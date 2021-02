Neckargerach. (pol/rl) Wieder kam es zu einem schweren Fall von Tierquälerei: Diesmal verletzten Unbekannte zwei Pferde, die auf einer Koppel in Guttenbach standen. Der oder die Täter sollen laut Polizeibericht zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, das Areal an der Straße "Ziegelhütte" betreten haben. Dort schnitten und stachen sie zwei Pferde, die dabei Verletzungen am Hals und den Oberschenkel-Innenseiten erlitten.

Die Verletzungen der Pferde wurden danach in einer Tierklinik behandelt. Sachdienliche Hinweise auf die "Pferderipper" erbittet der Polizeiposten Limbach unter der Telefonnummer 06274/928050.