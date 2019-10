Die Treppe zur ehemaligen Schule in Neckargerach wurde aufwendig saniert. Foto: md

Neckargerach. (md) Gründlich saniert wurde der Treppenaufgang zur ehemaligen Schule in Neckargerach, in der sich auch der Bürgersaal befindet. Die Anlage zwischen Bahnhof- und Ludwig-Bernhard-Straße war durch Frostschäden stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Überall zeigten sich Risse.

Stein für Stein trugen Arbeiter der Firma Helm aus Lauerskreuz daher die Treppe ab. Die Sandsteine wurden mit Nummern markiert, anschließend ging es an den Wiederaufbau. Bei dem wurden auch Drainagen zur Wasserableitung eingebaut. Ein neues Geländer wurde ebenfalls angebracht.

Nun kann die Verbindung wieder gefahrlos genutzt werden. Rund 13.500 Euro musste laut Bürgermeister Norman Link von der Gemeinde für die Sanierung aufgebracht werden.