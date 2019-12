Die Abholung von 146 Hilfspäckchen für Menschen in Osteuropa durch einen „Weihnachtstruck“ der Johanniter-Unfallhilfe machte man am Neckarelzer Seniorenheim „Tannenhof“ zu einem kleinen Hausfest. Foto: Frank Heuß

Von Frank Heuß

Neckarelz. Schon zum 26. Mal hat die Johanniter-Unfallhilfe dieser Tage ihre Hilfsaktion zu Weihnachten gestartet. Päckchen mit Lebensmitteln, die von Spendern nach genau vorgegebenen Packlisten zusammengestellt sind, werden von einem Lkw-Konvoi zu Bedürftigen in Albanien, Bosnien, Rumänien, Bulgarien und der Ukraine gebracht. Die "Johanniter-Weihnachtstrucker" fahren derzeit mehrere Sammelstationen der bundesweiten Aktion ab – eine war auch beim Seniorenhaus "Tannenhof".

"Es ist eine grandiose Aktion, für die ältere und jüngere Menschen zusammenarbeiten", äußerte sich Heimleiter Hans-Jürgen Mössner begeistert. Insgesamt 146 Päckchen konnte man dem Truck dieses Mal auf den Weg mitgeben. Wie schon im Vorjahr, waren wieder zwei lokale Schulen beteiligt: Am Nicolaus-Kistner-Gymnasium wie auch bei der Gemeinschaftsschule Obrigheim gab es Projektgruppen.

Tags zuvor hatten Schüler des Mosbacher Gymnasiums unter der Leitung von Religionslehrerin Beate Huber-Schell bereits 51 Päckchen bereitgestellt. Von der SMV (Schülermitverantwortung) der Gemeinschaftsschule kamen 20 Päckchen. Neben den Bewohnern des Tannenhofs, die über ihren Heimbeirat 15 Kartons bepackten, kamen weitere Spenden von Firmen, Vereinen und Privatleuten. Ebenso steuerte das Johanniter-Pflegewohnhaus Waibstadt einige Päckchen bei.

Diese "Weihnachtsgeschenke" sind immer etwa 15 Kilogramm schwer und haben einen Wert von jeweils 20 bis 25 Euro. Enthalten sind Grundnahrungsmittel und Hygieneartikel sowie ein Geschenk für Kinder. "Die Leute wollen helfen, weil sie wissen, dass diese Hilfe wirklich gebraucht wird", beschrieb Hans-Jürgen Mössner, der die Aktion zum vierten Mal zusammen mit dem Heimbeirat der Bewohner des Johanniter-Seniorenhauses unterstützt. Wie in den Jahren zuvor, kombinierte die Belegschaft um Pflegedienstleiterin Stefanie Wittmann den Besuch der Weihnachtstrucker mit einem kleinen Hausfest mit Gebäck und warmen Getränken. Jana Stimmel vom Regionalverband der Johanniter-Unfallhilfe in Baden dankte für die Unterstützung, die im Neckar-Odenwald-Kreis einmalig sei. "Diese Päckchen kommen wirklich an", versprach sie.

Der Dank von Heimleiter Mössner ging neben den beiden Schulen nicht zuletzt an die zahlreichen Helfer für die organisatorisch "sehr aufwendige Aktion". Bereits im September sei mit den Vorbereitungen begonnen worden, so Mössner. Stellvertretend für die Spender nannte er die Praxis Oliver Emmerling und das Sanitätshaus Schach, die auch bei der Abholung der Päckchen mit einigen Mitarbeitern vor Ort waren.

Ebenso kamen von der Gemeinschaftsschule Obrigheim gemeinsam mit SMV-Verbindungslehrerin Katharina Albert fünf Schüler als Helfer zur Verladung der Päckchen. "Die Schüler hatten hohe Motivation für die gute Sache", freute sich Katharina Albert.