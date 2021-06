Neckarelz. (schat) Fußball-Europameisterschaft, Klappe, die Dritte: Nach Arnold Schwarzenegger und der "Iron Mask" spielt im Autokino auf dem Neckarelzer Messplatz Mittwochabend wieder König Fußball die Hauptrolle. Im dritten Vorrundenspiel der Gruppe F trifft am Abend (Anstoß: 21 Uhr) Deutschland auf Ungarn. Live auf Großleinwand zu verfolgen ist die Partie in Neckarelz.

"Wir rechnen mit einem ordentlichen Besuch", erklärt ein Sprecher von R & W Messen und Events (als Veranstalter des Autokinos) auf Nachfrage der RNZ zu den Aussichten für das dritte Vorrundenspiel: "Und natürlich mit einer spannenden Partie und ganz viel guter Fußballunterhaltung." Rund 150 Zuschauer verfolgten in ihren Fahrzeugen am vergangenen Samstag den 4:2-Erfolg von Jogis Jungs gegen Portugal auf dem Messplatz. "Das sind Fußballfans, denen das genau so gefällt, wie es diesmal eben ist", verdeutlichen die Veranstalter mit Blick auf das coronabedingt etwas andere Public-Viewing-Format. Wie schon bei den EM- oder WM-Dörfern in der Vor-Corona-Zeit wird auch im Autokino bei den Länderspiel-Übertragungen kein Eintritt verlangt; die Buchungsgebühr wird vor Ort nahezu vollständig in Getränkegutscheine umgewandelt.

Dass auch in einem Autokino beste Fußball-Stimmung aufkommen kann, daran lassen die Verantwortlichen von R & W keinen Zweifel: "Da ging’s mal richtig ab", berichtet man rückblickend auf die Samstagspartie gegen Ronaldo und seine portugiesischen Mitkicker. Bei diesem Spielverlauf eigentlich kein großes Wunder, aber eben auch nicht selbstverständlich, wenn im Grunde jeder für sich im eigenen Auto das fußballerische Geschehen verfolgt. Den ein oder anderen Freudentanz am und ums Auto habe man da schon gesehen, wenn Deutschland einen Treffer bejubeln konnte. "Abstand war trotzdem immer mehr als ausreichend", versichert man von Veranstalterseite, verweist auf die weitläufige Fläche des Messplatzes und den freien Himmel darüber. "Absolut unauffällig", so Polizeisprecher Carsten Diemer, seien die bisherigen Übertragungen im Autokino über die Bühne, besser: über die Leinwand gegangen.

Gegen ein paar kurze Freudentänze hätte derweil heute Abend auch keiner ernsthaft etwas einzuwenden, wenn es für Neuer, Hummels, Müller und Co. gegen die kampfstarken Ungarn geht. "Wir haben alles vorbereitet, jetzt liegt es an der deutschen Nationalmannschaft", freuen sich die Autokino-Macher auf den nächsten Fußball-Blockbuster. Tickets gibt es unter www.diginights. com.