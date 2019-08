Andrea Hartmann, Leiterin des Kriminalkommissariats Mosbach, geht u. a. auf die Trickbetrügereien im Kreis, Drogenkriminalität und auf die Personalsituation ein. In den beiden kommenden Jahren gehe fast die Hälfte der Kripo-Ermittler in Pension. Foto: Alexander Rechner

Von Alexander Rechner

Mosbach. Das Kriminalkommissariat Mosbach leitet sie seit 2014. Davor war sie bei dem Landeskriminalamt in Stuttgart den Tätern dicht auf der Spur. Mit Andrea Hartmann trafen wir uns im Rahmen unseres Formates "Gespräch im Rathausturm". Dabei äußerte sich die Kriminaloberrätin, wie sich die Kriminalität im Landkreis und in Mosbach entwickelt. Gleichzeitig nahm sie Stellung zu der Personalsituation in Mosbach.

Frau Hartmann, wir treffen uns auf dem Rathausturm. Unweit von hier ist das Kriminalkommissariat, das Sie leiten. Wollen Sie abends dann überhaupt noch TV-Krimis anschauen?

Hin und wieder schaue ich mir Krimis an. Aber die Realität bilden sie mitunter nicht so präzise ab. Insbesondere bei actionreichen Formaten kann man den Eindruck gewinnen, die Ermittlungsarbeit besteht nur darin, mit dem Notizblock Menschen zu befragen und die Finger mitunter schnell an der Waffe zu haben. Aber wenn sie so ihre Fälle klären können, ist das ja gut (lacht).

Wie sieht die Arbeit in der Realität aus?

Um einen Fall zu klären, ist viel Detailarbeit gefragt. Wir müssen u. a. Zeugen vernehmen, dies dokumentieren, in viele Richtungen ermitteln, die gewonnenen Ergebnisse dokumentieren, Durchsuchungsbeschlüsse vollstrecken, Datenträger auswerten und dies in der Folge wieder dokumentieren. Die Schreibarbeit ist ein elementarer Bestandteil unserer Arbeit. Der Kugelschreiber ist wichtiger als die Pistole. Und wir sind froh, dass wir unsere Waffen kaum verwenden müssen.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Kriminalität in Mosbach und im Neckar-Odenwald-Kreis?

Die Straftaten sind im vergangenen Jahr im Landkreis im Vergleich zu 2017 leicht um 1,2 Prozent gestiegen. Sie bewegen sich aber im langfristigen Vergleich auf einem konstanten Niveau. In Mosbach bewegen sich die Fallzahlen auf dem Niveau des Vorjahres.

Wie erklären Sie sich den leichten Anstieg im Landkreis?

Einen Fallanstieg ist u. a. bei der Straßenkriminalität zu verzeichnen. Ursache hierfür sind Sachbeschädigungen durch Graffiti - und das hauptsächlich in Mosbach. Die Verursacher hierfür konnten wir zum Teil ermitteln. Bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten ist ebenfalls ein Anstieg um 64 Fälle zu verzeichnen. Dies ist in nicht unerheblichem Maß auf den Bereich des Trickbetrugs zurückzuführen, worunter auch die Phänomene ,falscher Polizeibeamter’ und ,Enkeltrick’ fallen.

Und wie geht man dagegen vor?

Deliktsbezogen erfolgen personelle Schwerpunktsetzungen, gegebenenfalls temporär die Einrichtung von Ermittlungsgruppen und flankierend auch hierzu Präventionsmaßnahmen wie beispielsweise beim ,falschen Polizeibeamten’, um potentielle Opfer aufzuklären.

Haben die Einbruchszahlen zugenommen. Falls ja, woran liegt dies?

Im Landkreis sind die Einbruchsdelikte zurückgegangen. In Mosbach aber ist eine Zunahme von Einbruchdiebstählen im letzten Jahr zu verzeichnen. Dies betrifft insbesondere Objekte, wie Firmen, Gaststätten und Büroräume. Vermutlich, weil die Täter dort Wertgegenstände oder Bargeld erwarten. Wichtig ist mir dabei: In sechs der zwölf Fälle des Wohnungseinbruchs blieb die Tat im Versuchsstadium, da sich die Täter keinen Zutritt verschaffen konnten oder gestört wurden. Und insgesamt hat sich die Anzahl der Wohnungseinbrüche in Mosbach seit 2015 halbiert.

Wie viele Fälle klärt die Kripo in Mosbach auf?

Im vergangenen Jahr bearbeiteten wir im Kriminalkommissariat Mosbach 483 Fälle. Die Aufklärungsquote lag bei 67,3 Prozent und war damit höher als die Aufklärungsquote des Polizeipräsidiums Heilbronn und im Land. Insgesamt klärten wir 325 Fälle auf.

Sie sprachen das Thema Betrug schon an: Wie sehr beunruhigt Sie die Häufung von Trickbetrügereien, gerade durch falsche Polizisten?

Sehr. Bei diesen Straftaten werden Menschen um ihr Erspartes gebracht, häufig um die hart erarbeitete Altersvorsorge. Die Folgen für die Opfer sind immens, nicht nur finanzieller Art. Mich als Polizistin stört natürlich auch, dass das Ansehen der Polizei in der Bevölkerung sowie das in uns gesetzte Vertrauen durch diese ,falschen Polizeibeamten‘ leidet und das Sicherheitsempfinden der Bürger negativ beeinflusst wird. Mit der polizeilichen Präventionsarbeit ist es uns aber gelungen, das Thema Trickbetrug durch falsche Polizeibeamte in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Die Gesamtzahl dieser Straftaten ist nach wie vor hoch, jedoch scheitern die Täter mit ihren Anrufen sehr häufig, weil die Angerufenen den Betrugsversuch erkennen und das Telefonat beenden.

Wie beurteilen Sie die Drogenkriminalität im Mosbacher Raum?

Wie im Neckar-Odenwald-Kreis ist auch in Mosbach bei der Rauschgiftkriminalität ein Anstieg zu verzeichnen. Dies ist auch auf den Abschluss größerer Ermittlungsverfahren zurückzuführen. Verstärkte Kontrollen führen ebenso dazu, dass mehr Verstöße festgestellt werden. Die Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Besitz oder Handel von nicht geringen Mengen bewegen sich jedoch in Mosbach auf gleichbleibendem Niveau.

Mit der Polizeireform im Land wurde versprochen, mehr Beamte auf die Straßen zu bringen. Wie sieht es derzeit bei der Kripo in Mosbach aus?

Aktuell verrichten insgesamt 16 Beamtinnen und Beamte im Kriminalkommissariat Mosbach, zum Teil in Teilzeit, ihren Dienst. Der mit der Polizeireform eingerichtete Kriminaldauerdienst, der rund um die Uhr seinen Dienst leistet, entlastet das Kriminalkommissariat Mosbach, insbesondere bei den ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Jedoch trifft die Pensionierungswelle im Öffentlichen Dienst auch unser Kommissariat stark. Aufgrund der Altersstruktur wird in den kommenden zwei Jahren fast die Hälfte der erfahrenen Ermittler in Pension gehen. Und dies stellt für die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn eine Herausforderung dar, zumal die Situation in den Kriminalinspektionen und anderen Kriminalkommissariaten ähnlich ist. Als Leiterin verfolge ich das Ziel, im Zuge der Nachbesetzungen eine ausgeglichene Altersstruktur aus jungen Kolleg(inn)en und erfahrenen Ermittler(inne)n zu erreichen.

Und wann rechnen Sie mit einer Verbesserung der Situation?

Mit einer Verbesserung der personellen Situation ist erst ab dem Jahr 2021 zu rechnen, wenn die zusätzlichen Kolleg(inn)en der Einstellungsoffensive ihre Ausbildung abgeschlossen haben und zu den Polizeipräsidien versetzt werden.