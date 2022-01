Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Am meisten fehlt Volker Noe die direkte Ansprache, der persönliche Kontakt mit den Menschen, die sich im Kreis ehrenamtlich engagieren. Normalerweise leitet er das Ehrenamtszentrum im Neckar-Odenwald-Kreis. Seit mehr als einem Jahr ist Volker Noe allerdings im Kreis einer derjenigen, der die Impfungen gegen das Coronavirus organisiert. Im großen Maßstab: Als stellvertretender Leiter des Kreisimpfzentrums, seit November als Betriebsleiter der Impfstützpunkte in Fahrenbach und Bödigheim, die er von Fahrenbach aus betreut.

Zu Beginn der Pandemie hatte er als Ehrenamtsbeauftragter noch viel zu tun. Als Ansprechpartner für alle Vereine und sonstigen ehrenamtlich organisierten. "Es gab viele Anfragen. Mittlerweile ist die Pandemie für viele Alltag geworden." Für Volker Noe auch. Seine Arbeit heute ist anders. "Manchmal tut mir das weh", sagt Noe. Aber man merkt ihm an, dass er neue Herausforderungen eigentlich liebt. Bevor Noe im Ehrenamtszentrum landete, war er im Landwirtschaftsamt des Kreises tätig. Er schreibt auch als freier Mitarbeiter für die Rhein-Neckar-Zeitung in Buchen. Er ist in seiner Heimatgemeinde als Ehrenamtlicher aktiv. Noe ist ein Multitalent. Er kann mit Menschen, er kann organisieren, er behält den Überblick.

Gegen 8 Uhr beginnt sein Arbeitstag im Impfstützpunkt. "Mein erster Gang: E-Mails checken", berichtet Noe. Denn es ist nicht ungewöhnlich, dass in der Nacht E-Mails mit neuen Regelungen kommen, die am nächsten Morgen bereits umgesetzt werden müssen. "Von Donnerstag auf Freitag kam eine große Änderung der Software. Die Mail dazu kam um 23 Uhr." Zu Hochzeiten der Pandemie kamen solche Mails drei bis vier Mal in der Woche, mittlerweile ist das nicht mehr so häufig. Um 8.40 Uhr kommt das Personal, es gibt ein kurzes Briefing. Um 9 Uhr ist Impfbeginn. Mittlerweile ist der Ansturm auf die Impftermine nicht mehr so groß.

Volker Noe hat in seinem Jahr als Impfbeauftragter viel erlebt: Vor genau einem Jahr öffnete das Kreisimpfzentrum in Mosbach seine Türen. Im "Team Volker" nahm Volker Noe zusammen mit dem damaligen Leiter Volker Link eine zentrale Position ein. Anfangs gab es zu wenig Impfstoff und viele Menschen, die geimpft werden wollten. Auf Terminvergabe-Chaos folgte das Chaos um den Impfstoff von Astra Zeneca. Auf die Schließung des KIZ folgte schnell die Erarbeitung eines neuen Konzepts für die beiden Impfstützpunkte und wieder viele enttäuschte Menschen, die eine Auffrischungsimpfung wollten – aber nicht bekamen. Im Moment arbeitet er (mit anderen Kollegen) wieder an einem neuen Konzept für den Fortgang der Impfungen im Kreis. "Sinnvoll wäre in der Tat ein fester Standort, auf den man bei Bedarf zugreifen kann, den man hoch- und runterfahren kann. Das streben wir tatsächlich an", erklärt Noe. Ob man es umsetzen kann? Das muss das Land entscheiden. Denn obwohl Volker Noe eigentlich Kreis-Mitarbeiter ist, organisiert er das Impfen im Stützpunkt für das Land Baden-Württemberg.

Einmal in der Woche gibt es eine Videokonferenz mit dem Sozialministerium. "Da erfahren alle impfenden Stellen, was gerade aktuell ist." Einmal in der Woche trifft Noe sich virtuell mit den anderen Impfstützpunktsleitern aus dem ganzen Land. "Das ist dann schon eher ein Arbeitstreffen." Und zweimal in der Woche bringt sich das Impfteam des Landratsamts auf den neuesten Stand.

"Sie haben ja heute gar nicht die Chefschuhe an." Volker Noe auf dem Rundgang. Normalerweise hören ihn die Mitarbeiter von Blackout (die bei den Abläufen unterstützen), vom Roten Kreuz und das Impfpersonal schon von Weitem. Angst muss keiner haben. Für jeden hat er ein Lächeln, ein freundliches Wort. "Wenn man ein eingegroovtes Team hat, dann läuft es ganz ruhig", sagt Noe. Das Anstrengendste sei bei beiden Impfzentren der Aufbau gewesen. "Nicht der physische Aufbau, der ist mittlerweile Routine", erzählt er: "Aber das Personal hoch- und runterzufahren, das ist der Knackpunkt."

Anstrengend waren auch die kurzfristigen Entscheidungen, die sofort umgesetzt werden mussten. An den 15. März erinnert sich Noe da besonders. "Das war ein schöner Tag." Noe kann das ganz ohne Groll sagen. Im Nachhinein. An diesem Tag wurde der Impfstopp für Astra Zeneca verhängt. Das Kreisimpfzentrum war ausgebucht, alle mussten auf den Impfstoff von Biontech umgestellt werden. Heute kann Noe auf diese Leistung stolz sein. "Aber in der Situation platzt einem fast der Kopf." Und der Kragen? Platzt der dem Impfchef auch manchmal? "Ich habe eine hohe Reizschwelle", sagt Noe schmunzelnd. Die Mitarbeiterin, die ihm gegenüber sitzt, nickt. Zu viert sitzen sie im Büro. Caro Großkinsky kümmert sich um das Material, Lena Ballweg koordiniert das mobile Team, Jürgen Günther und Patrick Schäfer vergeben Termine, Renate Schnörr macht die Personalplanung. In Bödigheim übernehmen das Boris Kößler, Alexandra Füger und Dieter Gramlich. Sein Hauptansprechpartner im Landratsamt ist Peter Fieger, der dort alles koordiniert und mit dem er täglich in Kontakt steht. Es ist Volker Noe wichtig, dass auch seine Kollegen erwähnt werden, dass man merkt: Er schafft nicht alles alleine, ist stolz auf sein eingespieltes Team.

Am Abend steht der Tagesabschluss an. Dann sammelt Noe die Listen ein: Eine von der Anmeldung, eine von der Abmeldung und die der MFAs, die den Impfstoff aufgezogen haben. Kreuz und quer werden die Zahlen gegengerechnet und am Ende in eine Excel-Tabelle und einen Tagesreport eingetragen. Im Blick behalten muss Noe dann auch noch eine andere Tabelle, in der die Haltbarkeiten der Impfstoffe aufgelistet sind. Wenn Impfstoff von Verfall bedroht ist, wird nach Lösungen zur Umverteilung gesucht. Es wird nichts verschwendet. "Die Krux ist, die Lieferung im Auge zu behalten. Die zweite Krux sind die Haltbarkeiten." Die Excel-Tabellen, die Systematik, die Überprüfungstechnik – das haben sich Noe und seine Kollegen selbst ausgedacht. Vom Land gab es da keine inhaltlichen Vorgaben oder Hilfen. Auch so etwas erzählt er ohne Groll, vielleicht hat er sogar Spaß daran, sich eine solche Systematik auszudenken.

260 Überstunden hat Noe angehäuft. Sein Jahresurlaub 2021 steht noch aus. Nicht jeden Abend kommt Noe pünktlich nach Hause. Nicht jeden Abend kann er den Laptop ausgeschaltet lassen. Auch das kann er ganz ohne Groll erzählen, er lächelt dabei. "Das Organisieren liegt mir und ich treffe gerne auch kurzfristige Entscheidungen." Er ist sich sicher, dass ihm auch dieser Job fehlen wird, wenn wieder Normalität einkehrt, wenn er ins Ehrenamtszentrum zurückkehrt. Aber er freut sich auch darauf. Bis dahin macht er weiter, organisiert, behält den Überblick. Ganz ohne Wehmut.