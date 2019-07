Von Heiko Schattauer

Neckarzimmern. Zwei Sitzungen auf einen Schlag - und das Ganze in nicht mal zwei Stunden. Dass das geht, ohne dabei Menschen und Themen zu kurz kommen zu lassen, bewies zu Wochenbeginn der Gemeinderat Neckarzimmern. Zur Doppelsitzung mit Verabschiedung und Ehrung ausscheidender und langjähriger Gemeinderatsmitglieder sowie Einführung der (jungen) Nachfolger war man extra in der Sport- und Festhalle statt im Rathaus zusammengekommen, wo dann auch für zahlreiche Sitzungsgäste ausreichend Platz war.

Breiten Raum räumte man dann zunächst den "Motoren des Gemeindeschiffs" ein, wie Bürgermeister Christian Stuber die Gremiumsmitglieder bezeichnete, die das Geschehen in Neckarzimmern in den vergangenen Jahren wesentlich mitgestaltet haben. Auszeichnen durfte Stuber alsdann für 20 Jahre als Gemeinderat Ralf Debus und Frank May, für zehn Jahre Mitwirkung im Gremium Tina Kratschmann, Freddy Brost und Michael Pfeiffer (die beiden Letztgenannten in Abwesenheit).

Die Zeit ist reif - oder besser abgelaufen: Die abgenutzte Fahrbahn der Bundesstraße 27 soll in der Ortsdurchfahrt Neckarzimmern (und im weiteren Verlauf) erneuert werden. Eine große Maßnahme, die mit ebenso großen Einschränkungen (Sperrungen/Umleitungen) verbunden sein wird. Fotos: Heiko Schattauer

Neben Ehrenurkunde, -stele und -nadel gab’s für die ausdauernden Ehrenamtler auch reichlich Lob: "Stimmenkönig" Ralf Debus etwa schätze man im Gemeinderat als "kritischen Geist", der dem Gremium einfach gut tue, befand Christian Stuber. Gleiches gelte für Frank May: "Wir sind froh, dass er seinen Vertrag verlängert hat", erklärte der Bürgermeister in Bezug auf Mays weiteres Engagement im Gemeinderat mit einem Augenzwinkern. Weiter macht auch Tina Kratschmann, der Stuber attestierte, die Sorgen der Bürger wahrzunehmen und sie dann auch zu thematisieren.

Über viele Jahre haben das auch die vier Gemeinderäte gemacht, die nun den Vertrag nicht mehr verlängern wollten. "In wenigen Minuten werden wir nun 73 Jahre kommunalpolitische Erfahrung verlieren", kommentierte Christian Stuber die Verabschiedung von Freddy Brost, Michael Pfeiffer (beide nach zehn Jahren), Gabriele Teichmann (15 Jahre) und Herrmann Keil (38 Jahre) aus dem Neckarzimmerner Gemeinderat. Auch für die Ausscheidenden gab’s Lob und Präsente. Eine besondere Rolle spielte dabei natürlich Hermann Keil, dem - so Stuber - die Gemeinde viel zu verdanken habe und der in seinen annähernd vier Jahrzehnten im Gemeinderat "viel erleben durfte und musste". Das Ausscheiden des 20 Jahre lang als Bürgermeister-Stellvertreter und viele Jahre auch als RNZ-Mitarbeiter aktiven Keil sei eine "Zäsur". Verabschieden musste sich Christian Stuber zudem von Gabriele Teichmann, die immer das große Ganze im Blick gehabt habe: "Dafür ist sie künftig die Stimme Neckarzimmerns im Kreistag."

Die Zeitenwende wurde sodann auch sicht- und greifbar: Der Bürgermeister verpflichtete den neuen (nach wie vor zehnköpfigen) Gemeinderat mitsamt der vier gewählten Neulinge. Neben den in geheimer Wahl bestimmten Bürgermeister-Stellvertretern Frank May (1. Stellvertreter) und Ralf Debus (2.) bilden nun Ralf Lex, Saskia Schork, Tina Kratschmann, Hartmut Fritz sowie die Neuen Kevin Knopf, Ayleen Zirkwitz, Tobias Bär und Kemuran Bucak das Gremium. Einstimmig wurden in der Folge die verschiedenen Ausschüsse, Beiräte und Arbeitskreise besetzt, ebenso einstimmig kleinere Bauangelegenheiten beschlossen.

Zu entscheiden hatte der neue Zehner-Rat dann noch über die Einrichtung einer vierten Kindergartengruppe am evangelischen Kindergarten. Diese Einrichtung leite sich aus der umfassenden Bedarfsanalyse im Verwaltungsauftrag ab; die neue Gruppe ist für Kinder unter drei Jahren gedacht und soll mit verlängerten Öffnungszeiten (7.15 bis 13.45 Uhr) ab 1. Oktober starten. "Das wird unseren Haushalt belasten, das ist klar", verwies Christian Stuber auf die entstehende Kosten (rund 20.000 für 2019), u.a. durch zusätzlich benötigtes Personal. Aufgrund des bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Kindergarten- oder Krippenplatz sei die Einrichtung der für zehn Kinder konzipierten Gruppe aber notwendig, so Stuber weiter.

Ralf Debus wollte sichergestellt wissen, dass dann auch alle Neckarzimmerner Kinder bei der Platzvergabe berücksichtigt werden. Mit Einrichtung der neuen Krippengruppe wird der Kindergarten auch in sein neues Zuhause im ehemaligen Schulgebäude ziehen. Statt wie ursprünglich geplant im August, soll die Einrichtung (bis dato in der Hauptstraße) zum 1. Oktober umgesiedelt werden.

Eine weitere wichtige Information hatte Bürgermeister Stuber weiterzugeben: So soll nämlich im April 2020 die stark frequentierte Ortsdurchfahrt umfangreich saniert werden. Deren "teils desolater Zustand" verursache schon seit geraumer Zeit "unzumutbare Lärmbelästigungen". 20 Jahre nach der letzten Sanierung sei nun im kommenden Frühjahr Abhilfe in Sicht, so Stuber weiter.

Vor der Besserung steht jedoch die Einschränkung: Insgesamt zehn Wochen Bauzeit sind für die Maßnahme vorgesehen, mit der die B 27 von der Kreisgrenze bis kurz vor das Mosbacher Kreuz saniert werden soll. Vier Wochen wird die Bundesstraße in diesem Abschnitt voll gesperrt, sechs Wochen soll es eine einspurige Verkehrsführung (Richtung Heilbronn) geben. Mehrere Millionen Euro fließen in die Straßensanierung, in deren Rahmen man auch Gasleitungen und Kanäle erneuern will.