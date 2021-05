Jutta Schuele, Wendelin Eisele, Kirstin Weckbach und Daniel Will (v. l.) sprachen über Einschränkungen im Alltag von Menschen mit Behinderung, was diesen erleichtert und was sie sich wünschen würden. Foto: Noemi Girgla

Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Seit mehr als einem Jahr führt die Coronapandemie jedem vor Augen, was es bedeutet, tagtäglich mit Einschränkungen zu leben. Zahlreiche Mitmenschen müssen aber auch abseits der Pandemie stets Barrieren in ihrem Alltag meistern. Der 5. Mai macht darauf aufmerksam. Er ist seit 1992 der "Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung".

Dabei geht es darum, auf Gleichstellung aufmerksam zu machen, und die Kluft zwischen dem im Grundgesetz verankerten Anspruch der Gleichberechtigung aller Menschen und der Lebenswirklichkeit Stück für Stück zu überwinden. Präsenzveranstaltungen oder Kundgebungen sind dieses Jahr aus bekannten Gründen stark eingeschränkt. Aktionen und Diskussionen finden dennoch statt – hier im Landkreis initiiert von der Kommunalen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung im Neckar-Odenwald-Kreis, Jutta Schuele, in Kooperation mit der RNZ.

Alltagsbarrieren abbauen - Zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung Kamera/Redaktion/Produktion: Noemi Girgla / Produktion: Reinhard Lask

"Passend zum Superwahljahr 2021 wurde das Motto ,Deine Stimme für Inklusion – mach mit!’ – Gemeinsam Barrieren abbauen, gewählt", berichtet Schuele. "Das soll ein Aufruf an alle sein, Missstände aufzudecken, Teilhabe-Barrieren sichtbar zu machen und Menschen mit Behinderung dabei zu unterstützen, sich für ihre Rechte einzusetzen."

Barrieren können vielfältig sein, weiß Schuele. "Die meisten stellen sich beispielsweise eine Treppe vor, die einem Rollstuhlfahrer Probleme bereitet. Dabei entstehen Hürden jeden Tag auf unterschiedliche Weise. Für einige ist unsere Sprache ein Problem. Daher sollte man viel mehr auf eine verständliche ,Leichte Sprache’ auch in den öffentlichen Verwaltungen übergehen, die viele Menschen verstehen können. Es gibt digitale Barrieren bei der Nutzung von Webseiten und Apps, die abgebaut werden müssen, damit Menschen, die eine Behinderung haben, das Internet nutzen können. Informationen müssen für alle selbstbestimmt frei zugänglich sein. Wichtig ist auch, dass Menschen mit Behinderung, die in Einrichtungen leben, Zugang zum Internet bekommen. Ohne Barrierefreiheit kann Inklusion nicht gelingen", so Schuele.

Kirstin Weckbach lebt seit etwa 40 Jahren auf den Schwarzacher Hof der Johannes-Diakonie. Sie ist langjährige Vorsitzende des dortigen Bewohnerbeirats sowie Frauenbeauftragte. Wenn bei den Bewohnern ein Problem auftaucht, wenden sie sich an Weckbach oder einen ihrer sechs Mitstreiter. "Wir haben lange gekämpft, damit wir W-Lan kriegen", berichtet Weckbach. "Mit Herrn Adel, dem neuen Vorstand, ging es dann ganz schnell. Inzwischen haben viele Bewohner Zugang zum Internet. Für die Kommunikation, gerade während Corona, ist das eine große Erleichterung", meint Weckbach. "Was sich die meisten gar nicht bewusst machen, ist, wie sehr Programme wie Whatsapp die Inklusion gefördert haben", erläutert Wendelin Eisele. Er ist die Vertrauensperson des Bewohnerbeirats Region Schwarzach. "Viele, die bei uns leben, können weder lesen noch schreiben. Da haben gerade Sprachnachrichten den Austausch deutlich vereinfacht."

Der Bewohnerbeirat des Schwarzacher Hofs habe ein sogenanntes Mitwirkungsrecht, erklärt Eisele. Das bedeute, dass er bei anstehenden Veränderungen über diese informiert werden müsse und seine Meinung dazu kundtun könne. Ein "Veto-Recht" habe er jedoch nicht. "Das hat beispielsweise der Werkstattrat der Neckar-Odenwald-Werkstätten in bestimmten Fällen. Dabei spricht man dann aber nicht mehr von Mitwirkungs- sondern vom Mitbestimmungsrecht", differenziert Eisele.

Daniel Will arbeitet bei den Neckar-Odenwald-Werkstätten und ist dort als Werkstattrat tätig. Er ist gefragt, wenn dort Barrieren entstehen, sich jemand individuell eingeschränkt fühlt, aber auch mit fachlichen Ratschlägen wie zur Refinanzierung des Mittagessens kann er seinen Mitarbeitern zur Seite stehen. "Unter anderem werden Schließtage mit uns abgesprochen, wir werden in Entscheidungen miteingebunden", berichtet Will. Das Motto "Nichts über uns ohne uns" hat der 30-Jährige verinnerlicht und setzt sich stark für die Teilhaberechte von Menschen mit Behinderung ein.

Persönlich wünscht sich Will einen offeneren Umgang mit Menschen mit Behinderung. Er weiß aber auch, dass das ein langer Lernprozess ist. "Aufgrund meiner Hauterkrankung werde ich oft angestarrt. Dabei würde ich mir wünschen, dass die Menschen mich lieber darauf ansprechen würden, anstatt ihre Kinder, die einfach unbefangen neugierig sind, von mir wegzuziehen. Das baut nur wieder neue Barrieren und Hemmungen auf. Mir wäre es lieber, die Kinder würden schon früh lernen, dass einer eben etwas anders sein und aussehen kann. Vielleicht würden sie damit dann später etwas selbstverständlicher umgehen als ihre Eltern", ist er überzeugt.

Nachdem auf dem Schwarzacher Hof nun bald alle Zugang zum Internet haben, haben Kirstin Weckbach und die anderen Bewohnerbeiräte ein neues Projekt. "Die Cafeteria wurde Ende 2020 in den Speisesaal der Werkstatt (in den inklusiven Treffpunkt "Joase") verlegt, und das finden wir nicht gut. Viele essen dort schon während ihrer Arbeitspause zu Mittag und es war schön, in der Freizeit einen anderen Treffpunkt zu haben", meint sie. Um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie die anderen (rund 600 Bewohner) die Verlegung finden, hat Weckbach eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen. Der Bewohnerbeirat will wissen, wie wichtig den Bewohnern die Cafeteria am Lindenplatz ist.

"Die Bewohner wollen, dass wir eine Demo machen", so Weckbach. Zuvor wolle der Bewohnerbeirat jedoch noch mit Verantwortlichen sprechen, um vielleicht gemeinsam eine gute Lösung für Leitung und Bewohner zu finden. "Es ist wichtig, dass man uns hört und zuhört", sagt Weckbach anlässlich des heutigen Protesttags.

Wo im Alltag Barrieren entstehen können, wissen am besten diejenigen, die sie jeden Tag zu meistern haben. Die RNZ hat bei Menschen mit verschiedenen Behinderungen nachgefragt.

Isabel Bernauer. Foto: zg

> Isabel Bernauer (45) aus Mosbach: "Ich bin hochgradig sehbehindert und mein Alltag wird sehr erschwert durch das Fehlen von kontrastreichen Markierungen im öffentlichen Raum, wie z. B. am Anfang und Ende einer Treppe. Die Ampeln besitzen meist keine akustischen Signale, auf die ich beim Überqueren einer Straße angewiesen bin. Eine weitere Barriere stellen die im Alltag immer häufiger zu findenden Touch-Displays dar, wie beispielsweise bei Küchengeräten oder an Kopiergeräten. Die Möglichkeit, Knöpfe zu ertasten, fällt dadurch weg und macht mir die Bedienung schier unmöglich."

Volkhard Menzel. Foto: zg

> Volkhard Menzel (42) aus Mosbach: "Es war eine sehr große Barriere für mich, aus der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zurückzukehren. Es ist sehr schwierig, einen sicheren Job mit einem sozial eingestellten Arbeitgeber zu finden, aber ohne eine wertschätzend entlohnte Arbeit ist die Lebensqualität stark eingeschränkt".

Mara Vierling. Foto: zg

> Mara Vierling (24) aus Reichenbuch: "Eine Barriere ist, wie mich andere Menschen ansehen und übersehen, weil ich klein bin. Ich würde mir wünschen, dass Menschen mit Behinderung mehr miteinbezogen werden, beispielsweise beim Stadtrat, als Berater. Menschen mit Behinderungen können am besten sagen, wo Barrieren sind."

Ralph Weber. Foto: zg

> Ralph Weber (52) aus Obrigheim: "Barrieren sind für mich, wenn ich mit meinem Rollstuhl nicht in die Arztpraxis komme und die fehlenden Rampen bei den Geschäften. Dadurch bin ich auf Hilfe angewiesen und kann nicht selbstbestimmt meinen Alltag leben."

Gerlinde Gregori. Foto: zg

> Gerlinde Gregori (68) aus Mosbach: "Ich würde gerne verstärkt das Internet in meinem Alltag nutzen, um meine Behördengänge zu erledigen, was aufgrund der fehlenden digitalen Barrierefreiheit bei der Nutzung von Webseiten oft nicht möglich ist."