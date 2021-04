Neckargerach. (stk) Im Winter waren vor allem Pflegeheime von Coronas-Infektionen betroffen. Nun in der dritten Welle sind es auch immer wieder Schulen und Kindergärten. Laut Auskunft des Landratsamtes waren in diesem Jahr bisher 23 Schulen und 14 Kindergärten im Kreis von Covid-19-Fällen betroffen. Auch an der Minneburgschule in Neckargerach gab es einen Ausbruch.

Nach den Infektionen erreichte die Rhein-Neckar-Zeitung nun ein Brief eines Neckargeracher Bürgers, der zum Ausbruch kritische Fragen stellt. "Was uns dabei etwas zu kurz kam, ist die Frage, warum es dazu kam, und wer dafür die Verantwortung trägt. Und dies ist offensichtlich einzig und alleine die Gemeindeverwaltung Neckargerachs", steht in der E-Mail von Eberhard Leutz.

Der Leser erhebt schwere Vorwürfe gegenüber der Gemeindeverwaltung: "Es gibt an der Minneburgschule eine Nachmittagsbetreuung. Eine der Betreuerinnen war mit dem Coronavirus infiziert, und sie hat dann in der Betreuung mehrere Kinder und eine Lehrkraft angesteckt. Wenn man sich die gültige Corona-Vorschrift des Landes durchliest, was wir aus beruflichen Gründen ab und zu tun müssen, kann man nachlesen, wie eine solche Betreuung in Coronazeiten ablaufen soll: Die Kinder sollen so betreut werden, dass sich die Klassen nicht mischen."

Mit diesen Aussagen konfrontiert, sagte Bürgermeister Norman Link: "Die Gemeinde Neckargerach wie auch die Minneburgschule haben immer entsprechend der jeweils gültigen Corona-Verordnung, den Richtlinien und den Handreichungen des Kultusministeriums gehandelt und entsprechend das Hygienekonzept erarbeitet und abgestimmt." Zudem habe es zu keinem Zeitpunkt eine Corona-Infektion bei einer Betreuerin gegeben, wie der Rathauschef mitteilt. "Im Gegenteil, wir haben im vergangenen Jahr im September vorsorglich eine Mitarbeiterin, die nicht hätte in Quarantäne müssen, für zwei Wochen nach Hause geschickt, obwohl sie keine direkte Kontaktperson zu einer positiv getesteten Person war."

Leutz ärgert sich vor allem über den Modus der Nachmittagsbetreuung: Drei Betreuerinnen würden zusammen alle Kinder in einer großen Gruppe betreuen. "Niemand hielt irgendwelche Abstände ein, und niemand, egal ob Kinder oder Erwachsene, trug Masken", meint Leutz. Er habe Mitarbeiter der Minneburgschule wie auch der Gemeinde darauf angesprochen: "Das hat aber keinen interessiert." Zudem habe man nicht auf Abstände und die Einhaltung der Maskenpflicht geachtet. "Wir wohnen nur ein paar Häuser von der Schule entfernt, wir können nicht umhin, gelegentlich dort vorbeizugehen; zuständige Mitarbeiter der Gemeinde hätten dies also auch sehen können", schreibt Leutz weiter.

"Die Schulgemeinschaft hat mit großem Engagement und in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung die jeweiligen Vorgaben umgesetzt. Dies gilt für die Abstandsregeln, für die Maskenpflicht, wie jetzt auch die Testpflicht zum jeweiligen Zeitpunkt mit der jeweilig gültigen Verordnung", entgegnet Norman Link. Man habe die Kinder schon getrennt, das warme Mittagessen fällt aus, weil man nämlich dabei nicht für die Abstände sorgen könne. "Es wurden nach der Öffnung im März nur Kinder, die Bedarf hatten, betreut. Es sind nicht alle zurückgekehrt. Es wurde sehr wohl auf räumliche Trennung geachtet und feste Kleingruppen gebildet (Kohorten)."

Leutz bemängelt auch die Auswirkungen auf alle, die der Ausbruch nach sich ziehe. "Die halbe Schule sitzt in Quarantäne, und weil die betroffenen Kinder ja auch andere Erwachsene angesteckt haben, wird es wohl eine Weile dauern, bis das Virus wieder aus der Gemeinde Neckargerach verschwunden ist. Von möglichen Spätfolgen für die betroffenen Kinder und Erwachsenen reden wir schon gar nicht."

Eine Aussage, bei der Norman Link grundsätzlich mit Eberhard Leutz einer Meinung ist. Die vierte Klasse sei am stärksten betroffen, und durch jüngere Geschwister gab es auch Infektionen jüngerer Kinder. Die erste Klasse sei nur aufgrund ihrer positiv getesteten Lehrkraft vorsorglich in Quarantäne geschickt worden. "Es sind zwei Kinder in der ersten Klasse betroffen. Wie bei den beiden Erstklässern verhält es sich auch mit der Infektion von Eltern. Das Lehrerkollegium ist durch Infektionen stark dezimiert", berichtet Link. Auch er macht sich natürlich Sorgen um die Menschen, die sich im Zuge dieses Ausbruchs mit dem Coronavirus infiziert haben. Von "Desinteresse" könne keine Rede sein. Man setze die Regelungen in den Corona-Verordnungen immer um, egal, wie kurzfristig diese verkündet werden.