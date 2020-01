Neckarburken. Zum Infoabend "Ehrenamt in der Tagespflege" begrüßte Bernhard Goldschmidt vom Diakonischen Werk des Neckar-Odenwald-Kreises interessierte Personen in der Tagespflege Neckarburken. Diese wurde von der Evangelischen Sozialstation Mosbach im Juli in Betrieb genommen und erfreut sich großer Beliebtheit.

Um den Aufenthalt noch besser zu gestalten, möchte die Sozialstation, wie auch in der Tagespflege in Haßmersheim, Ehrenamtliche in das Geschehen einbinden. Daher hatte der stellvertretende Vorsitzende Otmar Bangert die Idee, im Rahmen eines Informationsabends über die entsprechenden Möglichkeiten zu informieren. Tatsächlich hatten einige Männer und Frauen aus Neckarburken, Dallau und der Umgebung den Weg in die Tagespflege gefunden. Auf Umfragen, was sie antreibe, kamen u. a. die Rückmeldungen: Dinge zu bewegen und zu verbessern, Sinngebung und Bereicherung des eigenen Lebens und Entfaltung von eigenen Fähigkeiten. Des Weiteren motiviert sie die zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung, sowie Zuneigung zu finden und zu geben.

Nach einem Rundgang durch die Räumlichkeiten informierten die Leiterinnen der Tagespflegen Haßmersheim und Neckarburken Vera Rumig und Cornelia Schifferdecker über den Tagesablauf.

Vera Rumig berichtete vom "Ehrenamtseinsatz" in der Tagespflege Hassmersheim an den Nachmittagen, bei dem treue Helfer seit der Eröffnung 2015 immer noch dabei sind. Die Ehrenamtlichen erfreuen mit Vorlesen, Vortragen von Gedichten, Spielen, Basteln, Singen oder Musizieren die noch aktiven Gästen der Tagespflege.

Pro Nachmittag genügt eine ehrenamtliche Person, die im Monat einmal oder mehrmals das Kommen mit der Leitung der Tagespflege abspricht. Ein gutes Gefühl dürfen alle Ehrenamtlichen in der Tagespflege auch deshalb haben, weil sie bei der Tätigkeit im Ehrenamt automatisch unfall- und haftpflichtversichert sind. Fast von selbst versteht sich, dass die Schweigepflicht eine wichtige Grundlage nicht nur für die hauptamtlichen, sondern auch für die ehrenamtlichen Mitarbeitenden ist. Für den Transport der Tagespflegegäste werden mehrere Personen (gegen ehrenamtliche Vergütung) gesucht, die bei Ausfall eines hauptamtlichen Fahrers einspringen könnten.

Info: Tel.: (0 62 61) 9 36 69 60, Email: tagespflege.neckarburken@sozial-station-mosbach.de