Neckar-Odenwald-Kreis. (pm/gin) Zum jetzigen Zeitpunkt sind Christbaumsammlungen durch Vereine nicht möglich: Das Umweltministerium Baden-Württemberg hat im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen eine generelle Untersagung von Vereinssammlungen ausgesprochen, wenn diese nicht Bestandteil der jeweiligen Abfallwirtschaftssatzungen sind. Drüber informierten die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN) und die Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald (Kwin).

Bürger der Orte bzw. Ortsteile, in denen die bisherige Vereinssammlung ausfallen muss, können ihre abgeschmückten Christbäume im Januar zu den üblichen Zeiten (zu finden auf Seite 4 des neuen Entsorgungskalenders für 2021 – Abgabemöglichkeiten für Grüngut) am Grüngutplatz anliefern.

In Orten, in denen bisher keine Vereinssammlung stattgefunden hatte, nehmen die Maschinenringe am morgigen Samstag die abgeschmückten Christbäume an den unter dem Punkt "Grüngut-Bringaktion" im Entsorgungskalender gelisteten Stellen und Zeiten entgegen. Generell müssen die bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen beachtet werden. Die Anlieferung an den Grüngutplätzen ist grundsätzlich möglich, die Bringaktion von Christbäumen findet in folgenden Gemeinden/Ortschaften am morgigen Samstag, 9. Januar, statt:

> Aglasterhausen: Aglasterhausen, Breitenbronn, Daudenzell, Michelbach.

> Elztal: Auerbach, Dallau, Muckental, Neckarburken, Rittersbach.

> Fahrenbach: Fahrenbach, Robern, Trienz.

> Mosbach: Nur in den Ortsteilen Lohrbach und Sattelbach, (nicht in der Kernstadt oder den anderen Stadtteilen).

> Neunkirchen: Neunkirchen, Neckarkatzenbach (Annahme Grüngutplatz).

Des Weiteren teilte Bürgermeister René Friedrich der RNZ mit:

> Der gemeindliche Grüngutplatz in Binau werde am morgigen Samstag ab 9 Uhr zur Anlieferung geöffnet sein.

> Die Christbaumsammlung der Waldstädter Pfadfinder an den Hauptverkehrsstraßen in der Waldstadt (der RNZ berichtete) findet wie geplant statt. Dafür soll der abgeschmückte Baum am Samstag bis spätestens 11 Uhr gut sichtbar an ausschließlich folgende Straßen gelegt werden: Tarunstraße, Kleiberweg, Konrad-Adenauer-Straße, Dachsbaustraße, Solbergallee und Föhrenstraße.

Ausgediente Bio-Weihnachtsbäume können sogar noch ganz anders genutzt werden. Dafür müssen sie aber komplett frei von Gift- und Schadstoffen sein:

> Mulchen: Mit einem Häcksler kann der Baum zu Tannenmulch verarbeitet, auf die Beete verteilt werden. Das sieht schön aus und schützt zudem gegen Schnecken.

> Verheizen: Dafür muss das Holz gut durchgetrocknet sein, was es aber nach der Weihnachtszeit in der guten Stube in aller Regel ist. Zerkleinert passt das Holz in jeden Kamin und ersetzt so das teuer gekaufte Brennholz. Zudem duftet das Nadelholz herrlich.

> Spenden: Wenn der Baum aber aus dem Haus soll, kann er vielleicht noch anderen eine Freude machen. Viele Tierparks, Pferdehöfe oder auch Förster freuen sich über ausgediente Weihnachtsbäume, die für die Tiere eine willkommene Abwechslung sind. Inwieweit Bedarf besteht, lässt sich durch einen kurzen Anruf oder eine E-Mail schnell klären. Wichtig ist noch einmal zu betonen, dass die Bäume für eine solche Spende absolut naturbelassen sein müssen.

Info: Weitere Fragen zur Christbaumsammlung beantwortet die Kwin unter Telefon (0 62 81) 90 60.