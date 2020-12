Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Auf und ab geht es im Neckar-Odenwald-Kreis. Berg und Anhöhen prägen seine beeindruckende Landschaft. Den 626 Meter hohen Katzenbuckel und seine Geschichte kennen die allermeisten, bei Erhebungen wie dem "Schlossberg" in Obrigheim ist naheliegend, wie sie zu ihrem Namen kamen. Es gibt aber auch "Berge" in der Region, die einen mit Fragezeichen in den Augen zurücklassen. Wieder andere Bezeichnungen wirken auf den ersten Blick ganz logisch – der zweite Blick offenbart aber eine ganz andere Geschichte als angenommen ...

Der Hühnerberg in Haßmersheim:Die Haßmersheimer sind sich nicht gänzlich einig, wie der Berg zu seinem Namen kam. Es gibt verschiedene Erklärungsmodelle. Manche glauben, der Name gehe auf die dort zahlreichen Feldhühner zurück, aber die verschiedenen Schreibweisen des Berges über die Jahrhunderte legen einen anderen Schluss nahe. Heimat- und Ahnenforscher Fritz Müßig, der selbst Haßmersheimer ist, weiß zu berichten, dass sich mit dieser Frage schon der ehemalige Lehrer Werner Ziegler in den 1950er-Jahren auseinandersetzte, als er verschiedene Flurnamen aufarbeitete. Ziegler stieß bei seinen Recherchen auf eine alte Volkssage, wonach auf dem Berg die "Hunnen" gewohnt haben sollen. Dazu sei erklärt, dass die Hunnen wohl das einzige vergangene Volk waren, das den Menschen im Mittelalter noch ein Begriff war.

Tatsächlich sind auf dem Hühnerberg Spuren keltischer Besiedlung zu finden, wie Luftbild-Archäologe Rudolf Landauer bestätigt. Er hält den Namen Hühnerberg für "eine Verballhornung der Bezeichnung Hüne (großer, sagenhafter Mensch), die zu Hühner wurde". Diese These wird dadurch gestützt, dass der Haßmersheimer Pfarrer Hermann Wirth in der Ortschronik 1862 festhielt, dass der Berg im "Mosbacher Competenzbuch" von 1608 auch als "Heidenberg" bezeichnet wurde. Ob nun Hüne oder Hunne, vermutlich fanden die Gründer des späteren Dorfes auf dem Berg Überreste einer früheren (nicht-christlichen) Kultur, die sie sich anders nicht erklären konnten. Archäologisch ist heute nur noch wenig greifbar. "Schon um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert wurde am Hühnerberg Gips gebrochen. Man grub Stollen in den Berg, schürfte aber auch auf dem Berg und legte etliche Gruben an, mit denen die meisten archäologischen Merkmale abhandenkamen", erklärt Landauer.

Der Hungerberg in Mosbach:"Überall in Deutschland gibt es sogenannte ,Hungerberge’", weiß Stefan Müller, der das Stadtmuseum Mosbach leitet. Der Name geht aber wohl nicht auf den akuten menschlichen Hunger in Kriegszeiten oder Ähnliches zurück, sondern rührt von den Naturräumlichkeiten her. Darin sind sich Müller und Landauer einig. "Der Name beschreibt in der Regel ein karges Gebiet mit mangelhaften Böden, auf denen nur wenig wächst", erklärt der Archäologe.

Der Schreckberg in Diedesheim:"Der Name ist laut Flurnamenskunde mit einem Ort verbunden, an dem man sich schlichtweg erschrecken kann," erläutert Rudolf Landauer. "Örtliche Sagen und Geschichten stehen meist dahinter. Ein Geist, ein kopfloser Reiter, eine schwarze Frau sollen dort umgehen. Man erzählt diese Dinge gerne im Ort weiter, und viele Menschen fürchten sich vor einem Besuch, zumindest zur Nachtzeit."

Aber auch zur Herkunft dieses Namens gibt es durchaus verschiedene Erklärungsansätze. "Auf einem Schild des geologischen Lehrpfads am Schreckberg ist zu lesen, dass dieser nach den zahlreichen Heuschrecken benannt ist, die dort heimisch sind", meint Markus Wieland, Vorsitzender des Geschichts- und Museumsvereins Mosbach. 20 verschiedene Heuschreckenarten, acht davon artgeschützt, leben auf dem sonnenverwöhnten Berg, der sich unweit des Neckars erhebt. "Wo ein Name letztlich herrührt, lässt sich nicht immer gänzlich klären", ergänzt Wieland. Dafür müssten alte Urkunden und über die Jahrhunderte variierende Schreibweisen betrachtet werden – und auch dann gebe es oft noch diverse Möglichkeiten.

Hamberg, Henschelberg, Hardberg in Mosbach: Wesentlich klarer gestaltet sich die Namensherkunft bei diesen drei Mosbacher Bergen. "Der Hamberg hieß früher Hainberg, und der Henschelberg war als Heisterberg bekannt", weiß wiederum Markus Wieland zu berichten. Alle drei Erhebungen haben ihre Bezeichnung von der Bewaldung. "Ein Hain ist ein kleiner Wald, ,Hard’ ist das mittelhochdeutsche Wort für Wald im Allgemeinen, und ,Heister’ steht bis heute in der Forstwirtschaft für junge Bäume", erläutert der Vorsitzende des Geschichts- und Museumsvereins.

Vermutlich gibt es für viele weitere Bergnamen in der Region auch noch viele weitere Deutungsmöglichkeiten. Wer dem genauer nachgehen möchte, kommt an alten Urkunden und Flurnamen nicht vorbei. Schließlich ist das ein sehr weites (Berg-)Feld.