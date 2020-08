Neckarelz. (ar) Ein Bauzaun hindert Menschen daran, einen Fuß auf ihn zu setzen. Die Stadtverwaltung Mosbach hat schon seit geraumer Zeit den in die Jahre gekommenen Panoramasteg in Neckarelz gesperrt. Passanten fragen sich immer wieder, wie es mit dem Steg künftig weitergehen soll.

Ein Betreten des aus Brettern gebauten Panoramastegs sei für Nutzer nicht mehr sicher gewesen, ist dazu von der Mosbacher Stadtverwaltung auf Anfrage der RNZ zu hören. Dieser habe nun auch schon einige Jahre auf dem Buckel, schließlich sei er bereits 2003 im Zuge des vom Land Baden-Württemberg ins Leben gerufenen Projekts "Integrierte Konzeption Neckar und Einzugsgebiet" ("Ikone") errichtet worden. Ikone hat zum Ziel, Ökologie und Ökonomie am Neckar in ansprechender Art und Weise miteinander zu verbinden.

"Nach dieser Zeit müsste der Steg komplett saniert beziehungsweise erneuert werden", erläutert die Pressesprecherin der Großen Kreisstadt, Meike Wendt. Weitere Investitionen in Einzelreparaturen seien nicht mehr sinnvoll.

Hinter der Fragestellung stünden grundsätzliche Überlegung, die zunächst einmal einer Beantwortung bedürfen, heißt es aus dem Rathaus. Der Gemeinderat müsse schließlich eine Entscheidung treffen, ob die Stadt Mosbach für die "kostenintensive Sanierung" die Stadtkasse öffnen soll. Das weitere Vorgehen stehe in den kommenden Monaten unter anderem auch im Rahmen der Haushaltsberatungen auf der Tagesordnung. Jedoch müsste man dabei auch das Ikone-Gebiet komplett ins Auge fassen und intensiver behandeln. "Zumal auch das Land Baden-Württemberg miteinbezogen werden muss", sagt Meike Wendt.

Im Jahr 2003 sind unter anderem mit dem Bau einer Fischkinderstube am Neckar, Uferabflachungen an Neckar und Elz und dem Aufweiten der Elzmündung Renaturierungsmaßnahmen umgesetzt worden. Abgerundet ist das Ikone-Projekt unter anderem mit dem Bau des Panoramastegs. Dieser bleibt aber aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres gesperrt. Die Passanten werden sich wohl vorerst noch mit den Anblick des dort aufgestellten Bauzauns anfreunden müssen – zumindest so lange, bis eine Entscheidung getroffen ist.