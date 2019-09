Von Heiko Schattauer

Neckarelz. So viel los war auf dem Areal wohl selbst in Zeiten, in denen in der Neckartalkaserne noch Hochbetrieb herrschte, nicht. Der Tag der offenen Tür, zu dem das Mosbacher Entsorgungsunternehmen "Inast" als Eigentümer der entmilitarisierten Liegenschaft eingeladen hatte, wirkte am Sonntag enorm einladend: Bei bestem Spätsommerwetter wollten sich unzählige Interessierte einen eigenen Eindruck davon verschaffen, was Inast und vor allem auch der am Hardberg aktive Bundesverband Rettungshunde vor Ort so "treiben".

Nicht nur aufgrund der Weitläufigkeit des Areals taten die Besucher gut daran, ein wenig Zeit mitzubringen. Denn das Programm und Angebot, das Inast und die Verantwortlichen des Trainingscenters Retten und Helfen (kurz TCRH / vom BRH betrieben) für den besonderen Öffnungstag auf die Beine gestellt hatten, konnte sich wirklich sehen lassen. Zu reichlich Information gab’s die passende Unterhaltung, insbesondere an die kleinen Sonntagsgäste hatte man dabei mit allerlei Zusatzattraktionen gedacht.

Die Beweggründe für den Besuch auf dem ehemaligen Kasernenareal waren durchaus unterschiedlich. Für manch ebenso ehemaligen Soldaten war es die eigene Vergangenheit, die auf den Hardberg lockte. Für viele andere war es schlicht das Interesse an dem, was nun "da oben" nach Abzug der Soldaten, erfolgreicher Konversion und Ansiedlung von Inast und BRH geschieht. "Wir produzieren jeden Tag jede Menge Müll, da ist es doch interessant, mal zu sehen, wie der weiter behandelt wird", begründeten Gisela und Franz aus Mosbach ihren etwas anderen Sonntagsausflug. Außerdem sei der Tag der offenen Tür eine gute Gelegenheit, sich anzuschauen, was außer Entsorgung noch so alles laufe auf dem Areal der ehemaligen Neckartalkaserne. Durchaus eindrucksvoll seien die dabei gewonnenen Erkenntnisse, so das Seniorenpärchen.

Wie das im Notfall mit der Rettung durch ausgebildete Hunde funktioniert, erläuterte der Bundesverband Rettungshunde (BRH) mit zahlreichen Vorführungen im gewaltigen Trümmerfeld. Parallel stellte beim Tag der offenen Tür auf dem ehemaligen Kasernenareal in Neckarelz das Entsorgungsunternehmen Inast als Hausherr seine Geschäftsbereiche vor. Foto: Schattauer

Einigermaßen beeindruckt zeigte sich auch der vierjährige Christian, der mit seinen Eltern Ilona und Michael aus Hochhausen auf den Berg gekommen war. Schnell outete sich der Junge aber als echter Experte, den vor allem die Müllfahrzeuge interessierten. Wie so ein Heck-Seiten-Lader funktioniert, das konnte der Vierjährige spielend erklären, während er die sauber aufgereihte Inast-Lasterflotte in Augenschein nahm. "Ich habe aber mehr zu Hause", ließ Christian wissen, dass die Müllabfuhr nicht nur beim Entsorgungsunternehmen ein großes Thema ist.

Große Augen machten derweil die Zuschauer bei den zahlreichen Vorführungen, die auf dem gesamten Gelände immer wieder zu verfolgen waren: Im riesigen Trümmerfeld etwa, das sich BRH bzw. TCRH zwischen den alten Truppenunterkünften aufgebaut haben, demonstrierten die Rettungshunde, wie überlebenswichtig sie im Notfall sein können. Keine zwei Minuten benötigte der belgische Schäferhund "Bojan", um ein unter Schuttbergen eingeklemmtes "Opfer" aufzuspüren und lautstark Meldung zu machen. Verdienter Lohn für die Mühe: ein Gulasch-Leckerli. Ein paar Meter weiter scharrte schon "Mohrla" mit den Pfoten, ungeduldig die nächste Demonstration mit eigener Beteiligung herbeisehnend.

Apropos Beteiligung: Mit dabei beim Tag der offenen Tür waren neben Inast und verschiedenen Rettungshundeverbänden auch Feuerwehren, Polizei, Rettungsdienste und allerlei Spezialisten, die in irgendeiner Form auf dem Gebiet der Rettung und Hilfeleistung engagiert sind. "Das ist hier natürlich auch eine gute Gelegenheit, um sich zwischen den verschiedenen Organisationen auszutauschen", beschrieb Jürgen Schart, Präsident des Vereins Bundesverband Rettungshunde - passenderweise nach einem Austauschgespräch am Stand der Polizei.

Eine von weither angereiste Partner-Organisation hatte man beim Tag der offenen Tür auch: Das Taichung City Fire Department. "Unsere taiwanesischen Partner bereiten sich im Trainingscenter auf die Rettungshunde-Weltmeisterschaft in Paris vor", führte Schart weiter aus. Vor und nach dem Wettbewerb standen/stehen für die Delegation aus Fernost zudem Schulungen im TCRH auf dem Programm.

"Wir wollten nach dem Umzug auf das ehemalige Kasernenareal den Leuten einfach mal einen umfassenden Einblick bieten", erklärte Inast-Geschäftsführer Gerd Schaller die (internen) Beweggründe für die mit großem Aufwand organisierte Veranstaltung am Sonntag. Um den zahlreichen Gästen den Aufenthalt auf dem Berg so angenehm und unterhaltsam wie möglich zu machen, waren denn auch ähnlich viele Helfer und Mitarbeiter aktiv. Für den bequemen Transfer zum/vom Tag der offenen Tür hatte man Busshuttles eingerichtet.

"Es ist schön, so viele interessierte Gäste hier zu haben", freute sich Schaller, der gern und ausführlich Rede und Antwort stand. Die geplante Einrichtung eines Sonderabfall-Zwischenlagers war dabei kaum ein Thema, wohl aber immer mal wieder die Kleinteileanlieferung, bei der mancher private Nutzer noch Optimierungspotenzial sieht. Während die Tagesgäste also viele interessante Eindrücke vom Tag der offenen Tür mitnehmen durften, blieben für die Organisatoren auch ein paar Anregungen von Kundenseite hängen. Und wohl auch das Gefühl, mit dieser Veranstaltung vieles richtig gemacht zu haben.