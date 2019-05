Von Judith Blüthner

Neckarelz/Wien. Neunmal Gold, zweimal Silber - mit einer solchen Ausbeute hatten die Tänzerinnen der Neckarelzer Ballettschule Eva Holzschuh nicht gerechnet, als sie die Reise zu den "Austrian Open" nach Wien antraten. Rund 1200 Tänzerinnen und Tänzer aus 75 Tanzschulen und Akademien traten in verschiedenen Kategorien an. Vier Tage lang wurde rund um die Uhr getanzt. Für die 35 Schülerinnen und Schüler von Alex Holzschuh eine anstrengende, aber erfolgreiche Woche.

Mit elf Tänzen war man angetreten, alle konnten sich ganz vorne platzieren. Stolz können die Trainerinnen Alexandra Holzschuh und Malena Dürr auf ihre Gruppe sein. Diese hatten gezeigt, das man auch mit nur einer Trainingsstunde in der Woche - aber mit jeder Menge Leidenschaft - Großes erreichen kann. Eigentlich kehrte ein Bus voller österreichischer Meister aus Wien zurück, doch den Titel wollten sich die Gastgeber dann doch nicht nehmen lassen. So wurden zwar jede Menge erste Plätze eingeheimst, und man landete in der Gesamtwertung auf Platz zwei, der Turniersieg blieb dann aber in Österreich.

Mit "So "Sweet", in der Kategorie "Step small Group" ertanzten sich Luise Gehrig, Ella Hinninger, Sayuri Herkel, Zoe Herkel, Jette Zimprich und Chiara Del Pizzo den ersten Platz. Für "Aladins Friends" (Kategorie "Step Group") mit Ell Hinnger, Jette Zimprich, Luise Gehrig, Zoe Herkel, Sayuri Herkel, Chiara Del Pizzo, Marlene Egner, Theresa Egner, Luisa Gremminger, Lea Baier und Clara Zipf gab es ebenso Platz eins wie für Luca-Marie Blüthner und Banu Kirli mit ihrem Duett "Bella Ciao" in der Kategorie "Step Duo". In der Kategorie "Step small Group" punkteten Sophia Kapell, Solveig Zimprich, Luca-Marie Blüthner, Banu Kirli, Friederike Wohlers, Lea Meckes, Emilia Wolf und Vittoria Mazzella Di Bosco mit dem Tanz "Ladies".

Bei den "Großen" zeigten Kathrin Roos, Malena Dürr und Jana Erlenbach mit ihrer Stepgeschichte "Run" in der Kategorie "Step Trio", was in ihnen steckt: erster Platz! In der "Step Small Group" konnten sich Malena Dürr, Nelli Fath, Marleen Mackmull, Sisi Schönig, Tatjana Huber und Isabell Zimmermann einen weiteren ersten Platz ertanzen. In der Kategorie "Jazz Group" kam der Tanz "Wild Youth" von Jana Erlenbach, Malena Dürr, Nelli Fath, Jenny Kuhn, Marleen Mackmull, Sisi Schönig, Lea Meckes, Denise Großkinski, Tatjana Huber und Mark Kreuzwieser ganz oben auf das Siegertreppchen, ebenso Jana Erlenbach und Malena Dürr mit dem Duett "Quiet Noise". Bei den "Child-ren" schafften es Ella Hinninger, Luise Gehrig, Mirhja Reichert, Pinar Zeybek, Hannah Lutz, Chiara Del Pizzo und Jette Zimprich mit dem Tanz "Dear future husband" in der Kategorie "Jazz small Group" auf Platz zwei.

In Kategorie "Musical" kommt es darauf an, einen Auszug aus einem Musical möglichst authentisch rüberzubringen. Für einige der mittlerweile erwachsenen Schülerinnen und Schüler - Nelli Fath, Malena Dürr, Jenny Kuhn, Jana Erlenbach, Sisi Schönig, Kathrin Roos, Marleen Mackmull, Tatjana Huber, Lea Meckes, Mark Kreuzwieser und Solveig Zimprich - war das nichts ganz Neues. Denn sie hatten bereits in einigen Produktionen von "Musical and More" mit Sonja Westermann auf der Bühne der Alten Mälzerei in Mosbach gestanden. Für ihren Tanz "Ewig Vampire" bekamen sie in Wien einen ersten Platz.

Die Gruppe der Tänzerinnen jüngeren und mittleren Alters versuchte sich dagegen zum ersten Mal in dieser Kategorie. Mit einer ausdrucksstarken Vorführung ertanzten sich Mirja Reichert, Pinar Zeybek, Hannah Lutz, Ella Hinninger, Chiara Del Pizzo, Jette Zimprich, Luise Gehrig, Banu Kirli, Friederike Wohlers, Sophia Kapell, Luca-Marie Blüthner, Antonia Meilich, Vittoria Mazzella di Bosco und Emilia Wolf mit ihren Stück "Milch" aus dem Musical "Elisabeth" dennoch den zweiten Platz.