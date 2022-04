Von Stephanie Kern

Neckarmühlbach. Ein "Baustoff der Zukunft", einer der nachhaltig ist, lange haltbar, ökologisch, und einen geringen CO2-Fußbadruck hat – schon bei der Herstellung. So einen könnte Herbert Groschup entwickelt haben. Groschup nennt sich selbst manchmal "Daniel Düsentrieb". Über 70 Jahre ist er schon, das sieht und merkt man ihm aber nicht an. Auch vom (kreativen) Chaos eines Düsentriebs ist er weit entfernt. Im Rahmen der Holzbauoffensive des Landes Baden-Württemberg erhielt die Gemeinde Haßmersheim 400.000 Euro Förderung für ein Mehrfamilienhaus, das mit Groschups neuartigem Baustoff gebaut werden soll.

"Groton Hybrid", so nennt Groschup seinen Stein. Er besteht aus Holz und Zement und wird im Inneren mit einem Dämmstoff befüllt, etwa mit einem mineralischen Schaum, der aushärtet.

Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt Herbert Groschup schon seit 20 Jahren. "Ich habe immer an den Holzbaustein geglaubt", sagt Herbert Groschup. Als Alleinunterhalter hat er entwickelt, experimentiert und um Zulassungen und Prüfungen gekämpft. Das alles scheint sich nun auszuzahlen. "Wir wollen eine Produktionslinie schaffen, die die Natur nicht nur ausnutzt, Dinge wegwirft und dann wieder ausnutzt." Was neudeutsch "cradle-to-cradle" genannt wird, versucht Groschup schon seit 20 Jahren umzusetzen, einen Baustoff zu entwickeln, der ohne großen Energieaufwand 100 Prozent nachhaltig und vollständig recycelbar ist. Nachhaltig soll auch die Produktionsstätte sein, am liebsten in Baden-Württemberg, ganz in der Nähe seines Heimatortes Neckarmühlbach. Das Holz soll aus heimischen Wäldern kommen, der Schaum und Zement ebenfalls selbst hergestellt werden. "Meine Denke ist in Richtung Langfristigkeit", sagt Herbert Groschup.

Auch bei der Baugenossenschaft Familienheim versucht man, langfristig und nachhaltig zu denken. Bestandsgebäude werden energetisch saniert, "weil wir uns unserer Verantwortung gegenüber den Mietern und der Umwelt bewusst sind", wie Geschäftsführer Jens Neser betont. Bei den Neubauten in Haßmersheim habe man auf Baustoffe geachtet, die "zumindest auf dem Papier" eine gute CO2-Bilanz hätten. Baustoffe, die auch während ihrer Produktion wenige Ressourcen brauchen, würden in den nächsten Jahren immer wichtiger, ist er überzeugt. Der ehemalige Haßmersheimer Bürgermeister Michael Salomo habe den Kontakt mit Herbert Groschup hergestellt und auch gleichzeitig auf eine Brachfläche in Neckarmühlbach hingewiesen, die der ehemaligen Polsterfabrik. Hier soll in den nächsten Jahren ein Mehrfamilienhaus entstehen. "Es gab einige Eckpunkte, die das Projekt für uns interessant gemacht haben", sagt Neser.

Einer davon ist die Förderung über 400.000 Euro, die die Gemeinde Haßmersheim für das innovative Bauprojekt erhält. Bevor in Neckarmühlbach gebaut werden kann, stehen aber noch einige Schritte an. "Die Bagger rollen jetzt nicht morgen an", betont Neser. Das Grundstück gehört noch der Gemeinde, ein Bebauungsplan muss aufgestellt werden, Gemeinderat und Bevölkerung müssen informiert und ins Boot geholt werden. "Wir wollen die Neckarmühlbacher mitnehmen." Das gilt auch für die entscheidenden Gremien in der Baugenossenschaft. "Das Projekt wird voll und ganz unterstützt. Am Ende muss allerdings die Wirtschaftlichkeit gegeben sein", erklärt Neser. Wie hoch die Gesamtkosten für den Neubau mit den 14 bis 16 neuen Wohnungen sein werden, lasse sich aktuell nicht beziffern.

"Mit dem Ideenaufruf ‚Holzbau als Bestandteil des kommunalen Klimaschutzes‘ haben wir einen Anreiz geschaffen, kommunale Bauaufgaben und den Einfluss der Kommunen auf das Bauen neu und klimagerecht zu denken. So freue ich mich über die innovativen Konzepte, die im Rahmen des Ideenaufrufs eingereicht wurden", sagte der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, im Rahmen der Übergabe der Förderung.

Mit der Holzbau-Offensive will das Land Impulse für eine klimagerechte Baukultur setzen. "Mit unserer Holzbau-Offensive positionieren wir Baden-Württemberg als Vorzeige-Region für eine klimafreundliche Baukultur mit Holz. Wir haben durch unseren konsequenten holzbasierten Wertschöpfungskreislauf den Anspruch, auch weiterhin die führende Region für das Bauen mit Holz zu sein", betonte Hauk.

Eine Fachjury hat aus 46 Einreichungen 17 Konzepte zur Förderung vorgeschlagen. Die ausgewählten Kommunen erhalten für die Umsetzung der Projekte eine Förderung in Höhe von bis zu 400.000 Euro – für das Projekt in Neckarmühlbach gab es also den Höchstsatz. Die Erkenntnisse sollen für die breite Umsetzung aufbereitet und weitere Kommunen im Land zur Nachahmung angeregt werden. Das passt zu dem, was Herbert Groschup berichtet: "Mit dem Projekt in Neckarmühlbach soll der große Markteintritt von Groton erfolgen." Möglich macht das die Firma Holcim, die die Produktion im großen Maßstab dann verantwortet.

Mehrwert versprechen sich Neser und Groschup von der wissenschaftlichen Begleitung, die es womöglich durch Studierende der DHBW Mosbach geben soll. "Das ist noch nicht ganz sicher, es laufen aber bereits Gespräche", erklärt Neser. Durch die DHBW wurde der Kreis der am Projekt Beteiligten noch erweitert, neben Baugenossenschaft, Erfinder Herbert Groschup und Gemeinde Haßmersheim sind noch das Architekturbüro Huber, die Firma Holcim und das Ministerium beteiligt. "Es ist ein bunter Strauß von Beteiligten, die alle für das Projekt brennen", betont Jens Neser.

Im Optimalfall bedeutet der Start in Neckarmühlbach auch eine Weiterentwicklung, die nachhaltig ist. "Der Stein besteht aus Fichte, die nachfolgende Generation soll weiterdenken, neue Holzarten ausprobieren", meint Groschup. Somit wäre dann auch das Konzept eines Baustoffs der Zukunft entwickel- und modifizierbar. Und das ist ja dann auch eine Form der Nachhaltigkeit.