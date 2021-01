Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/stk/hof) Für die Mitarbeiter der Winterdienste, aber auch für unzählige Bürger war am Sonntag viel Arbeit angesagt: Schneeschippen im Akkord! Gehwege und Hofeinfahrten mussten angesichts der unaufhörlichen Schneefälle gleich mehrfach von der weißen Pracht befreit werden. Auch die Fahrer der Räumfahrzeuge hatten gut zu tun, um die Straßen befahrbar zu machen und zu halten.

Am frühen Nachmittag waren dem Polizeipräsidium Heilbronn zwölf witterungsbedingte Verkehrsunfälle gemeldet worden. "Man kann davon ausgehen, dass die Verkehrslage durch die Ausgangsbeschränkungen ohnehin etwas ruhiger ist", sagte ein Mitarbeiter des Polizeipräsidiums gestern auf Anfrage. Glücklicherweise war es bei den Unfällen bei Sachschaden geblieben.

Am Katzenbuckel hat es gestern auch kräftig geschneit. "Bisher ist es ruhig. Wir haben viel Neuschnee – bis zu 50 Zentimeter, und es schneit weiter. Der Winterdienst kommt kaum nach. Das hält sicher viele von einer Fahrt hier hoch ab. Da es bis in tiefe Lagen schneit, verteilen sich die Menschen wahrscheinlich mehr", schrieb RNZ-Mitarbeiter Jürgen Hofherr. Zudem sei die Zufahrt zum Katzenbuckel gesperrt worden.

An den nächsten Tagen soll es kalt bleiben und weiter schneien. Für ausreichend sportliche Betätigung an der frischen Luft ist also gesorgt ...

Fotograf Thomas Kottal war unterwegs und hat die weiße Pracht mit seiner Kamera festgehalten. Die besten Bilder finden Sie hier:

Schneetreiben im Odenwald - die Fotogalerie





























Update: Sonntag, 24. Januar 2021, 17.02 Uhr