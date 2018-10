Neckargerach. (rnz) Neckargerachs Bürgermeister betont, was man in der Gemeinde bereits gemeinsam erreicht hat.

In zwei, drei Sätzen: Was ist Neckargerach für Sie? Was macht die Gemeinde aus?

Neckargerach ist für mich und meine Familie Heimat(-gemeinde). Und dies ist sie für alle Generationen - ob Jung, ob Alt. Es gibt keine anonymen Baugebiete, wo sich Nachbarn nicht gegenseitig kennen - das Dorf im besten Sinne des Wortes funktioniert hier, die Gemeinschaft ist intakt.

Wo liegen die Stärken Ihrer Gemeinde, was "kann" sie besonders gut?

Gemeinsam haben es die Bürgerinnen und Bürger und die von ihnen Gewählten immer geschafft, die Zeichen der Zeit zu erkennen und die Chancen, die sich geboten haben, wahrzunehmen. So war und ist eine gedeihliche Entwicklung der Gemeinde Neckargerach möglich - durch gemeinsames Engagement derer, die die Gemeinde weiterentwickeln wollen. Hierzu zählen alle haupt- und ehrenamtlich Engagierten, ob in unseren vielen Vereinen oder Gruppierungen oder auch ohne Verein im Hintergrund - alle, die sich für unser Gemeinwesen engagieren.

Und wo muss man bei nüchterner und ehrlicher Betrachtung noch ein bisschen besser werden?

Ganz grundsätzlich: Im Erkennen dessen, was wir gemeinsam alles geschafft haben und wie schön wir hier leben dürfen. Man muss sich nicht auf dem Erreichten ausruhen - darf sich aber doch auch darüber freuen, was wir an unserem Gemeinwesen haben. Und das wiederum kann sich sehen lassen!

Wenn Sie einen (nur einen!) Wunsch für Ihre Gemeinde beim Land, Bund oder wem auch immer frei hätten: Was würden Sie sich wünschen?

Dass diejenigen, die Gesetze, Richtlinien und Vorschriften machen, auch an die denken, die sie umsetzen müssen - wir stehen uns viel zu oft selbst im Weg und wundern uns dann, dass es manchmal schlicht nicht vorwärts geht.

Blicken wir gemeinsam und ein bisschen hypothetisch in die Zukunft: Wie sieht Ihre Gemeinde in 50 Jahren aus?

Neckargerach wird auch in 50 Jahren das sein, was sie heute ist: Eine lebendige Gemeinde in der man die Zukunft gestalten wird, aber zugleich die Vergangenheit, die Geschichte, dabei nicht vergisst. Eingebettet in eine wunderschöne Landschaft mit intakten Ortskernen und engagierten Menschen, die sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen.