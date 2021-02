Von Ursula Brinkmann

Neckar-Odenwald-Kreis. Bauen kann dauern. Das weiß jeder Bauherr, das wissen die Gemeinden, die mit Bebauungsplänen die Voraussetzungen schaffen für die Erschließung von Bauland. Dagegen half (unter bestimmten Voraussetzungen) ein Planungsinstrument, das Verfahrenserleichterungen brachte: das beschleunigte Bebauungsplanverfahren im Außenbereich nach Paragraf 13b BauGB. Es trat im Mai 2017 in Kraft, galt bis Ende 2019 und soll nun verlängert werden.

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, baden-württembergische Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, sprach sich jüngst in einer Pressemitteilung dafür aus: "Es hat sich gezeigt, dass dieses Instrument einen wichtigen Beitrag dazu leistet, schnell dringend benötigten Wohnraum zu schaffen." 860 Verfahren seien nach Paragraf 13b eingeleitet worden, mehr als 40 Prozent der Kommunen im Land hätten Bebauungspläne nach dieser Regelung aufgestellt. "Ein Großteil ist bereits abgeschlossen", so die Mitteilung aus dem Wohnungsbauministerium. Die RNZ hat sich in einigen Gemeinden umgehört.

Aus Billigheim berichtet Bürgermeister Martin Diblik, dass man drei Verfahren nach § 13b abgeschlossen habe, zwei noch liefen und bei einer Verlängerung von dieser Regelung weiterhin gern Gebrauch gemacht würde. "In unserer Gemeinde haben wir eine sehr rege Bautätigkeit, steigende Einwohnerzahlen, und trotz der jüngsten Erschließungen sind bereits alle gemeindlichen Bauplätze verkauft." Mit Blick auf die auch auf Bundesebene angestrebte Verlängerung, ergänzt Diblik: "Wenn dieses Verfahren zukünftig wieder möglich wird, ist es wahrscheinlich, dass wir im Gemeinderat davon Gebrauch machen werden."

Im Limbacher Ortsteil Laudenberg konnten bisher zwei Bebauungspläne kleineren Umfangs beschleunigt behandelt werden. Beschlüsse haben Bürgermeister Thorsten Weber und der Gemeinderat noch für insgesamt acht Verfahren. Sie sind überwiegend kleineren Ausmaßes (jeweils unter zehn Bauplätze); doch "ein Verfahren mit 27 Bauplätzen hängt davon ab, ob wir den Grunderwerb hinbekommen." Es ist der Hirschberg im Hauptort, den man gern dafür nutzen würde, die Nachfrage nach Bauplätzen zu befriedigen, denn man wolle zwar nicht "auf Teufel komm raus" wachsen, aber doch der Abwanderung von einheimischen jungen Familien entgegenwirken.

Hintergrund Im sogenannten beschleunigten Verfahren können Bebauungspläne der Innenentwicklung sowie auch kleinflächige Bebauungspläne zur Siedlungsabrundung im Außenbereich aufgestellt werden, geregelt in den Paragrafen 13 a und b des Baugesetzbuchs (BauGB). Seit dem 13. Mai 2017 wird somit Wohnungsbau am Ortsrand ermöglicht, ohne dass eine Umweltprüfung notwendig ist, ohne naturschutzrechtliche [+] Lesen Sie mehr Im sogenannten beschleunigten Verfahren können Bebauungspläne der Innenentwicklung sowie auch kleinflächige Bebauungspläne zur Siedlungsabrundung im Außenbereich aufgestellt werden, geregelt in den Paragrafen 13 a und b des Baugesetzbuchs (BauGB). Seit dem 13. Mai 2017 wird somit Wohnungsbau am Ortsrand ermöglicht, ohne dass eine Umweltprüfung notwendig ist, ohne naturschutzrechtliche Eingriffsregelung und ohne Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan heraus. Anders ausgedrückt, es wurde einfacher und schneller, Bauplätze am Rande von Städten und Gemeinde auszuweisen, so diese Flächen 10.000 Quadratmeter (reine Baufläche) nicht überschreiten. Auch diese Bebauungsplanverfahren werden vom Gemeinderat beschlossen. Die oftmals sehr umfassenden faunistischen und floristischen Untersuchungen können entfallen, werden mancherorts dennoch gemacht. Insbesondere kleinere Kommunen in ländlicheren Räumen greifen auf das Instrument zurück. Eine Erhebung des Stuttgarter Wirtschaftsministeriums stellt fest, dass "über die Hälfte der Verfahren in Gebieten mit erhöhtem Siedlungsdruck durchgeführt wurden". Man müsse, so Ministerin Hoffmeister-Kraut, "die Kommunen dabei unterstützen, dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Das Instrument sorgt für eine wichtige Erleichterung." Ebenfalls im Baugesetzbuch verankert ist der Leitsatz "Innenentwicklung vor Außenentwicklung". Worin die einen Vorteile des beschleunigten Verfahrens sehen, tauchen für die anderen die Probleme auf: die Umweltprüfung und der Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) kritisiert in einem Hintergrundpapier die angedachte Verlängerung des Paragrafen: "Paragraf 13b BauGB konterkariert das Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie, den täglichen Flächenverbrauch bis 2020 auf 30 Hektar pro Tag zu senken (aktuell 56 Hektar)." Auch eine Studie, die das Umweltbundesamt Mitte 2020 herausgegeben hat, kommt zu der Feststellung: "Die Autoren der Studie empfehlen dringend, von einer Verlängerung und Verstetigung des Paragrafen 13b BauGB abzusehen." (ub)

Thorsten Weber, der immer wieder seiner geringen Freude über langwierige Bebauungsplanverfahren Ausdruck verleiht, spricht sich klar für eine Verlängerung des beschleunigten Verfahrens aus. "Das beschleunigte Verfahren hilft uns bei der nach wie vor großen Nachfrage nach Bauflächen."

Im technischen Rathaus in Mosbach wurde hingegen das beschleunigte Bebauungsplanverfahren nur für ein Gebiet ins Auge und vom Gemeinderat dafür der Aufstellungsbeschluss gefasst: In den Lohrbacher "Hofäckern" sollten demzufolge 18 Bauplätze entstehen. "Im Verlauf der Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern entstand die Überlegung", teilte der Leiter der Stadtplanung, Stefan Baumhackel, mit, "eine größere Fläche zu überplanen und zu erschließen als zunächst angedacht, etwa 45 Bauplätze statt ursprünglich 18." Daher bestehe zunächst Klärungsbedarf hinsichtlich des Regionalplans.

Eifrigen Gebrauch hat man in allen drei Fahrenbacher Ortsteilen von dem schnellen Planungswerkzeug gemacht. Zwischen 24 und 36 Bauplätze werden in Robern, Trienz und Fahrenbach entstehen, denn alle drei Verfahren seien noch nicht abgeschlossen, wie Bürgermeister Jens Wittmann äußerte und anfügte: "Eine Umweltprüfung war zwar nicht nötig, wir haben sowohl für Fahrenbach als auch für Robern jeweils die naturschutzrechtlichen Belange untersuchen lassen und auch eine Artenschutzprüfung vorgenommen." Damit liegt man auf der Linie der Ministerin, die meint, dass das beschleunigte Verfahren das Verhältnis der Belange der Wohnbevölkerung und der Naturschutzbelange gerecht austarieren müsse.

Innen- vor Außenentwicklung – diesen Leitsatz für kommunal- und städteplanerisches Handeln will man in den Rathäusern aber nicht aus den Augen verlieren. Bürgermeister Weber hat bei allem Enthusiasmus für das beschleunigte Verfahren auch ein Auge auf die Ortskerne, insbesondere den von Limbach. Hier werden aktuell die Weichen gestellt für ein umfassendes Sanierungsprogramm, das die Schaffung von Wohnraum durch Innenentwicklung als oberstes Ziel nennt. Das habe für ihn absolute Priorität, ordnet Weber die geplanten Maßnahmen ein. Mit den Förderanträgen würden Baulücken geschlossen, Scheunen zu Wohnraum umgenutzt und leer stehende Gebäude modernisiert.

"Wir werden in der ersten Gemeinderatssitzung dieses Jahres die Förderrichtlinien zum Beschluss vorlegen und sind dann voll handlungsfähig." In Fahrenbach ist man da schon ein Stück weiter. Nach der Devise "Das eine tun und das andere nicht lassen" entwickelt und erschließt man parallel zu den Bebauungsplänen in Außenbereich innerörtliche Flächen oder hat dies – wie in Trienz – bereits vor Jahren umgesetzt.