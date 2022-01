Norman Kaiser ist Profispieler im Computerspiel „League of Legends“. Nur im Team könne man gewinnen, sagt der 23-Jährige, der seine eigene Rolle in der Mannschaft mit der des Libero im Fußball vergleicht. Die interpretierte ja auch schon mal ein berühmter Kaiser. Foto: privat

Von Marie Beichert

Mosbach/Neckargerach. Den ganzen Tag zocken und dabei auch noch Geld verdienen – klingt für manche wie ein Traum. E-Sportler Norman Kaiser lebt ihn: Der 23-Jährige wohnt in Neckargerach bzw. während der Saison in Berlin und ist E-Sport-Profi. Mit seinem Team "MAD Lions" bestreitet er im Online-Spiel "League of Legends" (ein Action-Rollenspiel/kurz: LoL) Tag für Tag Wettkämpfe. Momentan spielt er in der LEC, der 1. Europäischen Liga, in der man um die Qualifikation für internationale Turniere kämpft. Dass das Leben unter stetigem Erfolgsdruck kein Zuckerschlecken ist und wie es sich für einen Gaming-Profi gestaltet, verrät Kaiser im Interview mit der RNZ.

Wie sind Sie dazu gekommen, mit dem E-Sport anzufangen?

Nachdem ich mein Abi absolviert hatte, schrieb ich mich für den Studiengang Wirtschaftsjura ein. Ich hatte also eigentlich gar nicht vor, Profispieler zu werden. Dann wurde ich von meinem damaligen Manager angeschrieben, der noch Spieler für seine Mannschaft in der 1. Deutschen Liga suchte. Ich sagte mir: "Später kannst du immer noch studieren, Profi sein kannst du nur jetzt!", und bestand die Tryouts für mein erstes Team "mousesports". So fing alles an.

Wurden Sie dafür auch schon belächelt? Wie reagieren Freunde und Familie auf ihre Karriere?

Natürlich wird man manchmal komisch oder skeptisch angeschaut, aber meine Familie und besonders meine Mutter hat mich von Anfang an stark unterstützt, da sie wusste, dass mich eine solche Karriere glücklich machen würde. Die Sorge war eher, ob das alles mit rechten Dingen zugeht, da ein solcher Beruf für meine Familie eher Neuland war. Viele zeigten auch Interesse und manche meiner Freunde, die das Spiel selbst spielten, waren natürlich begeistert von der Idee.

Kann man das Gaming bei Ihnen noch als Hobby bezeichnen oder ist es Ihr Beruf? Wenn ja, ist es möglich, sich damit über Wasser zu halten?

Für mich ist Gaming kein Hobby mehr. Nicht nur, weil ich damit mein Geld verdiene. Mir macht das Spiel zwar Spaß, aber ich merke schon, dass der dauernde Wettkampf an einem zehrt. Die Szene ist in den letzten Jahren sehr professionell geworden und da steht sehr viel Geld und Prestige auf dem Spiel. Es ist ein Beruf wie jede andere professionelle Sportart auch. Der Verdienst richtet sich danach, wie gut man spielt. Als Starspieler in einer großen Liga (LEC/LCS) kann man auf bis zu siebenstellige Jahresgehälter kommen. Und selbst in den guten unteren Ligen wie der Primeleague (1. Deutsche Liga) oder der LFL (Französische Liga) verdient man überdurchschnittlich. Die Gehälter haben sich in den letzten Jahren stark erhöht, da viele Investoren Zukunft im E-Sport sehen. Man muss für sein Geld Leistung bringen – wenn nicht, wird man seinen Job schnell wieder los.

Wie sieht das Team um Sie herum aus?

Da LoL ein Teamspiel ist, spiele ich immer mit vier Kollegen zusammen. Dazu kommen zwei Coaches, ein bis zwei Manager, ein Analyst, der unsere Spiele auswertet, ein bis zwei Social-Media-Manager, die zuständig für Faninteraktion und generell alles sind, was die Öffentlichkeit betrifft, sowie zwei Ex-Spieler, die uns individuelles Coaching geben. Und dann sind da noch eine Psychologin und ein Personal Trainer, der für uns auf Ernährung, physische Aktivität wie z.B. Gym oder Stretching und Mental Health (Meditation und Stressabbau) achtet.

Wie sieht ein gewöhnlicher Tagesablauf bei Ihnen als E-Sportler aus?

An Trainingstagen stehe ich um 9 Uhr auf, spiele ein bis zwei Spiele und mache mich für den Tag fertig. Um 12 Uhr im Office essen, noch mal zwei Spiele und ab 13.30 Uhr beginnt das eigentliche Training mit dem Team. Wir haben vor dem Training (auch "scrims" genannt) immer eine 30-minütige Teambesprechung, um Ideen und Spielzüge auszutauschen oder uns Spiele von anderen Ligen anzuschauen. 14 bis etwa 19 Uhr ist wieder Training. Nach jedem Spiel gibt es eine Analyse. Um 20 Uhr ist Nachbesprechung und Abendessen. Um 21 Uhr kommt man normalerweise nach Hause und hat Zeit für sich selbst. Es wird aber erwartet, dass man am Abend noch "SoloQ", also online alleine weiterspielt. An offiziellen Spieltagen kommt man normalerweise vier Stunden vor Beginn des Spiels ins Office, wärmt sich auf, schaut die Spiele der anderen Teams an. Ohne Corona würde man zwei bis drei Stunden vorher ins Studio fahren, aber im Moment spielen wir die Spiele vom Office aus.

Kommen also wie viele Stunden Training am Tag zusammen?

Neun bis zehn.

Viel Freizeit bleibt da nicht, oder?

Freizeit hat man als Profispieler kaum – besonders in der Saison hat man einen freien Tag pro Woche, den viele Spieler jedoch für weiteres Training verwenden. Mein Team sieht das lockerer, da wir schon Probleme mit Burnouts hatten und ein solches Pensum auf lange Sicht nicht gesund ist. Deswegen kann ich auch abends mal mit Freunden andere Spiele spielen oder z.B. auf den Fußballplatz gehen.

Sie spielen League of Legends. Haben Sie auch schon andere Spiele gespielt?

Ich habe früher viel "Battlerite" und "Rome – Total War" gespielt. Jetzt eher Singleplayer wie "Portal 2" oder "Skyrim".

Wie muss man sich als Nicht-Gamer ein League-of-Legends-Spiel vorstellen?

LoL ist ein 5:5-Spiel. Jeder Spieler wählt einen aus mehr als 160 Helden, welche alle sehr unterschiedliche Kampfeigenschaften haben. Das Ziel des Spiels ist immer gleich: Die gegnerische Basis zerstören. Der Weg zum Ziel hängt immer davon ab, welche Kombination aus Helden zusammengestellt wird. Da es so unendlich viele Teamkombinationen gibt und jeder Spieler das Spiel stark beeinflussen kann, ist jedes Spiel anders. Die Schwierigkeit besteht darin, die Strategie deines Teams zu identifizieren und auszuführen, dabei jedoch gleichzeitig die des Gegners zu verhindern. Deswegen können Spiele auch manchmal mehr als 50 Minuten dauern. Die durchschnittliche Spieldauer liegt aber bei etwa 27 Minuten.

Sie sind Supporter der MAD Lions, was genau heißt das?

Ein Supporter ist eine unterstützende Rolle. Man spielt Helden, die entweder das Team beschützen und durch sogenannte Buffs verstärken oder Helden, die versuchen, gegnerische Spieler bewegungsunfähig zu machen. Die Gegner verlieren so die Kontrolle über ihren Charakter, was deinem Team erleichtert, sie auszuschalten. Fast wie ein Libero, der anderen die Bälle zuspielt und das Tor verteidigt.

Streamen Sie Ihre Spiele auch, zum Beispiel über die Plattform Twitch?

Ich habe noch nie gestreamed, habe aber vor, das in der nächsten Zeit zu ändern. Wenn ich mich dazu entschließe, kann man mich auf Twitch – wahrscheinlich größtenteils auf Englisch – finden.

Fühlen Sie sich durch Wettbewerbe denn nicht unter Druck gesetzt?

Früher schon. Ich bin keine Person, die gern in der Öffentlichkeit steht, deswegen hatte ich früher Probleme mit meinen Nerven auf Offline-Turnieren. Mit mehr Erfahrung kann ich mit dem Druck viel besser umgehen. Ich versuche, negative Kommentare so gut wie möglich zu ignorieren und gebe immer mein Bestes. Spaß am Spielen und mit dem Team zu haben, ist für uns sehr wichtig, weswegen wir immer eine sehr gute Teammoral haben. Und wenn man mit Freunden anstatt Kollegen spielt, spürt man den Druck fast nicht mehr.

Sie reisen für Wettbewerbe auch in andere Städte und Länder ...

Vor Corona ist man für internationale Wettbewerbe sehr viel gereist. Ich war bereits in Kanada (Toronto), Island (Reykjavik), China (Schanghai) und selbst als ich noch in der Deutschen Liga war, in der Schweiz und Österreich. Das ist aber sehr abhängig davon, wie viel man gewinnt. Teams, die nicht viel gewinnen, bleiben normalerweise immer in Berlin und fliegen höchstens in den Playoffs in verschiedene Städte Europas.

Wie sehen denn Ihre weiteren Ziele aus?

Mein Ziel ist es, der beste europäische Spieler zu werden. Ein Weltmeistertitel wäre natürlich auch ein Traum, aber im Moment sind die asiatischen Teams ziemlich weit vorne. Ein Ziel für mein Leben nach dem Profi-Gaming habe ich aber noch nicht. Ich lebe dann doch eher für das Hier und Jetzt.

Blicken wir trotzdem abschließend noch kurz zurück: Gab es einen Moment in Ihrer Karriere, an den Sie sich besonders gerne zurückerinnern?

Ein solcher Moment ist für mich das "2021 Spring Split Finale" der LEC. Wir standen 0-2, es war also Matchball für den Gegner. Wir lagen in Spiel drei hinten und rissen es doch noch um. Game vier entschieden wir klar für uns. Game fünf waren wir hoffnungslos verloren – doch irgendwie kamen wir doch noch zurück und haben das Spiel für uns entschieden. Ich habe mich nicht nur gefreut, dass ich überhaupt meinen ersten Titel gewonnen habe, sondern auch, weil wir die Series so knapp für uns entscheiden konnten. Adrenalin pur!

E-Football-Stadtmeisterschaft am Sonntag

E-Sport hat inzwischen weltweit viele Fans, für viele sind die am Bildschirm ausgetragenen sportlichen Wettbewerbe längst mehr als nur ein Hobby oder ein netter Zeitvertreib. Und auch in Mosbach sind die – in Coronazeiten ein großer Vorteil – mit sicherem Abstand gespielten Duelle mittlerweile angekommen. Erstmals war im Vorjahr die E-Football-Stadtmeisterschaft ausgetragen worden, nun kommt es zu einer ersten Neuauflage.

Die zweite "Academy schäufele! – die Fahrschule eFootball-Stadtmeisterschaft" der Großen Kreis- und Hochschulstadt Mosbach findet am kommenden Sonntag, 23. Januar, statt. Der Wettbewerb richtet sich an Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Region Mosbach. Eine Mitgliedschaft in einem Verein ist keine Voraussetzung, die Teilnahme ist kostenfrei. Da die Teilnehmerzahl auf 100 Personen begrenzt ist, gilt bereits bei der Anmeldung: "Wer zuerst am Ball ist …!"

Auch Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann begrüßt, dass in der derzeit schwierigen Lage eine Möglichkeit gefunden wurde, wie sich die Menschen aus der Region in einem Wettbewerb "sportlich" beweisen können. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Fahrschule "Academy schäufele", vom Restaurant und Bar "Ludwig" in Mosbach und von Mobilfunk Wanner, Obrigheim. Der erste Platz wird mit einem 500-Euro-Fahrschul-Gutschein prämiert.

Wer sich den sichern will, der muss an Vorjahressieger Belmin Karic vorbei. Der ist bei der zweiten Stadtmeisterschaft natürlich auch wieder mit am Ball, will seinen Titel verteidigen. "Ich bin heiß auf die Spiele", lässt der amtierende Stadtmeister vor dem Wettbewerb am Sonntag die Konkurrenz schon mal wissen.

Das Turnier wird auf der Streamingplattform Twitch übertragen (www.twitch.tv/esportrn), sodass alle Interessierten es auch live verfolgen können. Wer Belmin Karic den Titel streitig machen will, kann sich noch bis kommenden Samstag, 22. Januar, unter www.tinyurl.com/MosStadtmeister für den Wettkampf anmelden. (schat/stm)