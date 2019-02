Am Kinovorplatz Neckarelz liegen keine Styroporverpackungen mehr herum. Foto: privat

Neckarelz. (dore) Herumliegende Styroporverpackungen am Kinovorplatz in Neckarelz waren seit Monaten ein Dorn im Auge von Anwohnern und Autofahrern. Ein RNZ-Leser hatte darauf aufmerksam gemacht. Das Ordnungsamt und die AWN sprachen daraufhin mit dem Verursacher des Mülls - und das zeigte ganz offenbar Wirkung: "Die Aktion ,Schmuddelecke’ ist ganz erfolgreich gewesen", meint unser Leser, der uns nun aktuelle Fotos vor der letzten Müllabfuhr zukommen ließ. Es sei jetzt deutlich besser als vorher.

Die Fotos bestätigen das: keine herumliegenden Styroporteile mehr, alles ist sachgerecht in den Containern entsorgt. Die Gewerbeabfallberatung der AWN habe Kontakt mit dem Abfallerzeuger aufgenommen, teilte AWN-Pressesprecher Martin Hahn auf RNZ-Nachfrage mit. Ergebnis des Gesprächs: die Styroporverpackungen werden künftig vom Abfallerzeuger so zerkleinert, dass sie in die vorhandenen Container hineinpassen und keine Styroporteile mehr außerhalb herumliegen.

Der Abfallerzeuger sei offensichtlich einsichtig gewesen und das Gespräch habe die erhoffte Wirkung gezeigt. Die AWN habe sich selbst Vor-Ort von der richtigen Bereitstellung der Verpackungsabfälle überzeugt. "Wir sind der Meinung, dass so auch die aktuelle Anzahl von drei Behältern ausreicht", sagte Martin Hahn. Sollte es dennoch wieder Probleme geben, so werde die AWN der Sache nachgehen und gegebenenfalls gegensteuern.