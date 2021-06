Die Tanzschule „Tängo“ in Mosbach dürfte wegen der neuen Lockerungen eigentlich wieder Präsenzkurse anbieten – aufgrund der Umbauarbeiten wird sie aber erst am 1. Juli erst wieder öffnen. So lange laufen auch die Online-Angebote weiter. Foto: zg

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Kreis macht sich locker: Seit Montag gelten die Regelungen der Öffnungsstufe 3 des Stufenplans, am Freitag könnten sogar weitere Lockerungen kommen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz bis dahin unter 35 bleibt. Doch nicht alle Möglichkeiten, die es nun wieder gibt, werden auch genutzt beziehungsweise angeboten.

So bleibt zum Beispiel die Katzenbuckel-Therme in Waldbrunn vorerst weiter geschlossen. "Wir haben den Juli für die Öffnung ins Auge gefasst", sagt Waldbrunns Bürgermeister Markus Haas.

"Wir machen auf – aber erst am 1. Juli", kündigt Frank Roder, Inhaber der Tanzschule "Tängo" in Neckarelz, an. "Wir sind mit unseren Arbeiten zum Einbau einer neuen Lüftungsanlage noch nicht ganz fertig", erläutert Roder. Das sei ein Grund dafür, dass die Möglichkeit der Nutzung nicht gleich genutzt werde. Ein weiterer sei das Hindernis "Testpflicht". Viele Mitglieder hätten signalisiert, dass sie diesen Aufwand nicht jede Woche auf sich nehmen wollen – zumal die Termine am Wochenende recht spärlich sind. "Außerdem müssen wir Hygienevorgaben umsetzen, neue Stundenpläne schreiben." Das alles sei so kurzfristig nicht zu machen. "Außerdem gibt es ja keine Sicherheit, dass die Inzidenz stabil so niedrig bleibt."

Nicht nachvollziehen kann Frank Roder, dass nicht alle Schulen ihren Schülerinnen und Schülern nach der Testung einen Nachweis darüber ausstellen. "Auf der einen Seite ist das aufgrund des Aufwands verständlich, andererseits ist es ein Unding, dass Schüler sich dann noch ein zweites Mal testen lassen müssen, um an ihrem Hobby teilzunehmen oder mit der Familie essen zu gehen", sagt Roder. "Zusätzlich ist es nach meinem laienhaften Rechtsverständnis nicht in Ordnung, dass der Test für Schüler 60 Stunden gültig ist, für Erwachsene aber nur 24. Mit gesundem Menschenverstand hat das leider nichts zu tun."

Die Lust am Tanzen, die sei aber da, bemerkt Roder. Die Online-Angebote würden weiterhin gut angenommen. Die Rückmeldungen auf die bevorstehende Öffnung seien ebenfalls positiv. "Ich freue mich darauf, wenn die Leute wieder kommen. Das ist ja schließlich unser Leben", sagt der Tanzschulleiter.

Die Duale Hochschule in Mosbach könnte eigentlich wieder in Präsenz unterrichten – der Campus bleibt jedoch (bis auf wenige Ausnahmen) leer. Bereits seit dem Spätherbst 2020 findet coronabedingt keine Präsenzlehre an der DHBW Mosbach statt. "Die Priorität lag und liegt darauf, den Studierenden Prüfungen in Präsenz sowie Laborübungen in Präsenz zu ermöglichen – Veranstaltungen also, ohne die ein Studienabschluss nicht möglich wäre oder die virtuell nur schwer ersetzt werden können", heißt es auf Anfrage aus der Pressestelle der DHBW. Die Hochschule hat dieses Vorgehen bereits im Frühjahr beschlossen, um Planungssicherheit für Studierende und Lehrbeauftragte bei An- und Abreisen sowie der Unterbringung zu gewährleisten. "Auch für die nur noch wenigen verbleibenden Restwochen im Präsenz-Sommersemester wird sich am Studienbetrieb unabhängig von weiteren rechtlichen Voraussetzungen also nichts verändern."

Auf Kultur in der Alten Mälzerei muss man ebenfalls noch warten. Beim Blick in den Veranstaltungskalender fällt vor allem das Wort "verschoben" auf. Das "Junge Podium" der Musikschule Mosbach eröffnet die Kultursaison Ende Juni. "Die Veranstaltungen wurden schon im Vorfeld von den Agenturen verschoben", berichtet Lara Roth, Leiterin im Veranstaltungsmanagement. Niemand habe wissen können, wann Lockerungsschritte kommen und wie diese aussehen. "Die Veranstalter waren vorsichtig." Dass nun, wo Veranstaltungen eigentlich möglich sind, vorerst keine stattfinden, sei schade, aber nachvollziehbar. "Aber im Juli stehen einige Termine an", berichtet Roth. "Wir sind dran, aber natürlich immer mit dem Blick auf die Verordnung." Die Außengastronomie der Mälzerei ist allerdings (wie viele weitere Restaurants und Gaststätten in der Stadt) schon geöffnet; ab Mitte Juli wolle man mit dem neuen Gastronomiekonzept durchstarten.

Die Volkshochschule Mosbach könnte prinzipiell auch wieder Kurse und Vorträge in Präsenz anbieten. Man hat sich aber entschieden, die Online-Angebote beizubehalten, bis das nächste Semester beginnt. "Bei den Gesundheitskursen warten wir gerade auf Rückmeldungen wegen der städtischen Hallen", erläutert Dr. Katrin Sawatzki, Leiterin der VHS Mosbach. "Die Leute wollen sich sehen und zurückkommen in die Volkshochschule", ist sie überzeugt. Schon seit April laufen die Integrationskurse wieder in Präsenz. "Wir haben die Kursteilnehmer auch getestet, obwohl das kein Muss war", so Sawatzki. Durch die Bundesnotbremse musste man die Integrationskurse aber leider relativ schnell wieder in den virtuellen Raum verlegt werden. Wenn die Rückmeldung über mögliche belegbare Hallen der Stadt gibt, "sind wir schnell", so Sawatzki. In wenigen Tagen seien die Gesundheitskurse reaktivierbar, ist sie überzeugt.

Am Donnerstag geht es im Kinostar in Neckarelz wieder los. "Wir hätten gerne am Montag schon aufgemacht", sagt Leiter Michael Rösch. Man brauche aber ein bisschen Vorlauf, um ein Kino wieder ins Laufen zu bringen. Getränke, Popcorn und Snacks müssen geliefert werden, und die Kinobetreiber müssen die Filme von den Verleihern kaufen. "Da bei diesen Firmen auch oft Kurzarbeit ist, ging es nicht schneller." Zudem sei der Donnerstag ganz traditionell Kinotag – der Tag, an dem neue Filme anlaufen. Eintrittskarten müssen zwar nicht vorher online erworben werden, die "drei Gs" gelten aber hier – wie auch bei vielen anderen Angeboten. Besucher müssen getestet, genesen oder geimpft sein, die Registrierung läuft vielerorts (auch im Kino in Neckarelz) über die Luca-App. "Wir freuen uns schon und können es eigentlich kaum erwarten", sagt Rösch zur Wiedereröffnung des Filmtheaters nach rund sieben Monaten Schließung.