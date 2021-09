Die Gemeinde Marienthal im Ahrtal hat es hart getroffen. Der Fluss ist noch braun gefärbt, in den Häusern stand das Wasser meterhoch. Manche Häuser versucht man zu retten, von anderen stehen nur noch die Grundmauern. Foto: Bernd Baumbusch

Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis/Ahrtal. Eine "schwierige aber auch sehr wertvolle Erfahrung" machten vor wenigen Wochen Hendrik Herrmann aus Billigheim und Bernd Baumbusch aus Katzental. Ein Bekannter hatte Baumbusch erzählt, dass er kürzlich als Helfer im Ahrtal war und wie dringend dort noch immer Hilfe benötigt würde. Da Herrmann und Baumbusch zu dieser Zeit beide Urlaub hatten, beschlossen sie spontan, ebenfalls für ein paar Tage nach Rheinland-Pfalz zu fahren und dort Unterstützung zu leisten.

"Ich möchte aber weniger darüber reden, dass wir dort waren, als vielmehr darüber aufklären, wie dringend vor Ort noch auf lange Zeit Helfer gebraucht werden und wie einfach es eigentlich ist, selbst mit anzupacken", erzählt der 29-jährige Herrmann der RNZ. Immer wieder würden "Fake News" die Runde machen, dass keine Helfer mehr gebraucht würden, und man bitte nicht anreisen solle. "Das stimmt so nicht", stellt der Billigheimer klar. Man solle lediglich nicht versuchen, mit dem eigenen Auto direkt ins vom Wasser verwüstete Tal zu fahren. Dies sei dort nämlich nur im Weg.

"Etwa 15 Kilometer vom Einsatzort entfernt liegt der Innovationspark-Rheinland in einem Industriegebiet. Das ist ein Basislager für freiwillige Helfer, das von der Organisation "Helfershuttle" betrieben wird. Dort kann man sein Auto parken, Zelt aufschlagen oder seinen Wohnwagen abstellen und wird mit Shuttles in die betroffenen Gebiete gefahren", erläutert Herrmann. Die Shuttle-Fahrer seien mit der Situation vor Ort vertraut, kennen die Behelfswege und Behelfsbrücken, denn die regulären Zufahrten sind zum Großteil zerstört.

In der ehemaligen Küche eines Hauses half Hendrik Herrmann, den Putz von der Wand zu holen. Das Erdgeschoss stand komplett unter Wasser, das erste Obergeschoss zum Teil. Foto: Bernd Baumbusch

"Man braucht keine Grundkenntnisse und auch kein eigenes Werkzeug, um vor Ort zu helfen", meint Herrmann. Jeder gesunde Mensch könne einen Beitrag leisten. "Das geht von harter körperlicher Arbeit, wie z. B. Putz von den Wänden holen, Estrich rausreißen oder Mauern abbrechen, bis zu leichten Tätigkeiten wie Essen ausgeben oder die Flaschen der massiv betroffenen Winzer vom Schlamm befreien", gibt er einen Überblick. Jede dieser Tätigkeiten sei wichtig und es brauche Leute, die sie übernehmen.

Werkzeug kann man natürlich selbst mitbringen, es ist laut Herrmann aber kein Muss: "Im Innovationspark wurde eine Art Baumarkt eingerichtet, in dem man das benötigte Werkzeug wie Bohrer, Vorschlaghammer oder Meißel für die jeweilige Arbeit ausleihen kann. Dort gibt es auch Schutzanzüge, Masken, Augenschutz und Handschuhe, die Voraussetzung sind, um in die großteils von Klärschlamm kontaminierten Häuser zu gehen. Selbstverständlich unentgeltlich." Auch sanitäre Anlagen und Versorgung gebe es vor Ort und bei Verletzungen aller Art helfen freiwillige Sanitäter direkt im Basislager, da auch kleinere Blessuren wie Kratzer oder Blasen umgehend behandelt werden sollten.. "Man braucht dort kein Geld. Nur die eigenen Hände, die mit anpacken. Jeder kann helfen", betont der 29-Jährige erneut.

Für psychologische Betreuung wird im Basislager ebenfalls gesorgt. "Die Helfer werden dazu angehalten, über das zu sprechen, was sie gesehen, gehört und erlebt haben. Und das ist auch wichtig. Wenn man das Ausmaß der Katastrophe mit eigenen Augen sieht, ist das noch einmal etwas ganz anderes als die Bilder, die man aus den Medien kennt." Das gilt auch für die Einzelschicksale, mit denen die Freiwilligen konfrontiert werden.

Herrmann und Baumbusch waren insgesamt vier Tage im Ahrtal. Zwei in Marienthal, zwei in Mayschoß. "Beide Kommunen sind sehr stark betroffen", erklärt Herrmann. Vier Tage hält er für eine gute Zeitspanne – sowohl wegen der körperlichen als auch wegen der psychischen Belastung, denen die Helfer im Katastrophengebiet ausgesetzt sind. "Das muss man alles erst mal wegstecken." Es sei aber ein weit verbreiteter Effekt, dass, wer einmal da war, ein weiteres Mal hinfahre, so Herrmann.

Bernd Baumbusch ist gerade wieder vor Ort, als Hendrik Herrmann mit der RNZ über seine Erfahrungen spricht. "Ich wäre auch gerne wieder mit, konnte aber nicht freinehmen. Dennoch will ich wenigstens für ein langes Wochenende erneut hinfahren", erzählt er. Man merke, dass die Ferien zu Ende gingen: "Die Helferzahlen werden weniger, dabei wird in den Gebieten jede Hand gebraucht. Die Hilfe ist weiterhin nötig, wahrscheinlich noch bis ins nächste Jahr hinein."

Herrmann ist es wichtig, zu vermitteln, dass die Hürde, selbst Hand anzulegen und tatkräftig zu unterstützen, gar nicht so hoch sei wie vielleicht manch einer denkt. "Selbstverständlich sind Geldspenden wichtig, aber da weiß man nicht immer ganz genau, wo sie hingehen. Man braucht auch kein Geld, um zu helfen. Selbst anzupacken ist noch einmal etwas ganz anders. Die Menschen vor Ort sind unglaublich herzlich und dankbar für jede Hilfe."

Auch wenn man nichts mitbringt, kann man viel machen, ist das Fazit von Hendrik Herrmann. Weder Know-how, noch Ausrüstung, noch körperliche Kraft sind Voraussetzung. "Lediglich ein Zelt sollten Hilfsbereite mitnehmen, das sie dann im Innovationspark aufschlagen können. Alles Weitere wird vor Ort organisiert. Und wenn man kein Zelt hat, werden alternativ auch Wohnungen und Zimmer über die Organisation ,Ahrhelp’ vermittelt."

Info: Näheres unter: www.helfer-shuttle.de; www.ahrhelp.com