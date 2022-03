Von Ursula Brinkmann

Neckarelz. Es ist ein bisschen wie beim Pathologen: Stelle öffnen, Probe entnehmen, untersuchen. Nur dass die Biopsie im Fall des "Eselsbrückles" in Neckarelz 16 Meter in die Tiefe führte. "Unten sind wir auf Fels gestoßen", schildert Svenja Maier die Untersuchung des Erdreichs an dieser Stelle, wo die Brücke über die Bahnlinie nach Heilbronn führt. Maier ist Bauingenieurin und im Dienst des geo- und umwelttechnischen Beratungsunternehmens Augeon (Karlsruhe) tätig.

Am Montag hatten die Arbeiten begonnen, die bohrtechnisch von dem Kaiserslauterer Spezialisten Krahl ausgeführt wurden. Hans-Peter Mars und Henning Maué sind die beiden Bohrgeräteführer, die den Weg ins Erdinnere – nun, ebnen kann man in diesem Fall nicht sagen, denn es geht ja vertikal hinab.

Gute zwei Tage haben die Arbeiten gedauert; die dafür notwendige Sperrung der Verbindungsstraße von der Heilbronner Straße Richtung Birkenhof ist seit heute wieder aufgehoben. Zu sehen ist kaum etwas. Am westlichen Brückenanstieg ist die "Wunde" mit Kaltasphalt und Sand bedeckt. Auf der anderen Seite der Schienen wurde die Bohrstelle genauso versorgt. Sehr, sehr frühe Vorarbeiten seien das, sagt Bauingenieurin Maier. Was Großbohrgerät "Lisa" ans Tageslicht befördert hat, wird nun von Augeon untersucht und in Form eines Gutachtens festgehalten, das die Tragfähigkeit des Grundes beschreiben soll. Mit diesen "Vor-Vorarbeiten" soll die Erneuerung der Waldhauerbrücke in die Wege geleitet werden.

"Die Brücke wurde 1937 gebaut", gewährt Mosbachs Stadtplaner Klaus Kühnel einen Blick in die Historie des Bauwerks. In die Jahre gekommen ist nicht nur diese Brücke. "Es muss etwas geschehen." Dass die Kommune dafür verantwortlich ist, hat damit zu tun, dass Brücken, die über Gleise führen, im Rahmen der Bahnreform 1994 in den Besitz der Gemeinden wechselten. Die sie nun sanieren oder erneuern müssen. Das Eselsbrückle ist eine von ihnen. Doch das Land bietet für derartige Maßnahmen Zuschüsse. "Auch, um sie beantragen zu können, haben wir die Bohruntersuchung in Auftrag gegeben." Kühnel rechnet nicht vor 2025 damit, dass es von diesen vorbereitenden Untersuchungen in Richtung Umsetzung gehen kann. Vor gut zehn Jahren hat es zur Brückenerneuerung übrigens schon mal einen Anlauf gegeben.

Bei der Stadt weiß man nicht erst seit Kurzem, dass Handlungsbedarf besteht. "Wir prüfen ja regelmäßig nicht nur unsere Brücken", erläutert Stefan Baumhackel, Leiter des städtischen Amtes Planen und Technik, den Zustand der betagten Brücke. Klar sei zudem, dass eine Sanierung nicht ausreiche. "Wir brauchen einen Ersatzneubau." Hinsichtlich der Fördermöglichkeiten geht Baumhackel von "klaren Verhältnissen" aus, und um das auf die Schiene zu bringen, seien die Probebohrungen nötig gewesen.

Der 85 Jahre alte Patient muss also noch ein bisschen durchhalten. Die "Wunden der Biopsie" sind verarztet, die Diagnose läuft, die Behandlung wird ihren Gang durch die Instanzen nehmen. Vorläufig, das zählt wohl für die meisten Autofahrer, ist der Weg in die Waldsteige und umgekehrt wieder befahrbar.