Neckargerach-Guttenbach. (pol/van) Bei der gefundenen Leiche in Neckargerach-Guttenbach gehen die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn und die Staatsanwaltschaft Mosbach von einem Tötungsdelikt aus. Das gehe laut Polizei aus dem Obduktionsergebnis hervor. Die Frauenleiche wurde am Donnerstagmorgen in Guttenbach am Neckarufer gefunden.

In den Räumen der Polizei Mosbach wurde die über 40-köpfige Sonderkommission "Ufer" eingerichtet. Über die Auffindesituation des Leichnams und über die Umstände wie die Frau zu Tode gekommen ist, könne die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen.

Die Soko "Ufer" erhofft sich Hinweise zur Identität der Leiche. Wer kennt die etwa 1,73 Meter große Frau? Sie soll ungefähr 50 bis 60 Jahre alt und korpulent gewesen sein. Ihre Haare scheinen in einem ins Gelb gehende blond gefärbt zu sein. Hinweise nimmt die Soko "Ufer" unter der Rufnummer 06261/809191 und 06261/809173 entgegen.