Symbolischer Spatenstich in Neckargerach (v. r.): Bürgermeister Norman Link, BBV-Regionalleiter Robert Link, Gemeinderäte und am Bau Beteiligte. Foto: Marcus Deschner

Neckargerach. (md) Beim Wechsel auf die schnelle Datenautobahn wird in Neckargerach jetzt Gas gegeben. Dieser Tage wurde mit dem symbolischen Spatenstich für den Glasfaserausbau in der früheren Schiffergemeinde der nächste Meilenstein auf dem Weg in die digitale Zukunft erreicht. Die BBV wird hier im nächsten halben Jahr ein flächendeckendes Glasfasernetz bauen.

Zum Spatenstich an der Minneburgschule kamen Bürgermeister Norman Link, Vertreter des Gemeinderates, BBV-Regionalleiter Robert Link und weitere am Bau Beteiligte zusammen. Neckargerach ist als einer der drei Internetzugangspunkte für das sich derzeit im Bau befindende kreisweite Netz sehr wichtig. Für die Backboneanbindung nutzt die BBV Infrastrukturen der Deutschen Bahn, die schon vor Jahren parallel zu den Gleisen Leerrohre verlegt hatte. Die Verbindung zu einem der zentralen Verteilerpunkte in Neckargerach ist bis auf die letzten 20 Meter bereits fertiggestellt.

Wie Robert Link erklärte, sei das Interesse am schnellen Internet in Neckargerach sehr groß gewesen. Mehr als 40 Prozent der Haushalte hätten sich bereits dafür entschieden. Norman Link freute sich, dass es jetzt mit der Maßnahme losgeht, und drückte die Hoffnung aus, "dass der Ausbau so klappt, wie wir uns das vorstellen".