gerade erst eingerichtete neue, fünfte Kindergartengruppe schon wieder fast voll ist".

Stuber, der dem Gremium die Betriebsausgabenabrechnung der Betreuungseinrichtung vorlegte, schaut aber auch mit Sorge auf den großen Betrag von 502.662 Euro, den die Gemeinde als Eigenanteil an den gesamten Betriebsausgaben von 728.709 Euro tragen muss. Die Kirche unterstützt den Kindergarten, indem sie 5,85 Prozent der Kosten übernimmt. Auch für die Zukunft wird der Kindergarten den größten Anteil an den laufenden Kosten der Gemeinde ausmachen.

Dass die Gemeinde gerade mit Blick auf die steigenden Kosten und die Unterhaltungsaufgaben an Straßen und Brücken eine Rücklage im Haushalt gebildet hat, sieht die Rechtsaufsicht dagegen als weniger dringend an. Zwar stimmte sie der vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltssatzung zu, lehnte aber mit Blick auf die Rücklagen die im Haushalt geplante Kreditaufnahme von 72.000 Euro ab. "Es ist ein wenig der Fluch der guten Tat", benannte es Stuber. "Wir haben Geld auf die hohe Kante gelegt, weil wir wissen, dass in den kommenden Jahren hohe Kosten auf uns zukommen, und können jetzt daher den Kredit nicht wie geplant aufnehmen". Das Geld muss nun aus eben jenen Rücklagen in den Haushalt einfließen, die für die Bauunterhaltungen geplant waren.

Konkret wird es nun bei der Umsetzung des bereits beschlossenen Biodiversitätspfades. Hier konnte die Gemeinde eine Bezuschussung in Höhe von 55.000 Euro bei einer Eigenbeteiligung in Höhe von nur 5000 Euro erreichen. Insgesamt stehen also 60.000 Euro zur Verfügung, mit denen ein Weg angelegt werden soll, der auf die Vielfalt der Natur unterhalb der Burg Hornberg aufmerksam macht. Mithilfe von Informationen und interaktiven Angeboten auf mehreren (mindestens acht) Tafeln sollen Besucherinnen und Besucher dazu eingeladen werden, die heimische Flora und Fauna zu entdecken. Der parallel zur Burgruine verlaufende Weg wird zum Teil den in Neckarzimmern als "Eselsweg" bekannten bestehenden Pfad miteinbinden.

Im Rahmen einer Direktvergabe wurde die Naturparkwerkstatt mit einem Auftragsvolumen in Höhe von 16.500 Euro mit der Erstellung der Tafeln beauftragt. Sie werden in einer eigenen Werkstatt als Unikate aus Holz hergestellt. "Im Frühjahr 2023 kann damit gerechnet werden, dass der Biodiversitätspfad eingeweiht werden kann, was besonders mit Blick auf das in diesem Jahr dann auch anstehende Gemeindejubiläum ein erster Höhepunkt sein wird", teilte Stuber mit.

Dass die Bürgerinnen und Bürger Neckarzimmerns in besonderem Maße bereit sind, sich für das Wohl ihrer Gemeinde einzusetzen, zeigt am kommenden Samstag, 30. April, um 10 Uhr einmal mehr der Bürgerverein "miteinander – füreinander", indem er engagierte Helfer zur zweiten Müllsammelaktion einlädt. Diesmal soll ausgehend von der Dreschhalle im Neckarvorland Müll gesammelt werden, sodass auch Familien mit Kindern gut bei der Aktion mitmachen können. Im Anschluss an die etwa zweistündige Sammlung erwartet die Helfer im Bauhof der Gemeinde noch etwas zum Essen und zum Trinken. Die Gemeinde wird die Aktion wieder durch die Bereitstellung entsprechender Geräte zum Müllsammeln unterstützen. Wer selbst mithelfen möchte, kann sich per E-Mail bei der Adresse buergerverein.neckarzimmern@gmail.com anmelden.