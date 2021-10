Neckar-Odenwald-Kreis. (schat) Er werde weiter Mitglied im Verein für klare Ansagen bleiben – das versprach Landrat Dr. Achim Brötel den Kreisräten und Zuhörern bei der jüngsten Kreistagssitzung in Dallau. Dass daran nicht zu zweifeln ist, hatte Brötel unmittelbar zuvor in seiner Haushaltsrede verdeutlicht. Die nutzte er nämlich nicht nur, um auf das kommende Jahr und die damit verbundene Finanzplanung zu blicken. Sondern vielmehr auch, um sich erstmals öffentlich den eigenen "Kopf zu leeren" zum Themenkomplex Kreisentwicklung/Regionalplan.

Der bereitet dem Landrat nämlich allergrößtes Kopfzerbrechen, um im gewählten Bild zu bleiben. Brötel formuliert ganz bewusst pointiert: "Es geht um die Frage, ob uns die Politik überhaupt noch eine Chance auf gleichwertige Lebensverhältnisse einräumt? Oder ob man uns jetzt womöglich endgültig zu reinen Resträumen degradiert."

Resträume? Im Verein der klaren Worte pflegt man offenbar auch drastische Begrifflichkeiten. Warum er bei diesem Thema derart Schwarz-Weiß malt, erläuterte Brötel in seinem "etwas ausführlicheren Exkurs" natürlich auch. Zwar sei aktuell erfreulicherweise festzustellen, dass das Leben in den ländlichen Räumen allgemein wieder an Bedeutung gewinne, nachdem jahrelang die Landflucht in Deutschland "ja schon beinahe als Naturgesetz" gegolten habe. Das kehre sich aber gerade um, man habe vielmehr als ländlicher Raum gute Chancen, zum Gewinner der Coronakrise zu werden.

Dafür unternehme man auch einige Anstrengungen, etwa den Glasfaserausbau, der es (noch besser) ermöglichen soll, ein Leben in der Natur auch mit der Arbeit zu verbinden. Zwei Pluspunkte werden gemeinhin dem ländlichen Räumen gutgeschrieben: Verfügbare Fläche und intakte Natur/Landschaft. "Beides wird uns momentan aber massiv bestritten und soll uns in letzter Konsequenz vielleicht sogar genommen werden. Ich kann das nicht mehr anders formulieren", ereifert sich Brötel. Wenn man sich so manche Stellungnahme zur aktuell laufenden Fortschreibung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar anschaue, dann könne man sich des Eindrucks nicht erwehren, "dass zumindest einzelne Fraktionen in der Verbandsversammlung regelrecht darauf abzielen, uns so gut wie alle weiteren Entwicklungsmöglichkeiten zu nehmen." Auch wenn der NOK-Landrat die Verbandsverwaltung selbst hier ausdrücklich ausnimmt, Kritik und Sorge bleiben.

Diese Sorge begründet sich im Inhalt des Regionalplans, der die Weiterentwicklung von Gemeinden im Kreis teils erheblich einzuschränken scheint. So sind neue Baugebiete (sei es für Wohnungsbau oder Gewerbeansiedlungen) nur sehr bedingt oder gar nicht möglich (Stichwort: Flächenverbrauch), bestimmte Gebiete als feste, geschützte Grünzüge komplett außen vor. "Wenn man mit offenen Augen durch das Leben geht, ist es doch geradezu offenkundig, dass der ländliche Raum im Grunde ein einziger Grünzug ist", findet Achim Brötel. Eine Art "Netto-Null" sieht er in Bezug auf Entwicklungsflächen jedenfalls als Damoklesschwert – und fordert demnach dringend eine Entschlackung des Regionalplans. "Wenn etwa in Robern ein Handwerksbetrieb erweitern möchte, dann ist das für Robern so wichtig wie ein Bauvorhaben der BASF für Ludwigshafen", verdeutlicht Brötel. Diese Erkenntnis müsse auch in die Gremien des Regionalverbands gelangen.

Die beschnittenen Entwicklungsmöglichkeiten für Baugebiete oder Ähnliches sieht Brötel vor allem auch vor dem Hintergrund so kritisch, da man auf der anderen Seite für die Umsetzung von Klimaschutzzielen und die Einrichtung erneuerbarer Energien wohl einen immensen Flächenbedarf einfordern werde. Zwei Prozent der Landesfläche in Baden-Württemberg sollen für Wind- und Fotovoltaikanlagen genutzt werden, so der Plan von Umweltministerin Walker. Was die Umsetzung dieses Plans für den Kreis bedeuten könnte, das will sich der Landrat eigentlich gar nicht ausmalen: "Das wird alles, was bisher an Flächenverbrauch im ländlichen Raum stattgefunden hat, um Längen übertreffen und Natur und Landschaft bei uns derart massiv umgestalten, dass man sie nachher nicht mehr wiedererkennt."

Brötel rechnet nämlich damit, "dass wir wahrscheinlich annähernd vier Prozent bringen müssen, um insgesamt das regionale Soll (in diesem Fall das der Metropolregion Rhein-Neckar) erfüllen zu können." Für den NOK berechnet Brötel daraus einen Flächenverbrauch von rund 4500 Hektar. "Das entspricht 4500 Fußballplätzen", malt der Landrat auch hier ein konkretes Bild.

Es sind die Gegensätze, die Achim Brötel auf die Palme bringen: "Netto-Null", wenn es um den bescheidenen Bauplatz für die eigenen Kinder oder Enkel geht, aber hemmungsloser Flächenfraß, wenn das Ganze unter der Überschrift erneuerbare Energien segelt." Er könne auch niemandem erklären, räumt der Landrat ein, warum nun das kleine Häuschen für die Enkelkinder ein Flächenfraß "des Teufels" sei, die eingezäunte 100 Hektar große Freiflächen-PV-Anlage auf bestem landwirtschaftlichem Boden hingegen "guter" Flächenfraß.

Er stehe nach wie vor und mit Überzeugung zur Energiewende, stellt Achim Brötel klar. Und es sei auch nachvollziehbar, dass die ländlichen Räume hier mehr beitragen können und müssen als andere, irgendwo müssten die Flächen ja auch herkommen. Aber das, was da aktuell geplant sei, müsse eben auch zwingend mit einem Ausgleich verbunden werden, schon um die Akzeptanz einigermaßen zu sichern. "Diejenigen, die so wie wir dann deutlich mehr als andere auf das Landesziel einzahlen, müssen dafür im Gegenzug also auch etwas erhalten. Anders geht es nicht." Ein Ausgleich wären etwa jene Flächen, die man über die Netto-Null als zusätzlichen Wohn- oder Gewerberaum ausweisen dürfe.

Das Thema Kreisentwicklung/Regionalplan wird nicht nur den Neckar-Odenwald-Kreis weiter beschäftigen. Die Unterstützung der kommunalen Landesverbände habe sich Brötel in der Sache "schon einmal organisiert". Und mit Umweltministerin Thekla Walker entstehe gerade eine "neue Brieffreundschaft". Die Diskussion ist eröffnet, Fortsetzung folgt.