Den Spielplatz am Tempelhaus sperrte die Stadtverwaltung am Sonntag komplett, nachdem Unbekannte die Absperrung um die neuen Spielgeräte zuvor beschädigt hatten. Foto: Hunzinger

Neckarelz. (ar) Wo sonst Kinder toben, lachen und sich einfach wohlfühlen, herrschte am Dienstag Stille. Der Neckarelzer Spielplatz am Tempelhaus ist am Sonntag von der Mosbacher Stadtverwaltung komplett abgesperrt worden. Der Grund: Die Polizei informierte in den Morgenstunden den Mosbacher Bauhofleiter, dass Unbekannte die Absperrung rund um die in den Tagen zuvor dort neu errichtenden Spielgeräte entfernt und beschädigt haben. "Damit lag eine Gefahrensituation nicht nur für die dort spielenden Kinder vor", erklärte Pressesprecherin Meike Wendt von der Stadt Mosbach auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. Der Bauhofleiter musste sogleich handeln. Weshalb er das gesamte Gelände als "Sicherungsmaßnahme" absperrte.

Damit die Kinder viel Spaß haben, ließ die Mosbacher Stadtverwaltung Ende vergangener Woche auf dem dortigen Areal zwei funkelnagelneue Spielgeräte errichten: ein Kombigerät mit Rutsche und ein kleines Karussell. Jedoch waren die Arbeiten noch nicht abgeschlossen. Die beiden neuen Geräte wurden einbetoniert. "Dies musste zunächst einmal abbinden, ehe meine Kollegen vom Bauhof den Bereich um das Kombigerät mit Rutsche und das Karussell mit Sand auffüllen können", erläuterte die Pressesprecherin. Und der Sand ist dabei wichtig. Denn dieser dient als "Fallschutz" für die spielenden Kinder. Damit sich die kleinen Spielplatzbesucher nicht verletzen, hatte man die beiden Geräte abgesperrt. Wer die Zäune entfernt und beschädigt hat, konnte die Stadtverwaltung am Dienstag nicht sagen.

Trotz der Hitze haben die Mitarbeiter des Bauhofs die Bereiche um die beiden neuen Spielgeräte inzwischen mit Sand aufgefüllt und die Arbeiten abgeschlossen. In der Folge wurden auch das Absperrband und die dazugehörigen Hinweisschilder wieder abmontiert. Der Spielplatz ist wieder geöffnet. Die Kinder können dort wieder toben und sich einfach wohlfühlen.