Er zaubert sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Im ausverkauften Ökumenischen Zentrum in Neckarelz bot Monsieur Brezelberger ein so magisches wie brüllend komisches „Weltstadtprogramm“, das nicht nur den Freiwilligen Staunen und Lachen schenkte. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Neckarelz.Der weiße Tiger ist zwar nur aus Plüsch. Die zersägende, schwebende Jungfrau in Rente und die Musikkassette im qualmenden Akkordeon hoffnungslos verspult. Doch das alles ficht den frankfurterisch-französischen Erzmagier Monsieur Brezelberger (sprich: „Bresselberschee“) nicht an. Klar, wer schon erfolgreich durch die Bredouille tourte und am Samstag zwischen Las Vegas und Paris einen Wahnsinnsabend im ausverkauften Ökumenischen Zentrum in Neckarelz einschieben kann – inklusive anschließendem Kindergeburtstag – der be- und verzaubert nicht nur die Organisatoren-Riege vom Ökumenischen Männerkreis. Dass deren Zauberkräfte eine kräftige Prise Magie bzw. „Maggi“ vertragen können, bewies Ludwig Jost bereits mit seiner „verknoteten“ Begrüßung.

Brezelberger selbst zaubert gleich zu Beginn den Plastikblumenstrauß aus den Untiefen seines Glitzersakkos und entschuldigt sich mit den Worten: „Das drückt so auf die Kaninchen.“ Doch keine Angst, Tiere kommen bei Monsieurs Programm „Wunder, Wahnsinn, Weltniveau“ nicht zu Schaden. Gefährlich wird es nur für den Zauberer mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein. Das „Brett of the death“ – das „Todesbrett“ aus Houdinis Zeiten – wirkt mit den drei bunten Luftballons recht harmlos. Aber es hält eine schwere, ja lebensgefährliche Prüfung bereit: Kann er zehn Nähnadeln verschlucken und hinterher wieder fein säuberlich aufgefädelt ins Scheinwerferlicht ziehen? Von wegen umwickelte Salzstangen oder You-Tube-Tutorium. Das geht an die Substanz des Charmeurs und an die Nerven der Zuschauer. „Normal ist da Rauch, anderes Licht und eine Tänzerin“, dreht Brezelberger nochmals an der Spannungsschraube, bevor die Illusion souverän gelingt.

Mehr als gelungen ist das gesamte „Weltstadt-Programm“, das Persiflage mit Können, Charme mit Fingerfertigkeit vereint. Mit unwiderstehlichem Lächeln angelt sich Brezelberger die Freiwilligen und wickelt die Zuschauer um seinen kleinen Finger. Mal ist es Conny aus Wagenschwend, die beim Hütchenspiel schnell den Überblick verliert. Mal Michel in der ersten Reihe, der zehn Euro „spendet“. Zum Lohn erhält der Mann für große Anlagen – beinahe – einen magisch-echten 100-Euro-Schein. Doch das Auge des ehemaligen Postbeamten ist unbestechlich. „Jetzt kommt der Brüller“, diktiert der Magier dem Reporter ins Notizbuch. Leider ist die Seriennummer auf beiden Scheinen nicht identisch. Als Michel sich weder auf die flugs herbei gezauberte Spendenquittung einlassen, noch ein Kunststück im Wert von elf Euro akzeptieren will, beißt Monsieur in den sauren Apfel und lässt in der eben aufgeschnittenen Zitrone den Original-Zehner wiederauferstehen. Conny ist Zeugin. „Ich weiß, da bleiben Fragen offen“, kokettiert der Gutgelaunte. Immerhin verrät er, dass die Zitrone aus Spanien kommt.

„Fordern sie mich heraus.“ Das braucht Brezelberger nicht zwei Mal zu sagen. Auch er fordert seine Zuschauer nur zu gerne heraus. Lässt etwa Zettelchen ziehen, die den nächsten Programmpunkt bestimmen: „Uhr – Vergolden – Tragödie.“ Das kann Horst nicht abschrecken. Sein Chronometer wird im Zauberapparat erst zerlegt, dann vergoldet und schließlich bietet der Magier als Ersatz eine Dose mit Nüsschen an. Was darin wohl steckt? „Zufall oder Bestimmung?“ Das rätseln die nächsten drei Freiwilligen ebenfalls. Nachdem gar ein Stuhl auf offener Bühne mit Rauch und Knall explodiert ist – war der leuchtende Plastikschweinringzauber schuld? – geht es ans Eingemachte. „Möchten Sie lieber die Sternchen am Himmel sehen, oder die grauen Klötzchen am Boden?“ Keine Frage. Das Publikum ist begeistert, als auch die vom Medium gezogene Spielkarte nach allerlei Verstrickungen auf der Bühne erscheint. Chapeau für Monsieur Brezelberger!