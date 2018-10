Neckarburken. (ar) Die Evangelische Sozialstation Mosbach will im Dallauer Ortsteil Neckarburken eine Tagespflege-Einrichtung bauen. Die Mitglieder des Elztaler Gemeinderats beschlossen am Montagabend den Verkauf einer Fläche von rund 1450 Quadratmetern an die Sozialstation, alternativ an einen Investor. Der Erwerber ist verpflichtet, auf dem Grundstück innerhalb von rund zwei Jahren eine Tagespflege zu errichten. Das Grundstück, auf dem sich ebenfalls der Parkplatz für das Dorfgemeinschaftshaus befindet, wird damit aufgeteilt. Bürgermeister Marco Eckl wertete eine solche Einrichtung als Gewinn für die Gemeinde Elztal.

Künftig sollen im Hölderinweg 20 Personen pro Tag betreut werden, führte Olga Arnold, Geschäftsführerin der Evangelischen Sozialstation, aus. Die Mitglieder hatten bereits im Sommer einen Planungsauftrag erteilt. "Jedoch müssen unsere Mitglieder Ende November grundsätzlich noch darüber befinden", erläuterte Olga Arnold.

Bislang sei in der Planung eine Küche mit Essenzubereitung vorgesehen. Das Haus soll dann von 7.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Ferner würden rund fünf Vollzeitstellen dabei geschaffen werden. Ziel sei es derzeit, im Sommer 2018 mit dem Bau zu beginnen und im folgenden Jahr mit der Einrichtung in Betrieb zu gehen.