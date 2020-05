Die Rad- und Wanderbusse im Odenwald starten pünktlich zum Pfingstwochenende in die Saison 2020 und können nun wieder in die (Rad-)Tourenplanung miteinbezogen werden. Foto: Touristikgemeinschaft Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Coronakrise machte auch dem geplanten Start der beiden Rad- und Wanderbusse NaTourBus und NeO-Bus Anfang April einen dicken Strich durch die Rechnung – der Auftakt in die Freizeitsaison 2020 musste verschoben werden. Nachdem nun auch die Gastronomiebetriebe im Odenwald durch die Lockerungen wieder öffnen dürfen, starten auch NaTourBus und NeO-Bus am Samstag, 30. Mai, rechtzeitig zu Pfingsten in die Saison 2020.

Der NaTourBus bleibt sich auch in diesem Sommer treu: im Zweistundentakt pendelt der Bus an Wochenenden und hessischen Feiertagen zwischen Eberbach, Beerfelden, Erbach, Michelstadt, Amorbach und Miltenberg. Der NeO-Bus fährt ebenfalls unverändert im Zweistundentakt auf der bekannten Strecke zwischen Eberbach und Amorbach über Waldbrunn und Mudau. Damit bilden NaTourBus und NeO-Bus wieder den Odenwälder Rundkurs und bieten Ausflüglern die Möglichkeit, sowohl den hessischen als auch den badischen und bayerischen Odenwald zu Fuß oder mit dem Rad zu erkunden.

Im Schlepptau beider Busse sind die obligatorischen Fahrradanhänger, welche den kostenlosen Fahrradtransport zwischen der Neckar-, Odenwald- und Mainregion erst möglich machen. Da das verkehrssichere Be- und Entladen der Räder beim NaTourBus nicht an allen Haltestellen entlang der Strecke möglich ist, beschränkt sich hier das Verladen der Fahrräder auf die folgenden Stopps: Eberbach "Bahnhof", Gammelsbach "Post", Beerfelden "Bikepark", Beerfelden "Bahnhof", Hetzbach "Bahnhof", Erbach "Bahnhof", Michelstadt "Bahnhof", Eulbach "Schloss", Amorbach "B47" und Miltenberg "Bahnhof". Das Auf- und Abladen der Fahrräder an den genannten Haltestellen erfolgt ausschließlich durch den Fahrgast – selbstverständlich prüft das Personal aber vor der Weiterfahrt die ordnungsgemäße Sicherung der Ladung.

Die Be- und Entladungen des Radanhängers beim NeO-Bus sind dagegen an allen Haltestellen möglich und werden durch das Fahrpersonal unterstützt. Die Fahrer sind angehalten, während den Be- und Entladevorgängen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Auch wer mitfahren will, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Verpflichtung besteht bereits beim Warten an der Haltestelle. Um das Fahrpersonal zu schützen, haben die Verkehrsunternehmen den Einbau von Plexiglasscheiben im Bereich des Fahrerplatzes veranlasst. Dadurch können die Fahrgäste wieder den Fronteinstieg nutzen und ihre Fahrkarte wie gewohnt beim Fahrer erwerben. Die Verkehrsbetriebe und Landkreise rufen die Fahrgäste aber gleichzeitig dazu auf, den Ticketpreis möglichst abgezählt bereitzuhalten, bzw. im Vorfeld der Radbusnutzung entsprechende Zeitfahrscheine oder Handytickets zu erwerben. Sollten Fahrzeuge zum Einsatz kommen, in denen die fahrerschützende Plexiglasscheibe noch nicht eingebaut ist, erfolgt der Zustieg am hinteren Einstieg.

Und auch der dritte Freizeitverkehr im Bunde, der NibelungenBus, nimmt seinen Dienst am 30. Mai auf der Linie 665 – ausgestattet mit einem Fahrradträger – wieder auf. Mit dem NibelungenBus ist es seit 2017 möglich, umsteigefrei zwischen Bensheim, Reichelsheim und Erbach zu pendeln.

Die Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH (OREG) hat zum Start der neuen Freizeitverkehrssaison eine neue Informationsbroschüre mit allen relevanten Fahrplänen und Preistabellen veröffentlicht. Diese liegt in der RMV-Mobilitätszentrale Michelstadt zur kostenlosen Mitnahme aus. Zudem findet sich die Broschüre auch in digitaler Form im Mobilitätsportal der OREG unter www.odenwaldmobil.de zum Download. Auf Wunsch sendet die OREG die Broschüre auch auf dem Postweg zu – eine kurze E-Mail mit Anschrift an info@odenwaldmobil.de genügt. Für den NeO-Bus gibt es eine kostenlose Broschüre, die neben den Tarif- und Fahrplaninformationen auch Tipps zu Radtouren, Wanderungen und Ausflugszielen enthält. Die Broschüre steht unter www.tg-odenwald.de/neobus zum Download bereit und kann auf Wunsch auch kostenlos per Post versendet werden. Die Bestellung ist ebenfalls auf der Website der Touristikgemeinschaft Odenwald möglich oder per Telefon unter (0 62 61) 84 13 90 und per E-Mail an: info@tg-odenwald.de. Bei der Touristikgemeinschaft Odenwald können auch weitere, kostenlose Karten und Broschüren zu den Themen Rad fahren und Wandern angefordert werden.

Info: www.odenwaldmobil.de, www.tg-odenwald.de, www.vrn.de oder www.rhein-neckar-bus.de