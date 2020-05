Odenwald/Tauber. (pm) "Die Auswirkungen der Coronakrise zeichnen sich jetzt in der Arbeitsmarktstatistik klar ab", so Karin Käppel, die Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim. Wie erwartet sind die Arbeitslosenzahlen deutlich gestiegen und die Stellenangebote massiv zurückgegangen. Die zu dieser Jahreszeit übliche Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt ist aufgrund der Pandemie ausgeblieben. "Besonders viele Arbeitslosmeldungen gab es aus dem Gastgewerbe und dem Handel", sagt Klaus Pawlowski von der Arbeitsagentur.

Im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim ist die Zahl der Arbeitslosen im April auf 11.455 gestiegen. Das sind 1487 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 2704 mehr als im April des Vorjahres – ein sattes Plus von 30,9 Prozent. Mit einer Arbeitslosenquote von 3,4 Prozent liegt der Bezirk dennoch deutlich unter dem Landesdurchschnitt (4,0 Prozent).

Sogar der Neckar-Odenwald-Kreis, das Schlusslicht unter den Landkreisen im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, bleibt mit einer Arbeitslosigkeit von 3,8 Prozent noch unter dem baden-württembergischen Schnitt. 3060 Menschen waren im April im Landkreis arbeitslos gemeldet. Das sind 339 mehr als im Vormonat und 711 mehr als im gleichen Monat des Vorjahrs. Den 821 Menschen, die sich neu oder erneut arbeitslos meldeten, stehen 475 Menschen gegenüber, die ihre Arbeitslosigkeit beendeten.

Besonders dramatisch sind die Auswirkungen des Coronavirus auf das Stellenangebot im Neckar-Odenwald-Kreis: Mit 639 Stellenangeboten ist der Bestand gegenüber dem Vormonat um knapp die Hälfte geschrumpft. Arbeitgeber haben im April lediglich 49 Stellenangebote gemeldet – im gleichen Vorjahreszeitraum waren es mehr als sechsmal so viele. Einen ähnlichen Trend – wenn auch nicht ganz so ausgeprägt – vermeldet die Arbeitsagentur aus den weiteren Landkreisen im Bezirk.

Als "Instrument der Stunde" bezeichnet Jürgen Czupalla von der Arbeitsagentur die Kurzarbeit: "Damit verhindern wir einen noch größeren Anstieg der Arbeitslosigkeit, und gleichzeitig kann sie viele Arbeitgeber unterstützen, während der schwierigen wirtschaftlichen Lage ihre qualifizierten Fachkräfte im Betrieb zu halten." Dementsprechend drastisch angestiegen sind die Anzeigen auf Kurzarbeit, die aufgrund der aktuellen Wirtschaftskrise eingehen.

Seit März sind bei der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 4766 Anzeigen auf Kurzarbeit eingegangen – betroffen sind 88.737 Personen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es sieben Anzeigen für 558 Personen. Betroffen sind weitgehend alle Branchen: Metall- und Maschinenbau, Transport/Logistik, Hotel- und Gaststättengewerbe, Einzelhandel und Tourismus bis hin zu öffentlichen Einrichtungen.

"Jetzt gilt es für die Betriebe, die Anträge mit den konkreten Angaben zum Umfang der Kurzarbeit zu stellen, damit das Geld schnell ausgezahlt werden kann", empfiehlt Agenturleiterin Käppel. Das Kurzarbeitergeld ermögliche es den Arbeitgebern, ihre Mitarbeiter zu halten, auch wenn die Aufträge und Umsätze ausbleiben. Den Unternehmen steht dafür ab sofort die kostenlose KUG-App der Bundesagentur zur Verfügung. Sie soll die Anzeige und die Antragsstellung von Kurzarbeitergeld erleichtern.

"Wir brauchen unsere Nachwuchskräfte als künftige Fachkräfte. Das war vor Corona so und wird nach Corona so sein", kommt die hiesige Agenturleiterin Karin Käppel auf die Situation auf dem Ausbildungsmarkt im Agenturbezirk zu sprechen. Ihr zufolge halten die Betriebe trotz der Coronakrise erst einmal an ihren geplanten Ausbildungen mit Beginn 2020 fest. "Das ist wichtig, denn es war oftmals nicht einfach bei der angespannten Lage auf dem Ausbildungsmarkt, Azubis zu finden."

Seit Oktober sind bei der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 4872 Meldungen freier Berufsausbildungsstellen eingegangen. Als Bewerber für einen Ausbildungsplatz haben sich 2653 Jugendliche gemeldet – ein Rückgang von 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Rein rechnerisch kommen auf einen Bewerber demnach 1,8 Ausbildungsstellen.